プログリット、株式会社スタディーハッカーのグループインを発表

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）は、本日2026年4月7日の取締役会決議に基づき、株式会社ベネッセコーポレーションとの間で、株式会社スタディーハッカー（本社：東京都千代田区神田神保町、代表取締役社長：岡 健作、以下「スタディーハッカー社」）の全株式を取得する株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。これにより、スタディーハッカー社はプログリットグループの一員となります。本契約に基づく株式取得は、2026年4月28日を予定しております。

■ グループインの背景

左：株式会社プログリット 代表取締役社長 岡田 祥吾、右：株式会社スタディーハッカー 代表取締役社長 岡 健作

当社は、「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに掲げ、英語コーチングサービス『プログリット』を主軸にビジネスパーソン向けの英語学習サービスを提供してまいりました。近年では、サブスクリプション型の英語学習サービスを複数展開するなど、提供価値の領域を着実に広げております。

スタディーハッカー社は、英語コーチングサービス『ENGLISH COMPANY』を主軸に、英語教育事業・メディア事業・教育系アプリ開発事業等を展開しています。同社は、第二言語習得論に基づいた科学的アプローチを重視し、多くの英語学習者の英語力向上に貢献してきた、豊富な実績を有する企業です。

この度、同社をプログリットグループの一員として迎え入れ、新たにグループ経営体制を構築いたします。ライフステージや学習目的、英語レベルに応じた多様なニーズに包括的にお応えすべく、両社がこれまで培ってきた科学的知見やコーチング・スクール運営のノウハウ、プロダクト開発、マーケティング、学習データなど経営資源を最大限に掛け合わせ、グループとしてサービス品質のさらなる向上と事業成長の加速を目指してまいります。

■ 本件による主なシナジー

英語コーチング領域で国内最大規模の専門家集団へ

第二言語習得論を共通基盤に、当社のコンサルタント約150名（※1）に加え、スタディーハッカー社のトレーナー約110名（※2）を合わせ、約260名の専門家による国内最大規模の指導体制を実現いたします。当社が強みとする「コーチング」と、スタディーハッカー社が強みとする「トレーニング」という異なるアプローチを融合し、より質の高い英語学習支援を提供してまいります。

※1：2026年2月末時点、※2：2025年12月末時点/非常勤約40名を含む

大量の英語学習データとテクノロジーを活用した学習体験の進化

『ENGLISH COMPANY』『STRAIL』の累計受講者数は30,000名（※1）を超えており、『プログリット』の26,000名（※2）と合わせ、グループ全体で約56,000名の学習データが蓄積されております。この大量の学習データと、当社が培ってきたAI・テクノロジー基盤を掛け合わせることで、学習メソッドの精度向上、学習体験の改善、プロダクトラインナップの拡充を推進してまいります。

※1：2025年3月末時点、※2：2026年2月末時点

法人向けソリューション提供体制の強化

法人のお客様の多様な課題・予算・目的に対し、グループ全体のサービスを組み合わせ、最適なソリューションをワンストップで提供できる体制を構築いたします。経営幹部の英語力強化から選抜人材の集中育成、部署別の研修プログラム、全社的な英語力底上げまで、あらゆる英語課題に包括的にお応えしてまいります。

■ 新社名および新経営体制への移行について

本グループインに伴い、両社の連携と事業統合を迅速かつ強力に推進するため、2026年4月28日をもって、スタディーハッカー社は新社名『株式会社イングリッシュカンパニー』へと生まれ変わります。この新社名には、第二言語習得論に基づく科学的アプローチで、これまで多くの学習者を導いてきた『ENGLISH COMPANY』のブランドに対する深いリスペクトを込めています。同社の理念と価値を、プログリットグループとしてしっかりと引き継ぎ、さらに発展させてまいります。

また、同日付で、当社代表取締役社長の岡田 祥吾が株式会社イングリッシュカンパニーの取締役会長に、当社にて社長室長を務めております高橋 航が同社の代表取締役社長に就任いたします。新経営体制のもと、両社の企業文化の融合を図りながら、更なる事業成長を目指してまいります。

■ 両社代表および新任代表からのコメント

株式会社プログリット 代表取締役社長/

株式会社イングリッシュカンパニー 取締役会長（就任予定）岡田 祥吾

この度、株式会社スタディーハッカーをプログリットグループ初の仲間に迎えられることを、大変嬉しく思います。言語習得における科学的知見を武器に、多くの学習者をサポートしてこられた素晴らしい実績と、何より、現代表取締役社長の岡氏をはじめ、それぞれの事業領域で情熱をもって価値を創造し、今日まで会社を支えてこられたすべての社員の皆様に対し、深く敬意を表します。

この度のグループインにより、ともに新たな成長ステージに飛躍できると確信しております。力強いタッグを組み、互いの強みを最大限に掛け合わせることで、これまで以上に幅広い層のお客様に最高の英語学習体験をお届けしてまいります。

株式会社スタディーハッカー 代表取締役社長 岡 健作

この度、弊社は株式会社プログリットへグループインし、私は代表取締役を退任いたします。同業として長年切磋琢磨してきたプログリット社は、私たちの価値を誰よりも深く理解する企業です。この変化を、私たちが築き上げてきた志を次なるステージへと繋げていく好機と捉えています。

今日まで共に歩んでくれた社員一人ひとりの尽力に改めて敬意を表するとともに、新体制での更なる飛躍を確信しております。新たな株式会社イングリッシュカンパニーの輝かしい未来を心より願っております。

株式会社プログリット 執行役員 社長室長 /

株式会社イングリッシュカンパニー 代表取締役社長（就任予定）高橋 航

はじめに、これまで社員の皆様が築き上げてこられた科学的メソッドと、教育に対する熱い情熱に深く敬意を表します。この素晴らしい価値を正しく受け継ぐ「伝承」と、プログリットグループが持つ「人×テクノロジー」の力を掛け合わせて新たな価値を生み出す「共創」。この2つをキーワードに、社員の皆様と一丸となって新たな歩みを進めていく決意です。

AIが進化する今だからこそ、人と人の英語によるコミュニケーションの価値は非常に高いと考えています。両社の強みを結集し、日本企業のグローバル化を支える英語教育のリーディングカンパニーとして、新たなスタンダードを築いてまいります。

本件に伴う株式取得の株式数や取得価額、当社業績への影響等の詳細な情報につきましては、本日（2026年4月7日）開示の適時開示資料『株式会社スタディハッカーの株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ』を併せてご覧ください。

当社IRページ 適時開示資料 :https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS71305/bce7b98b/26db/477d/bec7/48533bcc4ee9/140120260407599570.pdf

■ 株式会社スタディーハッカー 会社概要

・会社名：株式会社スタディーハッカー

・代表者：代表取締役社長 岡 健作

・設立：2010年2月24日

・所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目24番地1 CIRCLES神保町II4F

・事業内容：英語教育事業・メディア事業・教育系アプリ開発事業

※2026年4月28日の株式取得に伴い、当社より高橋 航が代表取締役社長に就任する予定です。また、同日付をもって、同社は商号を『株式会社イングリッシュカンパニー』へ変更する予定です。

■ 株式会社プログリット 会社概要

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット（PROGRIT）：https://www.progrit.co.jp/

シャドテン（SHADOTEN）：https://www.shadoten.com/

スピフル（SUPIFUL）：https://www.supiful.jp/

ディアトーク（DiaTalk）：https://www.diatalk.com/

プロワーズ（ProWords）：https://prowords.progrit.co.jp/

法人向け英語研修（PROGRIT FOR ENTERPRISE）：https://business.progrit.co.jp/

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営