【TAC教員採用試験】今年の教職経験者試験に特化【教職経験者＜実践＞本科生】コースを新規開講！

TAC株式会社なんと「面接練習」「論文添削」は期間中回数無制限で利用可能！

2026年合格目標「教職経験者＜実践＞本科生」コースは、臨時的任用教員・非常勤講師・正規教員等の経験を持つ受験生のためのカリキュラムです。通常のカリキュラムとは一線を画し、 教職経験者に求められる要件とそのアピール能力の獲得を目指す講義を展開していきます。 面接練習・論文添削は回数無制限で利用できますので、 リーズナブルに予備校を使いたい方にもおすすめです。

（特長1）教職経験者試験に特化した対策！

（特長2）基本を省き実践的な内容で実施！

（特長3）面接対策・論文対策 実践練習［無制限］！

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_keiken.html

2026年合格目標 教職経験者＜実践＞本科生 Web通信講座

＜受講料＞ \75,000 ＋ 入会金\10,000

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TAC教員講座の強み

教員採用試験の最新傾向を徹底分析したオリジナル教材・論文添削・面接指導で本試験まで手厚くフォロー。

さらに、大学等の教職課程・教育実習不要で教員免許を取得できる「教員資格認定試験」（小学校二種免許状 / 高等学校(情報)一種免許状）の対策コースも充実！ 難易度の高い1次記述試験や2次実践試験に特化したカリキュラムで、独学では難しい部分を手厚くサポート。近年問い合わせが増加しており、注目を集めている資格取得ルートとして人気です。

会 社 概 要

Webサイト（教員採用試験講座） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin.html

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html