QommonsAI活用研修を兵庫県加西市で実施--「人事異動があっても、生成AIは使うことになるだろう」管理職と若手が垣根を越えて学び合う姿も

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は2026年3月24日、兵庫県加西市の職員を対象に、自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の活用研修（初級編）を現地にて実施いたしました。

■ 研修実施概要

研修の様子

実施自治体：兵庫県加西市（かさいし）

研修カリキュラム：初級編（午前：全職員向け／午後：管理職向け）

参加者数：午前約25名（うちオンライン約5名）、午後約20名（計約45名）

参加者の特徴：業務で毎日使っている職員は各回1名程度、週3日程度が2～3名。大多数は久しぶりのログインまたは未利用の状態

■ 経験年数を越えた学び合いへ

研修冒頭に市の担当者から「たとえ異動になっても、生成AIは異動先で使うことになる」と挨拶があり、受講者の表情が引き締まる場面がありました。

大多数の職員が久しぶりのログインまたは未利用という状況でしたが、二人一組でのワークでは管理職と若手職員が組になっても「こうしたらどうか？」「いや、もっとこうしたら」と経験年数の垣根を越えて話し合いながら理解を深めている姿が印象的でした。

研修の様子

午前の全職員向け研修では、生成AIの具体的な使い方がわかった際に目を輝かせている職員の姿が見られました。午後の管理職向け研修では、議会対応AIの精度に高い評価をいただき、説明中も夢中になってQommonsAIを操作する管理職の姿がありました。

■ 参加者からの声

「これからの時代、人間（職員）は必要ないな…」 --生成AIの能力に対する率直な驚き

「今後ますます行政に求められるスキルが変わってくる。自分たちも変わらなきゃいけない」 --驚きから一歩踏み込んだ、前向きな意識の変化

【要望】

画像生成機能の搭載・ファイルのエクスポート機能への要望をいただきました。

■ 担当者の所感（担当：森田）

今回の研修では「今後、職員に求められるスキルとは何か？」を改めて考えさせられました。「これからの時代、人間は必要ないな…」という声と「自分たちも変わらなきゃいけない」という声が同じ研修の中で出てきたことが印象的で、生成AIの登場が職員の皆様にとって大きな意識の転換点になっていることを感じました。

「誰もが初心者だからこそ、このタイミングでスタートしないと、今後の自治体に求められる変化に追いつけなくなる」そう感じた研修でした。生成AIの導入に踏みとどまっている自治体の皆様にも、ぜひQommonsAIに触れていただき、ご自身の自治体の課題と解決の糸口を掴んでいただきたいと思います。

■ QommonsAI 研修プログラムについて

Polimill株式会社では、QommonsAIを導入いただいた自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して実施する無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。初級編から中級編・管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。研修についてのお問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までお気軽にご連絡ください。

■ QommonsAI(コモンズAI)について

Polimill株式会社が提供する自治体向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。2026年4月時点で全国750以上の自治体で導入。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。2026年はQommonsAI上に多様なツール（一部有償）を順次展開し、行政標準の巨大ディストリビューションを構築します。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■ 会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/