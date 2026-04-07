『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売

１.冴木柚葉「ブランチリポーター」の新境地グラビアを『FLASH』で披露！

株式会社光文社「週刊FLASH」4月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

『王様のブランチ』（TBS系）でリポーターとして活躍、お茶の間での人気も上昇中の冴木柚葉が4月7日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場した。10ページのグラビアではアンニュイな表情から親近感のある笑顔まで、本人の奥行きを感じさせる仕上がりとなっている。インタビューでは最近増えているという「演技の仕事」に対しての想いも語っている。



【プロフィール】

さえきゆずは 26歳 1999年10月17日生まれ 東京都出身 T163 情報番組『王様のブランチ』（TBS系）にブランチリポーターとしてレギュラー出演中。またANAのCMやドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）、舞台『LIFE~海の家の物語』出演と、活躍の場を広げている。そのほか最新情報は、公式X(@yuzuha_saeki)、公式Instagram（@yuzuha_saeki）にて

【クレジット】

冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

【デジタル告知】

冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

FLASHデジタル写真集『僕だけが知っている』が「kokode digital（ココデジ）」ほか各電子書店で発売中

２.まもなく写真集発売！ 白戸ゆめの『FLASH』で衝撃カットを独占先行公開

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

女子アナ界No.1と称されるプロポーションで雑誌の表紙を数多く飾ってきた白戸ゆめのが『FLASH』に登場。6ページのグラビアは4月21日に発売される本人初めての写真集『Lily』からの独占カットだ。インタビューでは写真集タイトルに込められた思いをはじめ、自身のこだわりについて語っており、写真集への期待がより一層高まる。



【プロフィール】

しらとゆめの 30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）にて



【クレジット】

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝



【写真集告知】

白戸ゆめの1st写真集『Lily』は光文社より4月21日発売

３.福岡のIカップ娘・小日向優花が『FLASH』初登場でド迫力BODY披露！

小日向優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

福岡県を中心に活動しているアイドル「ごちゃっと！」のメンバー・小日向優花が『FLASH』に初登場。92センチIカップの迫力あるプロポーションを7ページにわたって紹介している。13歳の時から福岡でアイドルをしている、というだけあって、初登場ながらカメラを前にしても自然体。柔らかな笑顔を見せてくれた。インタビューでは家族への愛を語っている。

【プロフィール】

こひなたゆうか 23歳 2003年2月26日生まれ 福岡県出身 T148・B92(I)W60H89 福岡を拠点に活動するアイドルグループ「ごちゃっと！」のメンバー。2024年からグラビアでも活躍。抜群のスタイルで人気を博す。趣味はアニメ映画鑑賞、自然めぐり、神社めぐり、ドライブ。そのほか最新情報は、公式X(@yuukakohinata)、Instagram(@yuukakohinata)にて



【クレジット】

小日向優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作



【デジタル告知】

小日向優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

FLASHデジタル写真集『この高鳴り、抑えきれない』が「kokode digital（ココデジ）」ほか、各電子書店で発売中

４.ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナが『FLASH』でアンコールグラビア！

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが『FLASH』に登場。1月発売の表紙巻頭グラビアが大反響で、アンコール掲載となった。18歳の鮮烈な水着姿を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

にじさきかりな 18歳 2008年１月17日生まれ 愛知県出身 昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。4月から、NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』のMCに抜擢。そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）にて

【クレジット】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

【デジタル告知】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集『Colorful days』『Emerge』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中

５.福岡が生んだ新星！ 榛名うい『FLASH』で初々しくもド迫力のグラビア披露！

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

撮影会で大人気を誇る福岡が生んだ新星・榛名ういが『FLASH』に登場。初グラビア特有の初々しさ、素朴さを感じさせながらも、ド迫力のバストからは新人離れした貫禄をただよわせており必見だ。



【プロフィール】

はるなうい 23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身 T165・B89(G)W59H90 趣味：岩盤浴 特技：腕の柔軟。水着撮影会で飛び抜けた人気を誇る。そのほか最新情報は、公式X(@uiui15ch)、公式Instagram（@ui_ui.ch）にて



【クレジット】

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

【デジタル告知】

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

FLASHデジタル写真集『未完成のきらめき』が「kokode digital（ココデジ）」ほか、各電子書店で発売

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:600円(税込み/4月7日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/