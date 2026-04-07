第29回ひの新選組まつり　隊士パレードに出陣する小・中学生の隊士を募集！

日野市役所隊士パレード（市村鉄之助役）

第29回ひの新選組まつりのメインイベントの一つ「隊士パレード」にご参加いただき、ひの新選組まつりを盛り上げていただける市内小・中学生を募集しています。皆さまの応募をお待ちしています。

まつり開催日 令和8年（2026年）5月9日（土）、5月10日（日）

主なイベント 5月9日 七生公会堂での「隊士コンテスト」

5月10日 甲州街道・日野宿周辺でのイベントおよび「隊士パレード」

隊士パレード（春日隊）参加者募集

春日隊の時代衣装を着て、隊士パレードで歩いていただく方を市内小学生から募集します。

春日隊隊士パレード（第28回ひの新選組まつり）

隊士パレード（市村鉄之助役、甲陽鎮撫隊）参加者募集

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/268_1_d8a3da38c2968b932153e7c41deb2b11.jpg?v=202604070551 ]隊士パレード（春日隊）申し込みフォーム[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/268_2_5725987e501419ce588e5285079b00f4.jpg?v=202604070551 ]日野市観光協会ホームページ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/268_3_3e2badfb402c0785950cd20ade5d8df5.jpg?v=202604070551 ]

土方歳三の小姓市村鉄之助役と、新選組が甲州の鎮静化を命じられた際に再編成した甲陽鎮撫隊（こうようちんぶたい）役を務める方を市内中学生から募集します。

問い合わせ先

甲陽鎮撫隊隊士パレード（第28回ひの新選組まつり）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/268_4_4dca63aa377bae9550f69ff207e28e4d.jpg?v=202604070551 ]隊士パレード（市村鉄之助役、甲陽鎮撫隊）申し込みフォーム[表5: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/268_5_d9ecc458bdf7f2043e8aa8627e162584.jpg?v=202604070551 ]日野市観光協会ホームページ[表6: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/268_6_39727fe3ecbe426293bd80168498bc44.jpg?v=202604070551 ]

ひの新選組まつり実行委員会事務局・日野市産業振興課（電話：042-514-8437）