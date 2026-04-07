乃木坂４６川崎桜 １st写真集『エチュード』発売記念　東京メトロデジタルラリーを実施します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、乃木坂４６ ５期生・川崎桜さんの１st写真集『エチュード』発売を記念した「東京メトロデジタルラリー」を、２０２６年４月１４日（火）から２０２６年５月１０日（日）まで実施します。

本企画は、２０２６年４月に刊行される川崎桜さんの写真集『エチュード』の発売を記念したデジタルラリーです。「東京メトロmy!アプリ」内の専用サイトで参加登録し、東京メトロのスポット対象４駅（新宿三丁目駅、青山一丁目駅、乃木坂駅、溜池山王駅）を巡って、各駅に掲出された「デジタルブロマイド用２次元コードポスター」の２次元コードを読み込んでご参加ください。

本ラリーでは、すべてのスポット（４駅）のデジタルブロマイドを取得してから２４時間経過した後に再度対象駅を訪れることで、１周目とは異なるデザインのデジタルブロマイドが取得できる「２周目」もお楽しみいただけます。いずれも写真集には未掲載の限定デザインです。

本ラリー１周目のデジタルブロマイドをすべて取得すると、全スポット達成賞として「手書きメッセージ入り特製デジタルブロマイド」(全スポット達成賞１周目)を取得でき、Ｗチャンス賞として抽選で合計１０５名様にサイン入り写真集などの豪華賞品が当たる抽選に応募することが可能です。さらに、２周目のデジタルブロマイドをすべて取得すると、本ラリーのために撮り下ろした「限定オリジナル動画」(全スポット達成賞２周目)を、もれなく視聴いただけます。

東京メトロでは、多くのお客様に楽しんでいただけるコラボレーション企画により東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。

乃木坂４６川崎桜1st写真集『エチュード』発売記念 デジタルラリー詳細

１ 実施期間

２０２６年４月１４日（火）～２０２６年５月１０日（日）

※混雑回避のため、始発～９:５９はスポット達成賞のデジタルブロマイドを取得できません。ま

た、デジタルブロマイドのダウンロード期限・限定オリジナル動画の視聴期限は、２０２６年５

月１０日（日）２３：５９までとなります。

２ 参加費

無料（デジタルラリーに必要な交通費及び通信費はお客様のご負担となります。）

３ 参加方法

（１）「東京メトロmy!アプリ」をダウンロードし、専用サイトから参加登録を行います。

（２）スポット対象の４駅を巡り、ポスターの２次元コードを読み込んで各駅でデジタルブロマイド

（スポット達成賞）を取得します。

（３）１周目のデジタルブロマイドを全て取得すると「手書きメッセージ入り特製デジタルブロマイド

(全スポット達成賞１周目)」が取得でき、さらにＷチャンス賞への応募が可能となります。

（４）１周目のデジタルブロマイドを全て取得してから２４時間経過後に、再度対象駅で２次元コード

を読み込むと、１周目とは異なる２周目のデジタルブロマイドが取得可能です。

(５) ２周目のデジタルブロマイドを全て取得すると「限定オリジナル動画(全スポット達成賞２周

目)」が取得できます。

※対象スポットを巡る順番は自由です。実施期間内であれば１日で１周分の４駅を巡る必要はござい

ません。

※専用サイトは２０２６年４月１４日(火)４時から表示されます。

４ スポット対象駅

（１）新宿三丁目駅 （丸ノ内線・副都心線） Ｂ５番出入口（Ｂ１Ｆ）付近

（２）青山一丁目駅 （銀座線・半蔵門線） 北青山方面改札内付近

（３）乃木坂駅 （千代田線） ２番出入口（Ｂ１Ｆ）付近

（４）溜池山王駅 （銀座線・南北線） １０番出入口（Ｂ２Ｆ）付近

５ 賞品の内容

（１）スポット達成賞：

※１周目（全４種）に加え、１周目の取得から２４時間経過後に再度対象駅で読み込むことで、

２周目として異なるデザイン（全４種）の、合計全８種が取得可能です。

※デジタルブロマイドのダウンロードは任意です。

（２）全スポット達成賞：

ア．手書きメッセージ入り特製デジタルブロマイド (１周目)

イ．限定オリジナル動画(２周目)

（３）Ｗチャンス賞（抽選）：

ア．乃木坂４６川崎桜 サイン入り１st写真集 『エチュード』 ・・・ ５名様

イ．メッセージ入り特製ポストカード ・・・ １００名様

※Ｗチャンス賞の賞品はお選びいただけません。

※特製ポストカードの手書きメッセージはプリントとなります。

６ その他

・ご参加にはスマートフォンを利用した「東京メトロmy!アプリ」のダウンロード、かつアプリから専

用サイトへのアクセス及び事前の参加登録が必要です。

・本デジタルラリーはカメラ機能およびGPS機能が搭載されたスマートフォンを対象にしています。

また、動作検証は、iPhoneの場合：iOS 16以降、Androidの場合：Android 12以降で行っておりま

す。

・スマートフォンに初期搭載されているブラウザ以外での専用サイトへのアクセスはお勧めいたしま

せん。

・プライベートモード・シークレットモードなどの一部制限付きブラウザモードはお勧めいたしま

せん。

・パソコン・フィーチャーフォン・通信機器、ＧＰＳ機能のないタブレットではご参加いただくことが

できません。

・動作検証は十分に行っていますが、一部スマートフォンではご参加いただけない場合がございます。

・ご参加にはスマートフォンで受信できるメールアドレスが必要となります。

・「@event-metro.jp」のドメインからのメールを受信できるように設定してください。

・本デジタルラリーは予告なく中止・内容の変更等する場合がございます。

・Ｗチャンス賞当選者への賞品の発送は２０２６年５月下旬頃を予定しております。当選者への通知は

発送をもってかえさせていただきます。

・専用サイトは２０２６年６月３０日（火）２３：５９に削除されますのでご注意ください。

・他のお客様の通行の妨げとならないようにご配慮をお願いいたします。

・歩きながらのスマートフォンの操作は大変危険ですので、おやめください。

・ご応募いただいたお客様の個人情報につきましては、「賞品の発送」以外の用途には使用いたしませ

ん。個人情報保護のため、責任を持って管理いたします。

７ お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

以 上