PaoChaiオンライン中国語コーチングを運営する株式会社Rungar(東京都新宿区、代表取締役：冨江 恭直)は、LINEベースの中国語学習サービス「AI中国語コーチPAO」において、リアルタイム音声会話トレーニング機能「瞬発AI会話」を新たに追加実装したことをお知らせいたします。





AI中国語コーチPAO





本機能は、中国語運用における本質的能力である「実践能力」を鍛えることを目的に開発されました。

※本機能は現在β版として提供しております。品質向上のため、今後仕様の変更や機能改善を行う可能性がございますので、あらかじめご了承ください。









■ AI PAO YouTube Shorts URL：

https://youtube.com/shorts/Ub6JaKr7WdA









■ 中国語力の本質は「実践能力」である

当社は中国語運用の核心を、次の二点からなる能力と定義しています。





実践能力の定義

(1)目の前の状況に応じて、その場で初めて聞く内容を理解できること

(2)状況に適した発話を瞬発的に行えること





この二つが同時に成立してはじめて、中国語は「使える」と言えます。









■ 従来トレーニングの限界

従来の多くの学習は、

・単語暗記

・文法理解

・作文

・想定会話

といった「インプット」が中心でした。





AI中国語コーチPAOでも、既存の「じっくり中国語会話」トレーニングにより、

・内容理解

・適切な発話生成

までは十分に訓練可能でした。

しかし、決定的に不足していた要素があります。

それが「瞬発性」です。









■ 今回のブレークスルー

実際の会話では、考える時間は存在しません。翻訳している余裕もありません。

理解と発話は、ほぼ同時に起こります。





この「時間制約下での言語運用」を訓練する環境が、これまで存在していませんでした。

そこで開発されたのが、瞬発AI会話です。









■ 「瞬発AI会話」とは

AIとリアルタイム音声で会話を行い、

・その場で聞き

・その場で理解し

・その場で話す

という、実際の対人会話と同じ条件を再現するトレーニングです。





文字入力や思考時間を排除し、反射的言語運用を直接鍛えます。









■ 学習設計の特徴

＜会話はリアルタイム音声のみ＞

電話のように即時応答が必要。





＜会話終了後に詳細レポート生成＞

・発話内容の文字起こし

・発話量に基づく6段階評価

・改善フィードバック





＜状況ベースの会話シナリオ＞

テーマトーク、場面別会話など実社会を想定した設計。





＜発話量と継続を可視化＞

学習ポイントと連動し、行動を強化。









■ 教育的意義

本機能により、中国語学習は理解中心の訓練から反応中心の訓練へ移行します。





これはスポーツで言えば、フォーム練習 → 実戦反応練習への転換に相当します。









■ 代表コメント

中国語を「知っている」ことと「使える」ことは、まったく別の能力です。

本当に必要なのは、目の前の状況に即座に反応できる力です。





これまで多くの中国語学習者にとって、会話力の中核である「実践能力」を十分に訓練できる環境は限られていました。

「AI中国語コーチPAO」を活用することで、実践に不可欠な以下の2つの力を、毎日、無料または低コストで継続的にトレーニングすることが可能になります。





(1)その場で初めて聞く内容を理解する力

(2)状況に応じて適切な発話を瞬発的に行う力





「瞬発AI会話」(および既存の「じっくり中国語会話」)は、これまで不足していた最後のピースを補完する機能です。

中国語を「知っている」状態から「使える」状態へと転換する、大きな契機となると考えています。









■ サービス概要

サービス名：AI中国語コーチPAO

新機能 ：瞬発AI会話

利用料金 ：基本無料

提供形態 ：LINE









■ 関連リンク

AI中国語コーチPAO

公式HP： https://ai.paochai.jp/

LINE ： https://lin.ee/SBS3UAe





※AIコーチ(ChatGPT)の回答、返信内容の正確性は保証しておりません。学習の補助ツールとしてご利用いただき、最終的な確認や判断は、専門の教師や教材を通じて行うことを推奨します。









■ 関連サービス

・PaoChaiオンライン中国語コーチング： https://paochai.jp/

・中国語独学完全マップ ： https://chugokugo.fun/