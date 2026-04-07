【南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国】開国20周年記念「ひろみちお兄さんとおもちゃたいそうをしよう」 開催！5月6日（水・休）＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国（愛知県美浜町、所長：石堂 守）は、南知多おもちゃ王国開国20周年を記念して、2026年5月6日（水・休）に、特別イベントとして、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さん “ひろみちお兄さん”こと佐藤弘道さんをゲストに迎え、「おもちゃたいそう」で一緒に体を動かす、スペシャルステージを開催します。

ステージでは、ひろみちお兄さん自身の振付・監修により、南知多おもちゃ王国開国3周年を記念して制作された「おもちゃたいそう」を披露。ひろみちお兄さんと一緒に元気に体を動かす、この日限りの特別な体験を親子でお楽しみいただけます。

「ひろみちお兄さんといっしょに“おもちゃたいそう”をしよう」

- 開催日：2026年5月6日（水・休）- 時間：１.11：15～ ２.13：15～ 各約30分- 場所：イルカスタジアム- 料金：観覧無料 スタジアム全席指定※観覧は無料ですが、入園＋座席指定券の専用WEBチケットをご購入ください- チケット内容：入園＋ひろみちお兄さんステージ座席指定WEBチケットおとな：2,200円（高校生以上） こども：1,100円（2歳～中学生）- その他：・各種割引チケットや年間パスポートの併用はできません。・0～1歳のお子さまはチケット不要。座席は保護者の方と共有をお願いします。

専用WEBチケットの購入はこちら(https://beachland.my.urakata.app/channels/32ac3d5c-e4bd-44d3-a07e-e1f1b02561d3/products/013cc039-adc7-4a7c-b9b7-bb94d8861c56)

イベントページ：https://beachland.jp/event/9467/

※ご観覧には専用WEBチケットの購入が必要です。

※座席はチケット購入時にお選びいただけます。

※座席指定券のみの配布はございません。

※画像は全てイメージです。表示の料金は全て税込み金額です。

※全てのイベントは予告なく変更、中止する場合があります。

佐藤弘道 プロフィール

1968年東京都生まれ。日本体育大学体育学部卒業。1993年4月よりNHK教育番組「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんを12年間、2005年4月よりNHK「あそびだいすき」を3年間務め、合計15年間教育番組にレギュラー出演。2002年「有限会社エスアールシーカンパニー」設立。全国で親子体操教室、講演会、指導者実技研修会、ファミリーイベントなどを実施している。2015年 弘前大学大学院医学研究科博士課程修了し医学博士を取得。親子体操について研究を重ね、日本初の親子体操博士となる。