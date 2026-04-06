タカラベルモント　「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」および「食育実践優良法人2026」に認定

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)は、経済産業省と日本健康会議が共同で運営する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人 2026 （大規模法人部門）」に認定されました。同時に、農林水産省と経済産業省が共同で創設し本年度よりスタートした「食育実践優良法人 2026」にも認定されましたのでお知らせいたします。

当社は、すべてのステークホルダーが自分らしく働くことができる環境整備と、人と社会のウェルビーイングを実現 するグローバルカンパニーを目指した歩みを進めており、「従業員の健康が全ての源」であるという考えのもと、従業員の健康保持・増進に取り組んでいます。

具体的には、定期健康診断やストレスチェックの受診率向上はもとより、「人生のステージに合わせて従業員が抱えるキャリアや家族、心と身体の悩みに対して顧問助産師が相談を通じて寄り添う制度の運用」、「運動習慣の推奨」、「食生活改善」、「禁煙サポート」等、心身ともに健康増進につながる取り組みを行っており、この活動により2024年から3年連続で「健康経営優良法人」に認定されました。

また、ダイバーシティの取り組みの一環として自社農場「タカラベルモントファーム」で栽培した野菜を従業員に提供するイベントの実施や、大阪・滋賀の生産拠点にて設置する自販機とアプリが連動して従業員の健康行動を促進するシステムの導入、顧問助産師への相談制度を活用し、食事の画像で保健師より栄養指導が受けられる食育キャンペーンなどの活動が評価され、本年度スタートした「食育実践優良法人 2026」に認定されました。この顕彰制度は、「健康経営優良法人」に申請している企業のみが申請できるものです。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、「活き活きと輝ける職場環境」の実現に向け、課 題の特定から具体的な健康投資/施策までを明確にし、人事部・産業医・保健師・顧問助産師・歯科医が連携して、従業員の心身の健康や労働環境の向上に努めてまいります。

【 健康経営優良法人制度とは 】

経済産業省が実施する地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

参考） https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

【食育実践優良法人顕彰制度とは】

「大人の食育」の推進が求められる時代で、農林水産省が社員に対して、健康的な食事の提供、食生活の改善に資する取組とその評価を行っている法人を「食育実践優良法人」として認定し、もって、法人内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることを目的として、新設(2026年4月開始)された制度です。この制度は、健康経営優良法人に申請している企業のみが申請できます。

参考） https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/kensyo_top.html

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025,03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。