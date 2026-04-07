LINEで無料｜AI中国語コーチPAO、リアルタイム音声で実践能力を鍛える「瞬発AI会話」を実装
PaoChaiオンライン中国語コーチングを運営する株式会社Rungar(東京都新宿区、代表取締役：冨江 恭直)は、LINEベースの中国語学習サービス「AI中国語コーチPAO」において、リアルタイム音声会話トレーニング機能「瞬発AI会話」を新たに追加実装したことをお知らせいたします。
AI中国語コーチPAO
本機能は、中国語運用における本質的能力である「実践能力」を鍛えることを目的に開発されました。
※本機能は現在β版として提供しております。品質向上のため、今後仕様の変更や機能改善を行う可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
■ AI PAO YouTube Shorts URL：
https://youtube.com/shorts/Ub6JaKr7WdA
■ 中国語力の本質は「実践能力」である
当社は中国語運用の核心を、次の二点からなる能力と定義しています。
実践能力の定義
(1)目の前の状況に応じて、その場で初めて聞く内容を理解できること
(2)状況に適した発話を瞬発的に行えること
この二つが同時に成立してはじめて、中国語は「使える」と言えます。
■ 従来トレーニングの限界
従来の多くの学習は、
・単語暗記
・文法理解
・作文
・想定会話
といった「インプット」が中心でした。
AI中国語コーチPAOでも、既存の「じっくり中国語会話」トレーニングにより、
・内容理解
・適切な発話生成
までは十分に訓練可能でした。
しかし、決定的に不足していた要素があります。
それが「瞬発性」です。
■ 今回のブレークスルー
実際の会話では、考える時間は存在しません。翻訳している余裕もありません。
理解と発話は、ほぼ同時に起こります。
この「時間制約下での言語運用」を訓練する環境が、これまで存在していませんでした。
そこで開発されたのが、瞬発AI会話です。
■ 「瞬発AI会話」とは
AIとリアルタイム音声で会話を行い、
・その場で聞き
・その場で理解し
・その場で話す
という、実際の対人会話と同じ条件を再現するトレーニングです。
文字入力や思考時間を排除し、反射的言語運用を直接鍛えます。
■ 学習設計の特徴
＜会話はリアルタイム音声のみ＞
電話のように即時応答が必要。
＜会話終了後に詳細レポート生成＞
・発話内容の文字起こし
・発話量に基づく6段階評価
・改善フィードバック
＜状況ベースの会話シナリオ＞
テーマトーク、場面別会話など実社会を想定した設計。
＜発話量と継続を可視化＞
学習ポイントと連動し、行動を強化。
■ 教育的意義
本機能により、中国語学習は理解中心の訓練から反応中心の訓練へ移行します。
これはスポーツで言えば、フォーム練習 → 実戦反応練習への転換に相当します。
■ 代表コメント
中国語を「知っている」ことと「使える」ことは、まったく別の能力です。
本当に必要なのは、目の前の状況に即座に反応できる力です。
これまで多くの中国語学習者にとって、会話力の中核である「実践能力」を十分に訓練できる環境は限られていました。
「AI中国語コーチPAO」を活用することで、実践に不可欠な以下の2つの力を、毎日、無料または低コストで継続的にトレーニングすることが可能になります。
(1)その場で初めて聞く内容を理解する力
(2)状況に応じて適切な発話を瞬発的に行う力
「瞬発AI会話」(および既存の「じっくり中国語会話」)は、これまで不足していた最後のピースを補完する機能です。
中国語を「知っている」状態から「使える」状態へと転換する、大きな契機となると考えています。
■ サービス概要
サービス名：AI中国語コーチPAO
新機能 ：瞬発AI会話
利用料金 ：基本無料
提供形態 ：LINE
■ 関連リンク
AI中国語コーチPAO
公式HP： https://ai.paochai.jp/
LINE ： https://lin.ee/SBS3UAe
※AIコーチ(ChatGPT)の回答、返信内容の正確性は保証しておりません。学習の補助ツールとしてご利用いただき、最終的な確認や判断は、専門の教師や教材を通じて行うことを推奨します。
■ 関連サービス
・PaoChaiオンライン中国語コーチング： https://paochai.jp/
・中国語独学完全マップ ： https://chugokugo.fun/