【PINK-latte】「ポムポムプリン」30周年記念コラボアイテムを4月10日(金)より発売予定！
株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）が展開する「PINK-latte（ピンク ラテ）」より、株式会社サンリオの「ポムポムプリン」のオリジナルコラボアイテムが登場します。
全国のピンク ラテ直営店、および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にて2026年4月10日(金)より順次発売予定です。
対象アイテムをチェック :
https://dashboard.id-digital.jp/article/preview/adcf5ed81a29f78ac92f09c7951ed6af80b9f776
アイテムラインナップ
■バックプリントビッグTシャツ
後ろの凹凸のエンボス加工とキャラクターのプリントが目をひくデザインです。
ゆったりと着れるビッグサイズのTシャツ。
品番：6762242
サイズ：120/130/140/150/160サイズ
価格：\2,970（税込）
カラー：オフホワイト/レモンイエロー/チャコールグレー
■アップリケ刺繍半袖Tシャツ
3キャラクターがふわふわとしたパイル生地のアップリケになった可愛いTシャツです。
ベーシックなサイズ感で使いやすいアイテムです。
品番：6762241
サイズ：120/130/140/150/160サイズ
価格：\2,750（税込）
カラー：シロ/ウスベージュ/ミント
発売詳細
■発売日
・全国のピンク ラテ店舗 4月10日（金）販売予定
・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」 4月10日（金）以降順次発売
■販売場所
・全国のピンク ラテ店舗
＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。
・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/90/
「PINK-latte（ピンク ラテ）」
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株式会社 ナルミヤ・インターナショナル
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。
■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR
■お問い合わせ
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