メシカ、水原希子をメゾン アンバサダーに迎える

メシカジャパン株式会社

水原希子

2026年4月6日（フランス・パリ）

メシカはこのたび、新たなメゾンアンバサダーとして水原希子を迎えることを発表いたします。

日本とアメリカにルーツを持つ女優であり、ファッションアイコン、そしてOffice Kikoの創設者でもある彼女は、ジュリアン・ムーアと並び、メゾンを象徴するコレクション「ムーヴ（MOVE）」の新たな顔として、パリで誕生したハイジュエリーメゾンに加わります。

水原希子はこれまで、パリで開催されたハイジュエリーショーやニューヨーク・マディソンアベニューのブティックオープニングにてメシカと共演。そのたびに、若々しさ、自由な感性、そして現代的なエッジで輝きを放ち、メシカのスピリットを本能的に体現してきました。

今後、水原希子はメゾンアンバサダーとして、「ムーヴ」キャンペーンをはじめとするグローバルな主要シーンに登場する予定です。しなやかさと強さを併せ持ち、常に進化し続ける、そんな新しい世代を象徴する存在として、メシカの世界観を体現していきます。

「私が希子に惹かれるのは、その“二面性”です。人を自然に惹きつけるやわらかな魅力と、その奥にある前衛的な強さ。この意外性こそが、彼女の魅力です。彼女がダイヤモンドを纏うと、まるで生まれ持ったもののように自然で、自由に輝く。それこそがメシカのシグネチャーなのです。」

ヴァレリー・メシカ（創業者兼アーティスティック・ディレクター）

このパートナーシップを通じてメシカは、メゾンを象徴するアイコンを、「時代をしなやかにいきる」女性へと託します。

メシカについて

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、

メシカ（MESSIKA）。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、

常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店9店舗を展開しています。