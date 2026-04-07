【PINK-latte】「ポムポムプリン」30周年記念コラボアイテムを4月10日(金)より発売予定！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）が展開する「PINK-latte（ピンク ラテ）」より、株式会社サンリオの「ポムポムプリン」のオリジナルコラボアイテムが登場します。

全国のピンク ラテ直営店、および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にて2026年4月10日(金)より順次発売予定です。

対象アイテムをチェック :https://dashboard.id-digital.jp/article/preview/adcf5ed81a29f78ac92f09c7951ed6af80b9f776

アイテムラインナップ

■バックプリントビッグTシャツ

後ろの凹凸のエンボス加工とキャラクターのプリントが目をひくデザインです。

ゆったりと着れるビッグサイズのTシャツ。

品番：6762242

サイズ：120/130/140/150/160サイズ

価格：\2,970（税込）

カラー：オフホワイト/レモンイエロー/チャコールグレー

■アップリケ刺繍半袖Tシャツ

3キャラクターがふわふわとしたパイル生地のアップリケになった可愛いTシャツです。

ベーシックなサイズ感で使いやすいアイテムです。

品番：6762241

サイズ：120/130/140/150/160サイズ

価格：\2,750（税込）

カラー：シロ/ウスベージュ/ミント

発売詳細

■発売日

・全国のピンク ラテ店舗 4月10日（金）販売予定

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」 4月10日（金）以降順次発売

■販売場所

・全国のピンク ラテ店舗

＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。

・公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/90/

「PINK-latte（ピンク ラテ）」

毎日がもっときらめくアイテムで”じぶんスタイル”がきっとみつかる！

カジュアル、ガーリー、トレンドをMIXしたスタイルを提案します☆

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx