宿泊予約システムCHILLNN、予約フォーム・カレンダーを自社サイトに埋め込める「サイト埋め込み機能」を提供開始

株式会社CHILLNN

株式会社CHILLNN（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：永田諒、以下「CHILLNN」）は、宿泊施設の自社サイト上にCHILLNNの予約ボタン・予約フォーム・予約カレンダーを埋め込める「サイト埋め込み機能」の提供を開始しました。

この機能により、施設はすでに運用している自社サイトのデザインやブランドをそのまま維持しながら、CHILLNNの高機能な予約エンジンを直接組み込むことが可能になります。サイトリニューアルや予約ページへの遷移なしに、訪問者がその場で予約を完了できる体験を実現し、直販コンバージョンの向上を支援します。

◼︎ 開発の背景

CHILLNNは、ブランドや世界観を大切にする宿泊施設向けに、雑誌のようなUIの予約ページをノーコードで構築できる自社予約エンジンを提供してきました。

一方で、すでに自社サイトを制作会社と共に構築・運用している施設からは「既存サイトの世界観は崩さずに、CHILLNNの予約機能だけを組み込みたい」という声が多く寄せられていました。

こうしたニーズに応え、施設が持つ自社サイトの資産をそのまま活かしながら、CHILLNNの予約エンジンを柔軟に導入できるサイト埋め込み機能の開発に至りました。

◼︎ サイト埋め込み機能の特長

1. 3つの埋め込み形式から選べる

施設のサイト構成や導線に合わせて、以下の3形式から選択できます。

予約ボタン ：ページ内にCHILLNNの予約ボタンを表示し、クリック時に予約フォームへ誘導

予約フォーム ：ページ内にCHILLNNの予約フォームをそのまま表示

予約カレンダー：ページ内に空室カレンダーを表示し、日付選択から予約へ誘導

2. 簡単設定、タグを貼るだけで導入

CHILLNNの管理画面から埋め込み用タグをコピーし、自社サイトに貼り付けるだけで導入が完了します。複雑なAPI連携や開発作業は不要です。



3. 言語対応

訪問者のブラウザの言語設定に合わせて、予約フォームの表示言語が自動で切り替わります。インバウンド需要への対応も追加設定なしで実現できます。



4. 自社サイトのデザインを損なわない

予約機能はサイト内に自然に溶け込む形で表示されるため、施設が大切にするブランドの世界観やデザインを維持したまま、予約導線を強化できます。

◼︎ こんな施設におすすめ

すでに自社サイトを保有しており、予約ページへの遷移による離脱を減らしたい施設制作会社にサイト運用を委託しており、既存サイトの構成を大きく変えずに直販を強化したい施設インバウンド対応を含め、自社サイト上で完結する予約体験を提供したい施設

◼︎「CHILLNN」について

株式会社CHILLNNは、「ブランドを生み、育てる ただひとつの宿泊予約システム」をコンセプトに、宿泊施設向けの自社予約エンジン「CHILLNN（チルン）」を提供しています。

ホテル運営のノウハウをもとに開発されたCHILLNNは、雑誌のようなUIの予約ページをノーコードで作成でき、オプション販売・宿泊券販売・日帰り販売など豊富で柔軟な機能を追加料金なしで利用可能です。さらに、AIO強化やGoogle Maps上での集客を高めるMEO対策にも対応しており、施設の検索流入を多角的にサポートします。一棟貸しやスモールラグジュアリー、民泊、グランピング、キャンプ場など、全国1,200施設以上のあらゆる施設タイプで導入されています。

https://chillnn-inc.com/



◼︎ 株式会社CHILLNN 会社概要

会社名：株式会社CHILLNN

本社所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9

代表取締役：永田 諒

URL：https://chillnn-inc.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社CHILLNN

MAIL：customer@chillnn.com