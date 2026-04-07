ビクトリア州政府観光局、HISとカンタス航空とコラボの「メルボルンフェア」をHIS池袋PARCO店にて開催

オーストラリア ビクトリア州政府観光局

ビクトリア州政府観光局は、HISおよびカンタス航空とのコラボレーションにより、メルボルンの魅力を伝えるべく、メルボルンの多彩な魅力を紹介する「メルボルンフェア」を、HIS The ROOM of journey（HIS池袋PARCO店）にて開催しています。本フェアは、2026年4月30日まで実施され、どなたでも気軽にお楽しみいただける企画です。

期間中は、店舗全体を「魅力が香る街メルボルン」、をテーマにジャック。鮮やかな装飾のもと、メルボルンの街や文化、自然、食の魅力を最大限に表現しています。

メルボルンの多彩な魅力を伝える店内演出

店内は、「メルボルンのアイコン」「カフェ文化」「フードとワイン」「アートとカルチャー」「自然と動物」「レーンウェイ」「カンタス航空で行くメルボルン」の７つのテーマで構成され、それぞれにテーマカラーとコンセプトコピーを設定。フロアシートやポスター、卓上POPなどを通じて、メルボルンならではの魅力をわかりやすく紹介しています。さらに、メルボルンの質の高いカフェ文化を表現すべく、店頭にはカフェをコンセプトにした大型ショーウインドウを展開、池袋の駅前を行き交う人々の注目を集めています。

フェア開催期間中、「カンタス航空で行くメルボルンパッケージツアー」をお問い合わせ・お申込みいただいたお客様には、先着で素敵な特典もご用意しています（先着特典はHIS池袋PARCO店のみ）。

メルボルン発祥「モークチョコレート」を楽しめる限定メニュー

モークチョコレートを使ったホットチョコレート（イメージ）

隣接するカフェラウンジでは、通常メニューに加え、メルボルン発祥のスペシャリティチョコレートブランド「モークチョコレート」のドリンクを期間限定で販売しています。カカオパウダーと甘さ控えめの１００％ピュアチョコレートブロック、オーガニックのココナッツブロックシュガーから作られた、繊細で奥深い味わいをお楽しみいただけます。

メルボルンの魅力をより深く知るための無料の特別イベントを開催

メルボルンフェア期間中の2026年4月24日（金）には、フリーランス・フォトグラファーの6151（ろくいちごいち）さんをゲストに迎え、無料イベントを開催します。メルボルン旅行にまつわるトークセッションの他、オーストラリア産ワインや、モークチョコレートとThe ROOM of journey cafeがコラボしたドリンクを楽しみながら、メルボルンの魅力を五感で体験いただけます。

フリーランス・フォトグラファーの6151さん

開催日：４月２４日（金）19:00～20:30

参加申し込み：https://peatix.com/event/4955888

会場：HIS The ROOM of journey（HIS池袋パルコ営業所）

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館M2階

https://www.his-j.com/branch/ikebukuroparco/

参加費：無料

～H.I.S. The ROOM of journeyについて～

「旅のはじまりは、ここから」をコンセプトに、自分の部屋にいるような感覚で旅の計画を楽しんでいただけるコンセプトショップがオープン。店内をいくつかのテーマごとの部屋にわけ、お客様一人ひとりに合わせた部屋で、よりリラックスした気持ちを感じていただき、友人や恋人、家族と一緒にゆっくり旅の検討ができる空間となっている。

～カンタス航空について～

オーストラリアを代表する航空会社であるカンタス航空は、東京（成田）-メルボルン直行便を毎日運航しています*。フルサービスキャリアとして、運賃には食事、飲み物、預け荷物、機内エンターテイメントが含まれており、メルボルンまで便利に、そして快適に渡航することができます。

カンタス航空公式ウェブサイト：https://www.qantas.com/ja-jp

*スケジュールは変更になる場合があります。

メルボルン上空を飛行するカンタス航空のA330型機

～メルボルン基本情報～

メルボルンはオーストラリアの南東に位置し、19世紀の面影を残したビクトリア調の建物と現代アートの建物が融合した街並みが魅力なオーストラリアを代表する都市です。別名「ガーデンシティ」とも呼ばれるほど緑豊かな公園が点在し、イギリスの雑誌「エコノミスト」の調査部門がまとめている「世界で最も住みやすい都市」ランキングでは毎年上位に選ばれています。また、1年を通し国際的なイベントが多いのも特徴で、スポーツやファッション、アート、フードなど多岐にわたります。

多民族国家として知られるメルボルンは食文化が発達し、近年では「モダン・オーストラリア料理」と呼ばれる多国籍文化が融合した独特かつ繊細な料理は、世界の美食家からも高い評価を得ています。イタリア系移民によりコーヒー文化が発達した街でもあることから街のいたる所にはおしゃれなカフェが点在します。

一方、郊外にはオーストラリアワインの名産地ヤラバレーやモーニントン半島、「世界で一番美しい海岸道路」と呼ばれるグレートオーシャンロード、そして世界最小のリトルペンギンのパレードで有名な野生動物の宝庫フィリップ島など数多くの観光スポットがあります。

ビクトリア州政府観光局 公式日本語ウェブサイト：http://jp.visitmelbourne.com/

美しいメルボルンの街並み