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【京都産業大学】大学が運営する各種メディアコンテンツの最新情報をチェックできるサイト「サンダイタイムズ」を公開しました。
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、大学が運営する各種メディアコンテンツの最新情報をチェックできるサイトを公開しました。
本サイトでは、公式YouTubeやInstagram、X（旧Twitter）をはじめ、教員によるコラム記事、体育会本部編集局が運営するSNSの情報などを集め、学内外の最新トピックスがひと目でわかるコンテンツです。ぜひご覧ください。
●京都産業大学サンダイタイムズ
京都産業大学 サンダイタイムズ｜京都産業大学
【本件のポイント】
●分散していた各種メディアコンテンツを１つのサイトに集約し、情報への入口を一元化
【メディアコンテンツを一部ご紹介】
●YouTubeチャンネル
（１）京都産業大学【公式】
キャンパスライフをより楽しめる情報はもちろん、クラブ対抗ベンチプレス対決など、思わず笑ってしまうような在学生参加型のコンテンツも配信中です。
（２）KYOTO産大TV
京都産業大学の最新ニュースを配信しています。
学園祭の様子や新歓祭の様子など、気になる学内イベントを中心としたコンテンツです。
（３）ハテナの探究
世の中の「なぜ？」「どうして？」という話題の時事問題を、本学の教員が専門的な視点から解説する研究・解説コンテンツです。
●公式インスタグラム
多様な学びが広がる一拠点のキャンパスから、学生の日々のシーンを発信します。
●教員コラム新着
各学部の教員がタイムリーな話題を学術的に紹介していきます。
＜関連リンク＞
●京都産業大学【公式】
https://www.youtube.com/@KyotoSangyoUniversity
●ハテナの探究
https://www.youtube.com/@hatenatan
●KYOTO産大TV
https://www.youtube.com/@KYOTOSANDAI_tv
●京都産業大学公式インスタグラム
https://www.instagram.com/kyotosangyo_university/
●教員コラム新着
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/section/list-kyouin-column.html
むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学
【2027 年４月、新しい学びが誕生します。】
心を理解し、自分を切り拓く。社会を変える。 -
現代社会学部 心理学科（仮称：設置構想中）
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本サイトでは、公式YouTubeやInstagram、X（旧Twitter）をはじめ、教員によるコラム記事、体育会本部編集局が運営するSNSの情報などを集め、学内外の最新トピックスがひと目でわかるコンテンツです。ぜひご覧ください。
京都産業大学 サンダイタイムズ｜京都産業大学
【本件のポイント】
●分散していた各種メディアコンテンツを１つのサイトに集約し、情報への入口を一元化
【メディアコンテンツを一部ご紹介】
●YouTubeチャンネル
（１）京都産業大学【公式】
キャンパスライフをより楽しめる情報はもちろん、クラブ対抗ベンチプレス対決など、思わず笑ってしまうような在学生参加型のコンテンツも配信中です。
（２）KYOTO産大TV
京都産業大学の最新ニュースを配信しています。
学園祭の様子や新歓祭の様子など、気になる学内イベントを中心としたコンテンツです。
（３）ハテナの探究
世の中の「なぜ？」「どうして？」という話題の時事問題を、本学の教員が専門的な視点から解説する研究・解説コンテンツです。
●公式インスタグラム
多様な学びが広がる一拠点のキャンパスから、学生の日々のシーンを発信します。
●教員コラム新着
各学部の教員がタイムリーな話題を学術的に紹介していきます。
＜関連リンク＞
●京都産業大学【公式】
https://www.youtube.com/@KyotoSangyoUniversity
●ハテナの探究
https://www.youtube.com/@hatenatan
●KYOTO産大TV
https://www.youtube.com/@KYOTOSANDAI_tv
●京都産業大学公式インスタグラム
https://www.instagram.com/kyotosangyo_university/
●教員コラム新着
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/section/list-kyouin-column.html
むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学
【2027 年４月、新しい学びが誕生します。】
心を理解し、自分を切り拓く。社会を変える。 -
現代社会学部 心理学科（仮称：設置構想中）
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/