株式会社STABLES（本社：東京都文京区／代表取締役社長：布施哲也）は、2026年4月10日（金）～5月10日（日）の期間、ニュウマン横浜6階「2416MARKET」エリアにて、GREEN＆BLOOM MARKETを開催致します。「この街のグリーンを持ち帰る」をテーマに2416MARKETでは花や緑にまつわる「育てられる、飾れる、贈れる」商品を販売、飲食エリアでは食べられるグリーンを展開する五感で楽しむマーケットとなっております。また、4月25日（土）、26日（日）には体験型ワークショップも開催予定。

フラワーメニュー

800°DEGREES ARTISAN PIZZERIA

お花と苺を楽しむミルフィーユ 1,200円（税込）※ディナー限定ローズコンフィでマリネした苺の香りとフレッシュの苺のみずみずしさ、2種類のクリームとサクサクのパイ生地の食感のコントラストをお楽しみください。伊勢原 加藤花園のお花を飾り華やかに仕立てました。

800°DEGREES CRAFT BREW STAND

三浦ブリュワリー SAKURA ALE R/1,000円 L/1,400円（税込）米国系ホップのアイダホ７を中心に使用し、桜葉と花による爽やかながらもバランスの取れた香りと風味をお楽しみください。※グラスでのご提供

2416MARKET PASTA&

桜エビと鰆のペペロンチーノ、お花と季節野菜のスープ仕立て 1,600円（税込）エビの風味たっぷりなパスタを鯛ダシの効いたスープに絡めてお召し上がりください。お花を添えて春らしいパスタとなってます。お花香る、フラワーパフェ 1,580円（税込）お花と苺をぎゅっと詰め込んだちょっと特別なパフェ。かわいい見た目に、優しい甘さ。ぜひ、五感でお楽しみください。

.17Café

桜香る春のクレープ 1,350円（税込）自家製のマスカルポーネクリームとさくら餡、いちごを包みました。三色団子が乗ったお花見に行きたくなるようなクレープです。

2416MARKET

神奈川県のお花や緑にまつわるのクラフト製品やプロダクトを集結。ヒノキで作られた木のお顔の「ちょこんとグリーン」や生花のような美しさを保ちながら、長期間鮮やかな状態を維持することが可能となった「Mystic Flower」など。是非お手に取ってご覧ください。

ガーデンベアノベルティー

各店舗でフラワーメニューをご注文いただいたお客様、または2416MARKETにて期間中税込2,000円以上ご購入いただいたお客様へガーデンベアのステッカーをプレゼント！※デザインはお選びいただけません※無くなり次第終了とさせていただきます

2日間限定ワークショップ

横浜ディスプレイミュージアムによるワークショップを開催致します。花びらを1枚1枚組み立ててお花を作ることができ、母の日のギフトにもぴったりです。開催日時：4月25日（土）26日（日）11時30分～16時参加条件：2416MARKETエリアにて2,000円以上のお食事お買い物をされたレシートをお持ちください所要時間：約20分※予約不要※混雑時は順番にご案内させていただきます

https://www.displaymuseum.co.jp/

企画名：GREEN&BLOOM MARKET開催期間：2026年4月10日(金)～5月10日(日)販売店舗：2416MARKETエリア （ニュウマン横浜6階）営業日・営業時間などはHPをご確認ください

会社概要

https://www.2416market.jp/

商号 ：株式会社STABLES代表者：代表取締役社長 布施哲也所在地：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3F設立 ：2019年4月1日

お問い合わせ先

http://www.stables.jp/

株式会社STABLES 担当：相坂・亀井電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時）E-mail：s-aisaka@stables.jp