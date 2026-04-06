高槻市

将棋のタイトル戦で最高峰の棋戦の1つ「名人戦」の第4局が令和8年5月16日（土曜日）・17日（日曜日）に高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で開催され、藤井聡太名人に糸谷哲郎八段が挑戦します。高槻市では、名人戦を盛り上げるため、両対局者に加え、桐山清澄九段、稲葉陽八段、畠山鎮八段、大橋貴洸七段、加藤桃子女流四段が参加する前夜祭のほか、大盤解説会などを企画。令和8年4月6日（月曜日）から参加申し込みの受付を開始します。

【関連イベント概要】

1 前夜祭

開催日時：令和8年5月15日（金曜日）18時から20時まで ※17時30分開場

会場：ホテルアベストグランデ高槻（高槻市芥川町一丁目14番1号）

定員：60人（多数抽選）

対象者：中学生以上

内容：対局に先立ち両対局者も登場する懇親会を行います。

参加費：15000円

2 大盤解説会

開催日時：

令和8年5月16日(土曜日) 13時から封じ手まで ※12時開場

令和8年5月17日(日曜日) 10時から終局まで ※9時開場

※終局に関わらず21時30分で終了

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホール（高槻市野見町6番8号）

定員：各1300人程度（多数抽選）

対象者：小学生以上

内容：大型スクリーンでプロ棋士の解説を聴きながらライブ観戦します。

参加費：

5月16日 S席2500円、A席2000円、B席1500円、C席1000円

5月17日 S席3500円、A席3000円、B席2000円、C席1500円

3 対局観戦（封じ手開封時）

開催日時：令和8年5月17日(日曜日) 8時40分から

会場： 高槻城公園芸術文化劇場南館内 対局会場

定員：5人（多数抽選）

対象者：高槻市在住の小学生以上

内容：対局2日目の封じ手開封を含めた約20分間、対局の様子を対局会場で見学

参加費：無料

【申込方法】

高槻市観光協会ホームページからWEB申し込み。

https://www.takatsuki-kankou.org/info/3690/

受付期間：令和8年4月6日(月曜日)から4月19日(日曜日)まで

【本件に関するお問い合わせ先】

公益社団法人 高槻市観光協会

電話：072-675-0081

※9時から17時まで（土・日曜日、祝日を除く）