ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、Go to Market視点で設計する「業界特化型BtoBコンテンツ Perfect Guide 2026」を無料公開しました。

■このガイドのポイント

https://ideatech.jp/download/340/?utm_source=pr_260407%20

1.GTM戦略で「誰に・何を・どう届けるか」を定義する手順2.業界特化の調査データが共感・信頼・社内合意を生む理由3.コスト効率を保ちながら複数業界に横展開する設計パターン

■「PRパートナー選定ガイド」：概要

BtoBマーケティングにおいてリード獲得の難易度が高まる中、画一的なコンテンツ配信では受け手の検討対象にすら入れない時代が到来しています。本ガイドでは、BtoBコンテンツ閲覧者の約9割が「自分たち向けではない」と感じた経験があるという調査結果を起点に、Go to Market（GTM）戦略の視点から業界単位で市場を定義し、独自調査データを活用した業界特化型コンテンツの設計手法を体系的に解説しています。Microsoft業務執行役員やCisco Systemsマーケティング本部長等を歴任した北川裕康氏の監修のもと、発信側と受け手側の認識ギャップを埋めるための実践的なフレームワークを提供する内容です。

＜この資料でわかること＞

・BtoBマーケティングにGo to Market戦略が求められる背景・独自調査データを活用した業界特化型コンテンツの設計手法・「共通構造＋課題差し替え」による業界特化型コンテンツの横展開ロードマップ

＜こんな方におすすめ＞

・コンテンツマーケティングの戦略見直しを検討しているBtoBマーケご担当者様・業界別に刺さるコンテンツの作り方を模索しているコンテンツ制作責任者の方・社内にノウハウが不足している事業開発・経営企画ご担当者様

■解説ガイド目次

Chapter-1 なぜ今、BtoBマーケティングにGo to Marketの視点が必要なのかChapter-2 BtoBにおけるGo to Market戦略と市場単位Chapter-3 業界特化型コンテンツマーケティングにおける調査データの有効性Chapter-4 業界特化型コンテンツの横展開の可能性おわりに｜伝わるための構造を設計するコラム①｜調査対象は業界従事者か、エンドユーザーかコラム②｜業界の区切り方はどこまで細かくすべきか？IDEATECHの業界特化型コンテンツパッケージ

◾️Go to Market戦略を学べる、関連セミナーのご案内

https://ideatech.jp/download/340/?utm_source=pr_260407%20

本ガイドでは、業界単位で市場を定義し、独自調査データを活用した業界特化型コンテンツの設計手法を解説しました。本セミナーでは、その先のステップとして、エンタープライズ市場において自社が顧客の「比較テーブル」に載るためのGTM戦略を、より実践的な視点から徹底解説します。BtoBバイヤーの72.7%が初回ミーティング時点で購買条件を決めている現在、検討候補に入るための戦略設計は不可欠です。本ガイドとあわせてご活用いただくことで、GTM戦略の理解から実行までを一気通貫で習得いただけます。詳細・お申し込みはこちら：https://ideatech.jp/seminar/260417

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）代表者 ：代表取締役社長 石川友夫所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階設立日 ：2010年2月事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチデータマーケティング「リサピー®︎」 ・レポートマーケティング「レポピー®︎」 ・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー®︎」 ・コラムマーケティング「コラピー®︎」 ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」 ②IDEA PR事業 ・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」 ・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」 ・LLMO戦略コンサルティング ③IDEAマーケティング事業 ④IDEAデザイン事業 ⑤IDEAセールス事業（コンテンツセールス®︎） ⑥IDEAソリューションズ事業 ⑦IDEA AI事業 ・生成AI導入・運用支援研修 ・生成AI研修URL ：https://ideatech.jp