オーダースーツNoah、優良ビジネス認定「GBCゴールド」を3年連続受賞 業界初の実績
オーダースーツNoah、優良ビジネス認定「GBCゴールド」を3年連続受賞 業界初の実績業界開業数No.1のオーダースーツNoahを運営するA-StarOne International株式会社（東京都千代田区区 代表:坂本大地）は、代理店ビジネスの普及促進を図る一般社団法人日本代理店協会（JDA）が実施する優良ビジネス認定2026（Good Business Certification）において、「オーダースーツNoah」2025年に続き、最高ランクであるゴールド認定を3年連続で取得したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342871/images/bodyimage1】
「優良ビジネス認定（R）」は、代理店及びフランチャイズビジネス展開における商品・サービスの適正性と、優れた代理店制度を有しているかを一般社団法人日本代理店協会が評価する制度です。昨今のフランチャイズ及び代理店ビジネスの急成長に伴い、クオリティの担保を目的として設立され、消費者が安心して選択できる環境を整えながら、代理店業界全体の質の向上を目指しています。
評価基準は「募集内容」「契約内容」「販促サポート」「教育環境」「支援制度」の5つの主要項目を軸に、細かい指標で採点が行われます。全項目が一定の基準を満たした場合に各賞の認定が行われ、ゴールド、シルバー、ブロンズの3ランクが設定されています。「オーダースーツNoah」は、業界の先駆者として最上位であるゴールド認定を3年連続で受けることとなりました。当社は、オーダースーの総合企業を掲げ、業界開業数No.1を誇るオーダースーツのフランチャイズ本部運営並びにブランドプロデュースの事業展開を中心に、最短7営業日でハイクオリティなオーダースーツを仕上げる”スマテック”の開発・運営を通して消費者とオーダースーツ販売業者、あらゆる業界課題の解決と、さらなる発展を目指します。
これからもオーダースーツNoahは、業界のリーダーとしてさらなる発展を目指し、より多くのお客様と加盟店にとって安心・信頼のあるビジネスモデルを提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342871/images/bodyimage2】
【ゴールド受賞について 代表坂本氏 コメント】
3年連続での受賞を大変嬉しく思っております。
私たちは「Order Suit is Art（オーダースーツはアート）」という哲学のもと、
一着一着を単なる衣服ではなく、その人の人生や価値観を表現するものとして捉えてきました。
その価値をより多くの方に届けるためには、業界そのものの裾野を広げていくことが不可欠だと考えています。
その一環として、代理店制度の開発をはじめ、最短7営業日での納品を実現する縫製体制の構築や、業界全体の効率を高めるSaaSシステムの開発など、仕組みそのものを進化させる取り組みに注力してまいりました。
また、サービスや研修の充実に加え、加盟店の皆様が最大限の価値提供を実現できる環境づくりこそが、業界全体の底上げに繋がると考えております。
今回の受賞は、私たちだけでなく、日々現場でお客様と向き合っている加盟店の皆様とともに積み重ねてきた結果であり、大きな励みとなっております。
今後も「オーダースーツはアートである」という価値観を軸に、業界の可能性を広げながら、より本質的な価値を提供し続けてまいります。
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「優良ビジネス認定（R）」は、代理店及びフランチャイズビジネス展開における商品・サービスの適正性と、優れた代理店制度を有しているかを一般社団法人日本代理店協会が評価する制度です。昨今のフランチャイズ及び代理店ビジネスの急成長に伴い、クオリティの担保を目的として設立され、消費者が安心して選択できる環境を整えながら、代理店業界全体の質の向上を目指しています。
評価基準は「募集内容」「契約内容」「販促サポート」「教育環境」「支援制度」の5つの主要項目を軸に、細かい指標で採点が行われます。全項目が一定の基準を満たした場合に各賞の認定が行われ、ゴールド、シルバー、ブロンズの3ランクが設定されています。「オーダースーツNoah」は、業界の先駆者として最上位であるゴールド認定を3年連続で受けることとなりました。当社は、オーダースーの総合企業を掲げ、業界開業数No.1を誇るオーダースーツのフランチャイズ本部運営並びにブランドプロデュースの事業展開を中心に、最短7営業日でハイクオリティなオーダースーツを仕上げる”スマテック”の開発・運営を通して消費者とオーダースーツ販売業者、あらゆる業界課題の解決と、さらなる発展を目指します。
これからもオーダースーツNoahは、業界のリーダーとしてさらなる発展を目指し、より多くのお客様と加盟店にとって安心・信頼のあるビジネスモデルを提供してまいります。
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【ゴールド受賞について 代表坂本氏 コメント】
3年連続での受賞を大変嬉しく思っております。
私たちは「Order Suit is Art（オーダースーツはアート）」という哲学のもと、
一着一着を単なる衣服ではなく、その人の人生や価値観を表現するものとして捉えてきました。
その価値をより多くの方に届けるためには、業界そのものの裾野を広げていくことが不可欠だと考えています。
その一環として、代理店制度の開発をはじめ、最短7営業日での納品を実現する縫製体制の構築や、業界全体の効率を高めるSaaSシステムの開発など、仕組みそのものを進化させる取り組みに注力してまいりました。
また、サービスや研修の充実に加え、加盟店の皆様が最大限の価値提供を実現できる環境づくりこそが、業界全体の底上げに繋がると考えております。
今回の受賞は、私たちだけでなく、日々現場でお客様と向き合っている加盟店の皆様とともに積み重ねてきた結果であり、大きな励みとなっております。
今後も「オーダースーツはアートである」という価値観を軸に、業界の可能性を広げながら、より本質的な価値を提供し続けてまいります。