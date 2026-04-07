【 4/21 (火) 16:00 】地経学研究所 田上氏が語る 企業視点での経済安全保障 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『企業視点での経済安全保障』をテーマに、地経学研究所 主任客員研究員 田上 英樹 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 4/21 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604210414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260421(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604210414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260421)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、地経学研究所 主任客員研究員 田上 英樹 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/480_1_d0c30cd493ec300d79cab5db4fb38de7.jpg?v=202604081251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：地経学研究所 田上氏が語る 企業視点での経済安全保障

～グローバル戦略・事業投資・経営企画部門が直面する地経学リスクへの処方箋～

主催：株式会社ビザスク

日時：4月21日（火）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604210414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260421(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604210414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260421)

【登壇者情報】

田上 英樹 氏

地経学研究所

主任客員研究員

2024年 5月より地経学研究所にて現職 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、1992年に総合商社入社。事業投資審査、与信取引審査、不動産事業審査、カントリーリスク分析、取引先格付、業界分析、産業メガトレンド分析、国内事業戦略、海外拠点戦略等を担当し、2021年より経済安全保障担当（経済安全保障コーディネーター第１期 修了）。2006年～2017年の 11年間、総合商社シンクタンクにて、全事業分野に亘る業界分析業務に従事し、特に Value-Chain 分析を専門とする。 2015年、東京大学 Executive Management Program 第 12期修了 2015年～2017年、科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター事業評価委員 2017年、文部科学省ナノテクノロジー・材料分野の研究開発戦略検討作業部会（第３回）にて「2050年に向けた産業メガトレンド」提言。 2025年、経済産業省経済安全保障ガイドライン研究会委員 2025年 11月単著『地経学リスクからみた経済安全保障 20 の新常識：日本企業のための基礎知識と部署別対応(https://amzn.asia/d/1FkmtGQ)』を中央経済社より出版

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・田上 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604210414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260421(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604210414?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260421)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/480_2_dd82b44b4d72406f30191892ea2c59fd.jpg?v=202604081251 ]