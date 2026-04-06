【BRUNO母の日2026】“メリハリギフト”で賢く、贅沢に。「おうちカフェ」「ごほうび家電」で“心ほどける時間”をプレゼント！

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。 ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、2026年の母の日に合わせて、母の日おすすめギフトや、家族みんなで愉しめる母の日レシピを公開いたします。

URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/ideaonline/gift_mothersday/

効率や節約を意識する毎日だからこそ、母の日には心から満足できる“質の高い時間”を贈りたい。

そんな「メリハリ消費」が広がる今、BRUNOが大切にするのは、暮らしを賢く、そして愉しくアップデートする視点。

今年は、お母さんの毎日を支える「カフェタイム」と「セルフケア」の2軸で商品をセレクト。

BRUNOのギフト体験で、お母さんの毎日に鮮やかな彩りをお届けします。

母の日ギフトを特別に仕立てる、BRUNO直営店限定ラッピング

BRUNOは、特別なギフト体験をもっと豊かに。

2つの母の日限定サービスをご用意いたしました。

■ギフトサービス１. BRUNO直営店舗＆BRUNO online限定！母の日スペシャル ギフトラッピング

母の日限定カラーの華やかなリボンで、大切なギフトを特別に。

手元に届くプレゼントを、より一層ときめくものに演出します。

上質感あふれるリボンだから、贈る側はもちろん、受け取ったお母さんも思わず笑顔に。

特別な日の「ありがとう」を伝える、限定カラーのラッピングをぜひご利用ください。

【金額】商品代＋220円（税込）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※BRUNO onlineではご注文時にご指定いただけます。

■ギフトサービス２. BRUNO online限定！母の日メッセージカード

母の日限定デザインのメッセージカードを、大切な想いを添えてギフトと一緒にお届けします。

ご注文時にお好きなメッセージをご指定いただけるので、普段はなかなか伝えられない「ありがとう」や感謝の気持ちを、カードにのせてお母さんへ贈ることができます。

受け取ったお母さんがカードを読み返すたびに、あたたかな気持ちが広がります。

※メッセージカードは1注文につき1枚までとなります。

賢く愉しむ、カフェタイムギフト

毎日を忙しく過ごすお母さんに、自宅で気軽に味わえる“上質なおうちカフェ”のひとときを贈りませんか？

BRUNOで叶うのは、カフェタイムをもっと自由に、豊かに愉しめる新習慣。

物価高や時短ニーズなど、今の暮らしに寄り添いながら、心も暮らしも“ゆとり”が生まれるスマートなギフトをご提案します。

「挽きたて」にこだわった贅沢な一杯で、お母さんのくつろぎ時間をもっと特別に。

コーン式電動ミル、ドリッパー、真空タンブラーがひとつになったオールインワン設計のコーヒーメーカーです。コンパクトなコードレス仕様で、キッチンでもリビングでも気軽に使え、オフィスやアウトドアにもぴったり。豆の粒度は5段階に調節でき、ステンレスメッシュフィルターでペーパーレス。

毎日の“おうちカフェ”を、本格派の味わいでスマートに叶えます.

【商品名】パーソナル電動ミルコーヒーメーカー

【価格】 6,600円（税込）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/06760988.html

冷たいドリンクも温かいお茶も、長時間おいしくキープしてくれる真空二重構造の蓋つきステンレスマグに、心を癒すハーブティー2種をセット。

ご自宅ではもちろんリモートワークやアウトドアタイム、ベランピングにも活躍します。

台湾ジャスミンティーとラベンダー香るティータイムブレンドは、リラックスしたひと時をお母さんにプレゼント。

上質感のあるオリジナル巾着ラッピングで、開けた瞬間に笑顔が広がります。

【商品名】蓋つきステンレスマグ tall＋お茶2種 ギフト巾着Sセット

【価格】 3,410円 （税込）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/00152807.html

忙しい日常にそっと寄り添う、軽量でスタイリッシュな真空二重構造のステンレスボトル（0.48L）。

折りたたみ式のスマートなハンドルつきで、家でも外出先でも快適に持ち運べます。

毎日使うものだからこそ、食洗機対応のイージーケアもポイント。

美しいグラデーションカラーが、いつもの毎日にさりげない華やかさを添えます。

【商品名】ハンドルつき軽量ステンレススクリューボトル tall

【価格】 3,630円 （税込）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/06761102.html

毎日に、とっておきの“ご褒美タイム”を

日々の暮らしを心地よく、そして自分らしく過ごす“ウェルビーイング”が注目される今。

母の日に「ご褒美時間」を贈りませんか？

短時間で手軽に使える“自分を整え、リフレッシュする”BRUNOならではの美容家電をセレクト。

家事や仕事で忙しいお母さんが、自分らしく輝ける毎日を応援します。

温冷EMSフェイシャルリフトと薬用白玉美白シートマスクがセットになった、スペシャルなギフト。1台で顔から全身まで使える美顔器は、EMSや温冷ケア、ブースター、イオン導入機能も搭載し、毎日のケアをより手軽に。

コンパクトな設計と、フェイスラインやボディにもフィットするカーブ形状で、気になる部分のお手入れも簡単です。

3分の時短ルーティンで、日々のセルフケアがちょっとしたご褒美時間に。

特別な巾着ラッピングとともに、毎日を頑張るお母さんへの贈り物におすすめです。

【商品名】温冷EMSフェイシャルリフト＋薬用 白玉美白シートマスク ギフト巾着Sセット

【価格】 15,620円（税込）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/00015613.html

手軽にワンランク上の洗顔体験ができる電動洗顔ブラシは、毎日のスキンケアをサポートするギフトにぴったり。イオンクレンジングと音波振動の力で、手洗顔では落としきれない微細な汚れをやさしく洗い流します。

やわらかなシリコーンブラシが肌に負担をかけず、洗うたびにさっぱり心地よい仕上がり。小鼻や口周りにもフィットするコンパクトな形状で、お手入れもしやすく清潔に保てます。使うたびに新しい自分に出会える、ご褒美美容アイテムです。

【商品名】イオン洗顔ブラシ

【価格】 5,500円（税込）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760576.html

頭皮から全身まで使えるコンパクトなEMSケア家電は、自宅で簡単にリフレッシュできるアイテム。お風呂でも使える防水仕様と、シンプル操作で使いやすさもばっちり。

3段階で選べるEMS機能による心地よい刺激で、頭皮や首・肩・脚など気になる部位を、自分のペースでケアできます。専用アタッチメントで頭皮もボディもしっかりアプローチ可能。まるでスパのような贅沢気分を“自宅で”叶える、毎日を頑張るお母さんに贈りたいセルフケアギフトです。

【商品名】EMSスカルプ&ボディケア

【価格】 16,500円（税込）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760575.html

母の日フェア概要

2026年の母の日フェアでは、「ありがとうがもっと伝わるギフト」をテーマに、お母さんへのプレゼントにも、ご自分へのご褒美にもぴったりなアイテムを取り揃えました。

限定カラーの華やかなラッピング、さらにはこだわりのカフェ家電やセルフケア家電もラインナップ。

ぜひこの機会に、特別なギフトで大切な想いを届けてみませんか。

【実施店舗】BRUNO直営店舗、BRUNO online

【期間】 2026年4月6日（月）より順次開始～5月10日（日）（予定）

※実施期間や取り扱い内容は店舗により異なる場合がございます。

家族で囲む食卓が、最高のギフトに。母の日を特別に彩るおうちレシピ

今年の母の日は、“みんなで食卓を囲む愉しさ”もギフトに。

BRUNOのアイテムで、お子さまと一緒に、家族みんなで、気軽にチャレンジできる簡単レシピをご紹介。

特別な朝ごはんやブランチで、お母さんへ「ありがとう」を伝えてみませんか。

■ホットケーキミックスで簡単！「リースケーキ！」

カラフルな見た目が母の日にぴったりのリースケーキ。

ホットケーキミックスとフルーツ、ナッツで簡単＆華やかに仕上がります。

親子や家族で一緒につくれば、飾り付けも盛り上がる愉しい時間に。

特別な日のブランチやデザートにおすすめです。

URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/oval_hotplate/066.html

■母の日の朝ごはんを特別に「3種の朝食レシピ」

いつもの朝にちょっと特別感をプラス。

ホットサンド、スパニッシュオムレツ、タルトタタンが手軽につくれるレシピです。家族で役割を分けたり、みんなでわいわいつくってもOK。

それぞれのスタイルで朝食の愉しみ方を広げてみませんか。

URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/compact_hotplate/080.html

■包丁不要♪ぷちぷち食感がおいしい！「コーン肉しゅうまい」

包丁いらずで手軽につくれるコーン肉しゅうまい。包丁なしでできるので、小さなお子さんや料理初心者でも安心してチャレンジできます。ぷちぷち食感とコーンの甘みが子どもにも人気。家族みんなで包んで、できたてをテーブルで愉しもう！母の日のお昼ごはんやおかずメニューにもぴったりです。

URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/compact_hotplate/018.html

BRUNOオンラインショップ レシピページで公開中！

【BRUNO公式レシピ】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html(https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html)

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

“たのしい”をつなぐ。

愉しみ上手な大人が集い、生まれた

ライフスタイルブランド「BRUNO」。

キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。

ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。

日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）

BRUNO株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 メディアマーケティンググループ ideapress@bruno-inc.com