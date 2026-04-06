和食さと 春夏の新作メニューが4/9(木)からスタート!!

■春夏の新作メニューがスタート!!これからの季節にぴったりなメニューが新登場♪

SRSホールディングス株式会社

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年4月9日(木)から春夏の新メニューの販売を開始いたします。

和食さと 春夏の新作メニューのポイント！

(1)春夏にぴったり！「ぶっかけ肉そば」など、さわやかな味わいの麺メニューが新登場！

(2)ボリュームたっぷりな肉メニュー「焼とり親子重」や「ミックス焼肉定食」が新登場！

(3)ランチ限定のいちおしメニュー「お昼の選べるさと和膳」に新しいおかずが仲間入り！

(4)幼児や未就学児の小さなおこさまも食べやすい！新キッズメニュー「おこさまべんとう」が登場！

【春夏の新作メニュー 一部紹介】

(1)ぶっかけ肉そば(うどん) 1,099円(税込1,208円)

甘辛く炊いた旨味たっぷりの牛カルビを麺と絡めてお召し上がりください！たっぷりのねぎ・切りのりと一緒にどうぞ。

※写真はセットの内容です。

(2)焼とり親子重セット 1,599円(税込1,758円)

おだしのきいた特製の親子丼に、焼とりをプラス。ボリュームたっぷりのお重に仕上げました。

※グランドメニュー限定販売です。

(3)ミックス焼肉定食 1,599円(税込1,758円)

牛肉・豚肉・鶏肉を盛り合わせた一人焼肉メニュー！お席にてアツアツをお召し上がりください。

(4)お昼の選べるさと和膳 999円(税込1,098円)

ランチ限定の人気メニュー！4種類のミニ麺・8種類のおかずの中から、お好きなものを1品ずつお選びいただけます。今回は新たに「赤魚の煮付け」や「豚肩ロース生姜焼き」などのおかずが仲間入り！天ぷらや小鉢2種もついた、ボリューム満点な一押しランチをぜひお楽しみください。

(ランチ販売時間)平日 開店～１５時 ※土・日・祝・GW期間および特定日のぞく

(5)おこさまべんとう 499円(税込548円)

ツナマヨおにぎり・とりからあげ・たまごやき・えだまめコーン・ミニトマトが入った、おこさまにぴったりなボリュームのキッズメニューが新登場！スプーンや手を使ってお召し上がりいただけるため、小さなおこさまにもおすすめの一品です。

※小学生以下のおこさま対象メニューです。

【販売概要】

■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）

■販売予定 2026年4月9日(木)～

(ランチメニュー) 平日：～１５時 ※土日祝・特定日を除く

(グランドメニュー) 平日：１５時～ 土日祝・特定日：終日

※一部商品は時間帯により販売していない場合があります。

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

■焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題もリニューアル!!

同日2026年4月9日(木)から、食べ放題メニューもリニューアルいたします。

和食さとの「食べ放題プレミアムコース」の魅力

(1)焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きから選べ、さらに一品料理も食べ放題！一品料理はお寿司や天ぷらなど種類豊富♪

(2)ご注文はテーブルのタッチパネルでオーダー！お料理はテーブルまでお届けします！

(3) 「ソフトクリーム」も食べ放題。ソースやトッピングをお好みでかけて、自分だけのオリジナルソフトを楽しめます！

食べ放題メニューのリニューアルポイント！

(1)しゃぶしゃぶ食べ放題「さとしゃぶ」のおだしのラインナップがリニューアル！

(2)プレミアムコースのお寿司ジャンルに新メニューが登場！さらにバラエティ豊かなラインナップにパワーアップ！

(3)「とろ～りチーズボール」や「マカロニチーズグラタン」など、チーズを楽しむ一品料理が多数登場！

(1)「さとしゃぶ」のおだしのラインナップがリニューアル！

しゃぶしゃぶ食べ放題「さとしゃぶ」は6種類のおだしからお好きなものを2つお選びいただけます。どのコースもお肉・お野菜・〆の一品が食べ放題！お好みのおだしでお鍋を心ゆくまでお楽しみいただけます。

今回は新しく「黒胡椒仕立ての濃厚玉ねぎだし」「甘辛チゲだし」「塩糀レモンだし」の3種類が登場！春夏に楽しむのにぴったりなラインナップとなりました。ぜひこの機会にお試しください。

※(2)(3)いずれも牛＆豚プレミアムコース以上でご注文いただけます。

(2)お寿司ジャンルに新メニューが登場！

新たに「炙り寿司」と「ザクザク醤油寿司」が仲間入り。「炙り寿司」はまぐろ・サーモンの2種をご用意しており、ネタの旨味と香ばしさを楽しめる一品に。「ザクザク醤油寿司」はサクサクとした食感とスパイシーな味が特徴のしょうゆフレークに、マヨネーズ、水菜をトッピング！サラダ感覚でさっぱりとお召し上がりいただけるお寿司です。

(3)チーズを楽しむ一品料理が多数登場！

とろける美味しさのチーズが楽しめる「とろ～りチーズボール」や「マカロニチーズグラタン」など、チーズを使用した一品料理が登場！おこさまにもぴったりな一品です。他にも多種多様なチーズ料理をご用意。お鍋の合間にぜひお楽しみください。

【販売概要】

■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）

■販売予定 2026年4月9日(木)～

※コースにより食べ放題可能な商品は異なります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※一部商品は時間帯により販売していない場合があります。

※メニューは予告なく変更/中止する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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