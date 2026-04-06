直筆サイン入り複製原画が当たる！三島ピタリ先生『ラブアタックセフレバトル(1)』発売記念キャンペーン開催！【ホーリンラブブックス】

株式会社TORICO株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）が運営するホーリンラブブックスにて、三島ピタリ先生『ラブアタックセフレバトル(1)』発売記念キャンペーンを開催いたします。

ホーリンラブブックスでは三島ピタリ先生最新コミックス『ラブアタックセフレバトル(1)』発売を記念して、豪華キャンペーンを実施いたします！

貴重な機会にぜひご参加ください！！

詳細を見る :https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-2LTEna3dx2LY

【キャンペーン対象商品】

2026年4月20日発売

双葉社刊

三島ピタリ先生

●「【有償特典付き】ラブアタックセフレバトル(1)」

●「ラブアタックセフレバトル(1)」



【キャンペーン内容】

対象商品をお買い上げ・期間内に発送された方の中から抽選で、

三島ピタリ先生直筆サイン入り複製原画をプレゼント！



【対象期間】

2026年5月20日（水）までに発送完了となるご注文

※ご購入・発送完了＝キャンペーンへの自動応募となります。



【注意事項】

※期間内にご注文いただきましても、下記の場合は抽選対象外となりますのでご注意ください。

・2026年5月20日（水）までに発送が完了しない場合。（ご注文から翌営業日の発送が最短となります。）

・発送完了後にお客様都合でのキャンセル、返品となった場合。

・発送完了後のお荷物が当店へ返送となった場合。



※期間内の発送であれば、フェア開始前のご予約・ご注文も抽選対象となります。

※発送条件に沿っての発送となりますため、お客様ご自身で設定されている発送条件をご確認ください。

※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※お手元に届きました複製原画にインク汚れや折れ等ございましても、

変更・交換等は一切お受けできませんので、何卒ご了承くださいませ。



※ご応募はお一人様1アカウントにつき1応募とさせていただきます。

フェア対象商品を複数お買い上げされた場合でも、当選率が変動することはございません。

※ニックネームや架空名義など、登録情報に不備や虚偽があった場合、また弊社が不正と判断した場合は、抽選対象外といたします。



※転売禁止、ネットオークション出品禁止。判明した場合には当選を取り消させていただき、返還を求める場合があります。※

【ホーリンラブブックスについて】

BL(ボーイズラブ)書籍を中心に、最新刊から既刊まで豊富に揃うインターネット書店です。在庫している商品のほとんどが特典付きです。当店限定の特典も多数…貴重なサイン本の販売もあり...！

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