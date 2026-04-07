【記者会見レポート】ランコム ジャパン アンバサダーに俳優・高石あかりさんが就任！

日本ロレアル株式会社

2026年4月7日（火） 世界最大の化粧品会社ロレアルグループのラグジュアリー化粧品ブランド「ランコム（LANCÔME）」は、新たなランコム ジャパン アンバサダーとして、俳優の高石あかりさんを起用することを発表し、「ランコム ジャパン アンバサダー就任記者会見」を開催いたしました。

会場には、新たにランコム ジャパン アンバサダーに就任した俳優の高石あかりさんが登壇し、トークセッションを行いました。

記者会見レポート

会見では、日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 ランコム事業部 副事業部長 望月良輔より今回の起用理由について「ランコムが掲げる”Fearless Optimism＝前を向く勇気”という哲学は、自らの意志で一歩前へ踏み出すという力強い『選択』のことです。こうしたビジョンをともに発信していくパートナーとして、高石あかりさんをお迎えすることとなりました。圧倒的な表現力はもちろん、新しい役柄やジャンルへ果敢に挑戦し続ける姿勢で、多くの人々を魅了し続けている高石さんとともに、一人ひとりが自分らしく前を向いて進むための『エンパワメント』を、日本の皆さまにお届けしてまいります。」と説明しました。

ランコム ジャパン アンバサダーに就任した高石あかりさんはそれを受けて「ランコムは歴史のあるブランドなので、自分が務まるのかと驚きましたが、選んでいただいた以上は、精一杯頑張りたいと思います。」と今の気持ちを語りました。また、望月より就任のお祝いとして花束が贈呈されました。

続くトークセッションでは”前を向く勇気”というランコムのフィロソフィーにちなみ高石さんが目指す女性像について、「説得力のある女性」とフリップで発表していただきました。また、キーワードトークでは、「自分らしさ」というキーワードを引き、「役と自分をちゃんと切り離すためにも、自分の好きなものや自分がリラックスできること、素の自分を知ることは大切だと思っています。」と話しました。

最後に、「ランコムが掲げる『前を向く勇気』という哲学は自分の背中を押してくれる言葉です。その言葉通り、まっすぐ前を向き、作品や出会う人に真摯に向き合うことで、その言葉を体現した人になりたいです。」と今後の意気込みを語りました。

＜トークセッション＞

Q1、アンバサダーの起用理由をお聞きして、今のお気持ちはいかがですか。

A：90年という歴史のあるブランドなので、自分が務まるのかとすごく驚きましたが、本当に嬉しかったです。選んでいただいた以上は、ブランドに似合うよう精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

Q２、ランコムで一番好きなアイテムは何ですか。

A：「アプソリュ ザ UV クリーム」です。これは私も普段から欠かせないアイテムになっていますが、しっかり日差しから守りつつも、美容液のようなみずみずしい付け心地で気に入っています。

Q３、では、スキンケアのお気に入りアイテムを教えてください。

A：私が気に入っているのは、ランコムといえばの商品の「ジェニフィック アルティメ セラム」です。つけた瞬間から潤いが浸透していくのを実感できるアイテムなので、すごく好きです。

Q４、ランコムは”前を向く勇気”というフィロソフィーを掲げていますが、ここで高石さんが目指す女性像について、フリップで発表していただきます。理由もお聞かせください。

A：「説得力のある女性」です。学びや経験をしっかり積み重ねていき、その積み重ねが滲み出るような説得力のある人にをなりたいです。そして、内面と外見を磨きながら、ランコムのアンバサダーであることの説得力を持った人になれるよう頑張ります。

Q５、4月と言えば、入学入社など新生活がスタートした方も多いと思いますが、これから何か新たに挑戦したいこと今挑戦していることを教えて下さい。

A：朝ドラという長い撮影が終わり、私も新たな生活がスタートしました。一年間一つの役と向き合ってきたので、これからは様々な役に挑戦していきたいです。次に演じたい役柄については模索中ですが、長らく明治の時代物を演じていたため、現代劇で洋服を着て演じること自体に新鮮さを感じています。撮影期間中の過ごし方なども含め、新しい環境で次の作品に取り組めることが、今からとても楽しみです。

Q６、朝の連続テレビ小説でヒロインを務められましたが、撮影現場など朝早くから活動されることも多いかと思います。そんなお忙しい毎日の中で、高石さんが取り入れている『最近の朝のルーティン』について教えていただけますか？

A：酵素ドリンクを飲むようになりました。朝に飲むとすごくスッキリして健康になれる気がします。今日も飲んできたのですが、良い一日が始められている気がします。

Q７、キーワードが結びつけられたローズをお選びいただくトークセッションをご用意しております。高石さんには１つ選んでいただき、そのキーワードに関連したお話を伺います。

A：

キーワード１.「自分らしさ」

役と自分をちゃんと切り離すためにも、自分の好きなものや自分がリラックスできること、素の自分を知ることは大切だと思っています。素の肌を整えておくことも自分らしさに繋がると思います。

キーワード２.「お守り」

忙しい中でも、ちゃんと自分に投資できているという安心感は、一つのお守りなのかなと思います。忙しい時だからこそ肌も乱れがちになるので、ランコムの商品にもすごく助けられていますし、そういった日々のスキンケアや運動、食事は、私にとって欠かせない存在の一つです。

Q８、最後に今回ジャパン アンバサダーに就任した意気込みをお聞かせください。

A：ランコムが掲げる”前を向く勇気”という哲学は自分の背中を押してくれる言葉です。ランコムのアンバサダーとして、その言葉通り、まっすぐ前を向き、作品や出会う人に真摯に向き合うことで、その言葉を体現した人になりたいです。これからよろしくお願いいたします。

製品情報

アプソリュ ザ UV クリーム

SPF50+ / PA++++（日焼け止め・UV下地）

30mL 9,900円（税込）

50mL 14,960円（税込）

UVケアの次元を超える、細胞*¹プロテクション。守るたびに肌をはぐくむ革新のデイクリーム。

ジェニフィック アルティメ セラム（美容液）

30ｍL 12,430円（税込）

50ｍL 18,700円（税込）

50ｍLレフィル 15,950円（税込）

発酵のその先へ。ただ一つの答え*²。

自らの力を解き放ち、新次元の水光ツヤへ。

*¹ 角層細胞 *² ランコムにおいて

高石あかりさんのプロフィール

2002年生まれ、宮崎県出身。2019年より俳優として本格的に活動を開始。

2023年に第15回TAMA映画賞最優秀新進女優賞、2026年に第50回エランドール賞を獲得。

近年の出演作に日曜劇場「御上先生」、「アポロの歌」（W主演）、映画「遺書、公開。」、「ゴーストキラー」(主演)、「夏の砂の上」、「禍禍女」、Netflix「グラスハート」に出演。

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務めた。

就任記念展示

4月8日（水）～4月14日（火）の期間、期間限定イベント「ランコム ゴールド UV EVENT」を開催。

高石さんのランコム ジャパン アンバサダー就任を記念して、サイン入り「アプソリュ ザ UV クリーム」を特別展示予定です。

＞＞イベントの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000012459.html)

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp