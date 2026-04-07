在宅医療DXのクロスログ、ブランド体系をリニューアル

クロスログ株式会社

クロスログ株式会社（福岡市博多区、代表取締役CEO：宮原智新）は、展開する各サービスのロゴデザイン刷新および、一部サービスの名称変更を実施したことをお知らせいたします。

■ リニューアル背景

クロスログはサービス開始から6年目を迎えました。当初は、訪問診療の「スケジュール管理」を中心としたサービスでリリースしましたが、在宅医療の様々なニーズにお応えする中で、支援する領域を広げてまいりました。

現在では、訪問診療のスケジュール管理だけでなく、電話管理や経営管理、多職種連携など、クリニック単体の課題にとどまらず、連携する周辺事業所を含めた在宅医療全体の課題解決にも取り組んでいます。それに伴い、サービスをご利用いただく対象も、医師・看護師・事務スタッフといった院内の職種に加え、薬剤師や介護職員、地域の連携先などへと広がってきました。

こうした変化を踏まえ、複数のサービスを「在宅医療DX支援サービス」としてより統一感のあるブランドとして整理し、クロスログ全体の価値をより直感的に理解いただけるよう、今回のブランド体系のリニューアルを実施しました。

■ 新しいロゴに込めた想い

これまで、多くの方に親しんでいただいているメインのブランドロゴはそのままに、今回のリニューアルでは、サービスごとに異なっていたカラーやデザインを統一し、「クロスログ」としての一貫したブランド体験をお届けできるようにしました。

全サービスのカラーをブランドカラーである「オレンジ」に揃えるとともに、各サービスには機能を象徴する固有のアイコンを設け、何のサービスかがひと目でわかるデザインとしています。また、今後新たなサービスが加わった際にも同じ体系で展開できる、拡張性のあるブランド構造としました。

■ サービス名称の一部変更について

今回のリニューアルにあわせて、サービスの役割をより分かりやすくお伝えするため、一部サービス名称の最適化も行いました。

これまで「CrossLog Connect 電話帳共有アプリ」として提供していたサービスを、機能や役割がより明確に伝わるよう「CrossLog Phonebook 電話帳共有アプリ」へと名称変更いたします。

なお、「CrossLog Connect 多職種連携アプリ」については、名称の変更はございません。

■ 代表取締役CEO 宮原 のコメント

在宅医療を取り巻く環境は、制度改正や地域資源の変化などの影響を受け、刻一刻と変化しています。それに伴い、現場の皆さまが抱える課題やニーズも多様化しています。一方で、超高齢化社会を迎える日本において、地域を支える在宅医療の重要性そのものは今後ますます高まっていくと考えています。

サービス開始から6年、クロスログは現場の皆さまの声に耳を傾けながら、必要とされる機能やサービスを拡充してまいりました。今回のリニューアルは、私たちが一部の課題解決にとどまらず、より包括的な「在宅医療DX支援サービス」として皆さまに寄り添っていく意思を形にしたものです。今後もITの力で現場の負担を軽減し、より良い在宅医療が提供できる環境づくりを全力で支援してまいります。

■ 会社概要

クロスログ株式会社

「在宅医療を当たり前にする」をミッションとして、訪問診療専用スケジュールソフト CrossLog（クロスログ） 、経営分析・紹介元管理サービス CrossLog Report（クロスログレポート）など企画・開発・運営をしています。医療従事者の方々を全力でサポートする企業です。

・代表者：代表取締役CEO 宮原 智新

・設立：2020年12月

・所在地：福岡市博多区博多駅中央街8-27 第16岡部ビル5F

・サービスサイト：https://crosslog.life/

・企業サイト：https://corp.crosslog.life/

＜本件に関する問い合わせ先＞

クロスログ株式会社：宮原、研谷

メール：contact@crosslog.life