【BRUNO母の日2026】“メリハリギフト”で賢く、贅沢に。「おうちカフェ」「ごほうび家電」で“心ほどける時間”をプレゼント！
ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。 ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、2026年の母の日に合わせて、母の日おすすめギフトや、家族みんなで愉しめる母の日レシピを公開いたします。
URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/ideaonline/gift_mothersday/
効率や節約を意識する毎日だからこそ、母の日には心から満足できる“質の高い時間”を贈りたい。
そんな「メリハリ消費」が広がる今、BRUNOが大切にするのは、暮らしを賢く、そして愉しくアップデートする視点。
今年は、お母さんの毎日を支える「カフェタイム」と「セルフケア」の2軸で商品をセレクト。
BRUNOのギフト体験で、お母さんの毎日に鮮やかな彩りをお届けします。
母の日ギフトを特別に仕立てる、BRUNO直営店限定ラッピング
BRUNOは、特別なギフト体験をもっと豊かに。
2つの母の日限定サービスをご用意いたしました。
■ギフトサービス１. BRUNO直営店舗＆BRUNO online限定！母の日スペシャル ギフトラッピング
母の日限定カラーの華やかなリボンで、大切なギフトを特別に。
手元に届くプレゼントを、より一層ときめくものに演出します。
上質感あふれるリボンだから、贈る側はもちろん、受け取ったお母さんも思わず笑顔に。
特別な日の「ありがとう」を伝える、限定カラーのラッピングをぜひご利用ください。
【金額】商品代＋220円（税込）
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※BRUNO onlineではご注文時にご指定いただけます。
■ギフトサービス２. BRUNO online限定！母の日メッセージカード
母の日限定デザインのメッセージカードを、大切な想いを添えてギフトと一緒にお届けします。
ご注文時にお好きなメッセージをご指定いただけるので、普段はなかなか伝えられない「ありがとう」や感謝の気持ちを、カードにのせてお母さんへ贈ることができます。
受け取ったお母さんがカードを読み返すたびに、あたたかな気持ちが広がります。
※メッセージカードは1注文につき1枚までとなります。
賢く愉しむ、カフェタイムギフト
毎日を忙しく過ごすお母さんに、自宅で気軽に味わえる“上質なおうちカフェ”のひとときを贈りませんか？
BRUNOで叶うのは、カフェタイムをもっと自由に、豊かに愉しめる新習慣。
物価高や時短ニーズなど、今の暮らしに寄り添いながら、心も暮らしも“ゆとり”が生まれるスマートなギフトをご提案します。
「挽きたて」にこだわった贅沢な一杯で、お母さんのくつろぎ時間をもっと特別に。
コーン式電動ミル、ドリッパー、真空タンブラーがひとつになったオールインワン設計のコーヒーメーカーです。コンパクトなコードレス仕様で、キッチンでもリビングでも気軽に使え、オフィスやアウトドアにもぴったり。豆の粒度は5段階に調節でき、ステンレスメッシュフィルターでペーパーレス。
毎日の“おうちカフェ”を、本格派の味わいでスマートに叶えます.
【商品名】パーソナル電動ミルコーヒーメーカー
【価格】 6,600円（税込）
【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/06760988.html
冷たいドリンクも温かいお茶も、長時間おいしくキープしてくれる真空二重構造の蓋つきステンレスマグに、心を癒すハーブティー2種をセット。
ご自宅ではもちろんリモートワークやアウトドアタイム、ベランピングにも活躍します。
台湾ジャスミンティーとラベンダー香るティータイムブレンドは、リラックスしたひと時をお母さんにプレゼント。
上質感のあるオリジナル巾着ラッピングで、開けた瞬間に笑顔が広がります。
【商品名】蓋つきステンレスマグ tall＋お茶2種 ギフト巾着Sセット
【価格】 3,410円 （税込）
【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/00152807.html
忙しい日常にそっと寄り添う、軽量でスタイリッシュな真空二重構造のステンレスボトル（0.48L）。
折りたたみ式のスマートなハンドルつきで、家でも外出先でも快適に持ち運べます。
毎日使うものだからこそ、食洗機対応のイージーケアもポイント。
美しいグラデーションカラーが、いつもの毎日にさりげない華やかさを添えます。
【商品名】ハンドルつき軽量ステンレススクリューボトル tall
【価格】 3,630円 （税込）
【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/06761102.html
毎日に、とっておきの“ご褒美タイム”を
日々の暮らしを心地よく、そして自分らしく過ごす“ウェルビーイング”が注目される今。
母の日に「ご褒美時間」を贈りませんか？
短時間で手軽に使える“自分を整え、リフレッシュする”BRUNOならではの美容家電をセレクト。
家事や仕事で忙しいお母さんが、自分らしく輝ける毎日を応援します。
温冷EMSフェイシャルリフトと薬用白玉美白シートマスクがセットになった、スペシャルなギフト。1台で顔から全身まで使える美顔器は、EMSや温冷ケア、ブースター、イオン導入機能も搭載し、毎日のケアをより手軽に。
コンパクトな設計と、フェイスラインやボディにもフィットするカーブ形状で、気になる部分のお手入れも簡単です。
3分の時短ルーティンで、日々のセルフケアがちょっとしたご褒美時間に。
特別な巾着ラッピングとともに、毎日を頑張るお母さんへの贈り物におすすめです。
【商品名】温冷EMSフェイシャルリフト＋薬用 白玉美白シートマスク ギフト巾着Sセット
【価格】 15,620円（税込）
【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/00015613.html
手軽にワンランク上の洗顔体験ができる電動洗顔ブラシは、毎日のスキンケアをサポートするギフトにぴったり。イオンクレンジングと音波振動の力で、手洗顔では落としきれない微細な汚れをやさしく洗い流します。
やわらかなシリコーンブラシが肌に負担をかけず、洗うたびにさっぱり心地よい仕上がり。小鼻や口周りにもフィットするコンパクトな形状で、お手入れもしやすく清潔に保てます。使うたびに新しい自分に出会える、ご褒美美容アイテムです。
【商品名】イオン洗顔ブラシ
【価格】 5,500円（税込）
【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760576.html
頭皮から全身まで使えるコンパクトなEMSケア家電は、自宅で簡単にリフレッシュできるアイテム。お風呂でも使える防水仕様と、シンプル操作で使いやすさもばっちり。
3段階で選べるEMS機能による心地よい刺激で、頭皮や首・肩・脚など気になる部位を、自分のペースでケアできます。専用アタッチメントで頭皮もボディもしっかりアプローチ可能。まるでスパのような贅沢気分を“自宅で”叶える、毎日を頑張るお母さんに贈りたいセルフケアギフトです。
【商品名】EMSスカルプ&ボディケア
【価格】 16,500円（税込）
【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/04760575.html
母の日フェア概要
2026年の母の日フェアでは、「ありがとうがもっと伝わるギフト」をテーマに、お母さんへのプレゼントにも、ご自分へのご褒美にもぴったりなアイテムを取り揃えました。
限定カラーの華やかなラッピング、さらにはこだわりのカフェ家電やセルフケア家電もラインナップ。
ぜひこの機会に、特別なギフトで大切な想いを届けてみませんか。
【実施店舗】BRUNO直営店舗、BRUNO online
【期間】 2026年4月6日（月）より順次開始～5月10日（日）（予定）
※実施期間や取り扱い内容は店舗により異なる場合がございます。
家族で囲む食卓が、最高のギフトに。母の日を特別に彩るおうちレシピ
今年の母の日は、“みんなで食卓を囲む愉しさ”もギフトに。
BRUNOのアイテムで、お子さまと一緒に、家族みんなで、気軽にチャレンジできる簡単レシピをご紹介。
特別な朝ごはんやブランチで、お母さんへ「ありがとう」を伝えてみませんか。
■ホットケーキミックスで簡単！「リースケーキ！」
カラフルな見た目が母の日にぴったりのリースケーキ。
ホットケーキミックスとフルーツ、ナッツで簡単＆華やかに仕上がります。
親子や家族で一緒につくれば、飾り付けも盛り上がる愉しい時間に。
特別な日のブランチやデザートにおすすめです。
URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/oval_hotplate/066.html
■母の日の朝ごはんを特別に「3種の朝食レシピ」
いつもの朝にちょっと特別感をプラス。
ホットサンド、スパニッシュオムレツ、タルトタタンが手軽につくれるレシピです。家族で役割を分けたり、みんなでわいわいつくってもOK。
それぞれのスタイルで朝食の愉しみ方を広げてみませんか。
URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/compact_hotplate/080.html
■包丁不要♪ぷちぷち食感がおいしい！「コーン肉しゅうまい」
包丁いらずで手軽につくれるコーン肉しゅうまい。包丁なしでできるので、小さなお子さんや料理初心者でも安心してチャレンジできます。ぷちぷち食感とコーンの甘みが子どもにも人気。家族みんなで包んで、できたてをテーブルで愉しもう！母の日のお昼ごはんやおかずメニューにもぴったりです。
URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/compact_hotplate/018.html
BRUNOオンラインショップ レシピページで公開中！
【BRUNO公式レシピ】https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html(https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html)
BRUNO（ブルーノ）について
BRUNO（ブルーノ）
“たのしい”をつなぐ。
愉しみ上手な大人が集い、生まれた
ライフスタイルブランド「BRUNO」。
キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。
ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。
日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく
【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/
【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）
【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）
【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）
BRUNO株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
BRUNO株式会社 メディアマーケティンググループ ideapress@bruno-inc.com