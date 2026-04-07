30年のご愛顧に感謝を込めて「はちみつ黒酢ダイエット」発売30周年を記念し、周年特設サイトをオープン！

タマノイ酢株式会社

タマノイ酢株式会社(本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野 貴也、以下当社)は、2026年4月1日(水)に、「はちみつ黒酢ダイエット」発売30周年を記念し、周年特設サイトをオープンしました。長年にわたるご愛顧への感謝を伝えるために、各種コンテンツを提供。新商品発売やキャンペーン実施を通して、「はちみつ黒酢ダイエット」発売30周年を盛り上げて参ります。

■30周年特設サイト

「たくさんの愛に感謝を込めて」をテーマに、お客様へ30年間の感謝を伝えるコンテンツを公開します。

特設サイト ： https://www.tamanoi.co.jp/hachikuro/30thhachikurocafe

■注目コンテンツ：みんなの思い出ギャラリー

周年特設サイト内の「みんなの思い出ギャラリー」では、“はちみつ黒酢ダイエット”にまつわる、皆様から寄せられた心温まるエピソードをご紹介しています。日々の健康習慣として取り入れている方の声や、ご家族との思い出、大切な節目に寄り添ったストーリーなど、一つひとつに商品の歩みとお客様との繋がりがあります。本ギャラリーを通じて、これまでの感謝の気持ちと共に、これからも多くの方の暮らしに寄り添い続けていきたいという想いをお届けします。

他にも、「はちみつ黒酢ダイエット診断」というコンテンツでは、お客様の性格や今の気分を分析し、おすすめの商品をご提案します。日々の生活習慣や気分に関する質問に直感的に答えていくことで、誰でも気軽に楽しみながら体験いただけます。

■新ブランド「はちみつ黒酢カフェ」

発売30周年を節目に、これからもお酢をもっと自由に、もっと身近に楽しんでほしいという想いから、「はちみつ黒酢カフェ」ブランドを新たに立ち上げ、新商品2品を発売しました。特設サイトでは、森の中にひっそりと佇む古民家カフェをイメージしたイラストを掲載し、温かさや魅力を表現。新商品や特設サイトを通じて、忙しい日々を送る人が、ふっと肩の力を抜いて一息つき、また自分らしさを取り戻せる――そんなブランドになればという思いを込めています。

■はちみつ黒酢ダイエットシリーズとは

▲はちみつ黒酢カフェ「ゆずティー 」「アップルティー」200ml BP▲イラストレータ―による描き下ろしデザイン ※実店舗はございません。

18年連続売上本数No.1(※1)のキレイと健康を応援するお酢ドリンク「はちみつ黒酢ダイエット」は今年で発売30周年を迎えます。近年、健康志向が高まる中、注目を集めているビネガードリンクの“パイオニア”的製品で、多くの方に長くご愛顧いただいております。お客様のニーズに合わせて、様々な形態やフレーバー展開など、豊富なラインナップを取り揃えております。

(※1)「はちみつ黒酢ダイエット125mlBP」2008-2025年 お酢ドリンク部門、全国 出典：KSP-POS（食品SM)

■今後の展開について

新商品発売や既存品のリニューアル、SNSでのキャンペーン、キャラクターとのコラボレーション等、年間を通じた取り組みにより、「はちみつ黒酢ダイエット」シリーズの魅力をお届けしてまいります。健康志向の高まりを背景に、皆様の生活に寄り添う商品として、さらなる認知向上やより身近に感じていただける存在を目指します。

■会社概要

社名：タマノイ酢株式会社

所在地：〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西1-1-32

代表取締役社長：播野 貴也

創業：1907年（明治40年）6月

事業内容：醸造酢、粉末酢、各種調味料、レトルト食品および菓子・健康飲料などの製造・販売、酒類の販売

URL：https://www.tamanoi.co.jp/