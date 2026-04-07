【報道機関受付中／4月末締切】日本ペット防災協会 第1回設立記者会見（2026年5月20日開催決定）

一般社団法人日本ペット防災協会

一般社団法人 日本ペット防災協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：野中英樹）は、協会設立に伴い、報道機関向けの第1回設立記者会見を兼ねた設立発表会を、2026年5月20日に開催することを決定いたしました。

近年、地震や豪雨などの災害において、避難所におけるペット受入体制の未整備が課題となっており、ペットを飼育する世帯が避難所を利用できず、車中泊や在宅避難を余儀なくされる、いわゆる「ペット難民」の問題が社会的課題として指摘されています。

本発表会では、日本におけるペット防災の現状と課題を背景に、協会設立の目的および今後の活動方針について発表するとともに、自治体や民間企業との連携によるペット防災体制の整備に向けた具体的な取り組みについて説明いたします。

また、本協会が推進する「ペット防災アクションプログラム」についても発表し、制度設計、拠点整備、デジタル基盤、人材育成を一体的に推進する新たな防災モデルの構築について紹介いたします。

本プログラムでは、ペット同行・同伴・同室避難の普及、ペット二次避難拠点「パウステーション」の整備、ペット防災IDプラットフォーム「アニモバ」の活用、自治体および企業との連携などを通じ、社会全体でペット防災を支える仕組みづくりを推進していきます。

本発表会では、これらの取り組みの具体的な構想を提示するとともに、今後のペット防災体制のあり方について広く発信してまいります。

報道機関の皆様におかれましては、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

■ 設立発表会（記者会見）概要

開催日：2026年5月20日

会場：東京都新宿区西新宿七丁目7番30号

小田急西新宿O-PLACE 6F（株式会社リアークスファインド内）

主な内容：

・一般社団法人 日本ペット防災協会 設立の背景

・災害時におけるペット同行避難の社会課題

・ペット防災アクションプログラムの発表

・ペット二次避難拠点「パウステーション」構想

・ペット防災IDプラットフォーム「アニモバ」

・自治体および企業との連携によるペット防災体制

・今後の活動方針

※会見後、質疑応答を予定しております。

■ 記者会見参加申請

取材をご希望の報道機関の皆さまは、

下記お問い合わせフォームより参加申請をお願いいたします。

お問い合わせフォーム

https://animo-japan.org/contact/

※申請の際は

「記者会見参加希望」

とご記載ください。

■ 日本ペット防災協会について

日本ペット防災協会は、災害時に人とペットが共に避難できる社会の実現を目指し、自治体・企業・地域社会が連携したペット防災体制の構築を推進する団体です。

主な取り組みとして

・ペット防災拠点の整備（自治体連携）

・ペット防災教育の普及

・ペット防災人材の育成

・デジタル技術を活用したペット防災

などを進めていきます。

協会概要

名称：一般社団法人 日本ペット防災協会

所在地：東京都新宿区西新宿七丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 6F

代表理事：野中 英樹

公式サイト：https://animo-japan.org

お問い合わせ

一般社団法人 日本ペット防災協会

TEL：03-6908-9096

MAIL：info@animo-japan.org

お問い合わせフォーム

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