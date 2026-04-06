翔泳社40周年大感謝Amazonまとめ買いポイント還元祭4月19日まで開催！最大15％ポイント還元

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、創業40周年を記念して、2026年4月6日（月）から4月19日（日）まで「翔泳社40周年大感謝Amazonまとめ買いポイント還元祭」を開催します。

期間中Amazonで翔泳社の対象の紙書籍を2冊以上購入すると、購入冊数に応じて最大15％のポイントが還元されます。

■翔泳社40周年 大感謝まとめ買いポイント還元祭

https://www.amazon.co.jp/b?node=217020959051

購入冊数とポイント還元率は、2冊で3％、３～4冊で8%、5～9冊で10％、10冊以上で最大15％です。

翔泳社では創業以来、時代の先端技術をテーマにしたIT書をはじめ、ビジネスやデザイン、暮らし、資格など様々なジャンルの本を刊行し続けてきました。今回のまとめ買いポイント還元祭では、『暮らしの図鑑 朝ごはん』や『3コマでわかる ビジネスマナー』といった新生活にぴったりなタイトルのほか、『ChatGPTはどのように動いているのか？』や『ビジネスリーダーのためのアーキテクチャ大全』といったIT専門書やビジネス書など、学生から社会人まで、趣味から仕事まで使える本を取り揃えています。

また、翔泳社40周年で記念刊行された、日めくりカレンダー『サンプルコード365+1』や資格学習のための手帳『書くたびに合格に近づく資格手帳』も対象です。あなたの役に立つ1冊をみつけてみませんか。

■注目のタイトルはこちら

・暮らしの図鑑 朝ごはん 魅惑の朝食・モーニング47×基礎知識×朝を楽しむ工夫と習慣20

https://www.amazon.co.jp/dp/4798190004



・3コマでわかる ビジネスマナー

https://www.amazon.co.jp/dp/4798192864



・ChatGPTはどのように動いているのか？

https://www.amazon.co.jp/dp/4798193402



・ビジネスリーダーのためのアーキテクチャ大全 DXの羅針盤となる「全体設計」の思考と技術

https://www.amazon.co.jp/dp/4798195189



・サンプルコード365+1 エンジニアによるエンジニアのための日めくりカレンダー ([実用品])

https://www.amazon.co.jp/dp/479819297X



・書くたびに合格に近づく資格手帳

https://www.amazon.co.jp/dp/4798194182



・技術士教科書 技術士 第一次試験問題集 基礎・適性科目パーフェクト 2026年版

https://www.amazon.co.jp/dp/4798195898



・1分でわかる 新人介護職の超きほん

https://www.amazon.co.jp/dp/4798191647



・大人の心と体を整える 腸活薬膳のはじめ方 プロが教えるセオリー＆アイデア

https://www.amazon.co.jp/dp/4798188840

■キャンペーン概要

翔泳社40周年 大感謝まとめ買いポイント還元祭

実施期間：2026年4月6日（月）～2026年4月19日（日）

内容：Amazonで翔泳社の紙書籍を2冊以上購入すると、購入冊数に応じて最大15％のポイントを還元。購入冊数とポイント還元率は、2冊で3％、３～4冊で8%、5～9冊で10％、10冊以上で最大15％。

特設ページ：https://www.amazon.co.jp/b?node=217020959051