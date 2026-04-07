おトクが、止まらない　45周年大感謝祭！１個買うと、１個もらえる！対象商品は週替わりで全29種類　人気のお菓子やカップ麺がおトクに手に入るチャンス！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約16,400店で開催しています。

2026年4月7日（火）から4月27日（月）まで、期間中、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）を1枚プレゼントする、春の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを実施いたします。

■ 45周年を記念した「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施しております。

このたび、ファミリーマートで定期的に開催している「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施いたします。人気のお菓子やカップ麺に加え、過去の1個買うと1個もらえるキャンペーンにおいて引換率No.1（※）の「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場します。

（※） 2025年 4月、6月実施「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンにて算出

＜キャンペーン概要＞

対象商品を1つお買い上げごとに、引換期間に使える「無料引換券」がレシートに1枚印字されます。「無料引換券」は、引換対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまでお持ちください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46210/table/2264_1_8a5d64084f4f88d023521c615766cf7e.jpg?v=202604071051 ]

【第1週対象商品】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46210/table/2264_2_0ee175934e8dfa1049ff84991cd3ec0e.jpg?v=202604071051 ]

【第2週対象商品】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46210/table/2264_3_965f90b7e5ee09e64236a2e3d2d0567b.jpg?v=202604071051 ]

【第3週対象商品】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46210/table/2264_4_4599657ce4d01cf1bddcfed8f343447f.jpg?v=202604071051 ]

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

※ホット飲料は対象外となります。

【注意事項】

・無料引換券はレシートに印字されます。

・無料引換券は、他の割引施策や優待サービスとの併用はできません。

・画像はイメージです。

・店舗により一部商品を取り扱っていない場合、または品切れの場合があります。

・キャンペーンは予告なく内容を変更または中止する場合があります。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html