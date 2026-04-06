《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。
株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。
2026年3月30日に総合順位を発表しましたが、今回は業種別ランキングを発表いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象 就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【業種別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆金融業界TOP20◆
1位 大和証券グループ
2位 日本生命保険
3位 ＳＭＢＣ日興証券
4位 Ｄａｉｉｃｈｉ Ｌｉｆｅグループ（第一生命）
5位 三井住友信託銀行
6位 東京海上日動火災保険
7位 ソニー生命保険
8位 りそなグループ
9位 野村證券
10位 三井住友銀行
11位 住友生命保険
12位 三菱ＵＦＪ銀行
13位 みずほフィナンシャルグループ
14位 太陽生命保険
15位 三井住友海上火災保険
16位 朝日生命保険
17位 富国生命保険
18位 全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）
19位 商工組合中央金庫
20位 大同生命保険
◆マスコミ業界TOP20◆
1位 博報堂
2位 集英社
3位 読売新聞社
4位 ソニーミュージックグループ
5位 東宝
6位 東急エージェンシー
7位 大広
8位 ジェイアール東日本企画
9位 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
10位 電通
11位 講談社
12位 ＴＢＳテレビ
13位 新潮社
14位 エイベックス
15位 日本放送協会（ＮＨＫ）
16位 テレビ朝日
17位 小学館
18位 ポニーキャニオン
19位 フジテレビジョン
20位 ユニバーサル ミュージック
◆商社業界TOP20◆
1位 伊藤忠商事
2位 丸紅
3位 住友商事
4位 三菱商事
5位 三井物産
6位 豊田通商
7位 阪和興業
8位 キヤノンマーケティングジャパン
9位 国分グループ
10位 タキヒヨー
11位 長瀬産業
12位 日立ハイテク
13位 伊藤忠食品
14位 双日
15位 兼松
16位 岩谷産業
17位 伊藤忠エネクス
18位 ＪＦＥ商事
19位 アルフレッサ
20位 日本アクセス
◆自動車・機械・電気製品業界TOP20◆
1位 本田技研工業
2位 ソニー
3位 パナソニック グループ
4位 トヨタ自動車
5位 セイコーエプソン
6位 コマツ（小松製作所）
7位 オムロン
8位 ＴＤＫ
9位 住友重機械工業
10位 富士通
11位 日立製作所
12位 三菱重工業
13位 京セラ
14位 東京エレクトロングループ
15位 村田製作所
16位 三菱電機
17位 クボタ
18位 東芝グループ
19位 日本電気（ＮＥＣ）
20位 川崎重工業
◆食品業界TOP20◆
1位 味の素
2位 明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ）
3位 ロッテ
4位 キッコーマン
5位 アサヒビール
6位 コカ・コーラ ボトラーズジャパン
7位 ニッスイ
8位 雪印メグミルク
9位 Ｕｍｉｏｓ（旧：マルハニチロ）
10位 サントリーホールディングス
11位 カゴメ
12位 アサヒ飲料
13位 伊藤園
14位 江崎グリコ
15位 日清食品
16位 キユーピー
17位 カルビー
18位 森永製菓
19位 キリンホールディングス
20位 伊藤ハム
◆ＩＴ・ソフトウェア業界TOP20◆
1位 Ｓｋｙ
2位 日立ソリューションズ
3位 日鉄ソリューションズ
4位 ＮＴＴデータ
5位 グーグル
6位 ＪＳＯＬ
7位 パーソルビジネスプロセスデザイン
8位 ＭＳ＆ＡＤシステムズ
9位 大塚商会
10位 ＡＮＡ Ｘ
11位 富士ソフト
12位 パーソルクロステクノロジー
13位 ＮＥＣネッツエスアイ
14位 伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）
15位 楽天グループ
16位 ＳＣＳＫ
17位 アマゾンジャパン
18位 サイバーエージェント
19位 日本ヒューレット・パッカード
20位 ＬＩＮＥヤフー
◆化学業界TOP20◆
1位 富士フイルムグループ
2位 旭化成グループ
3位 花王
4位 カネカ
5位 アース製薬
6位 三菱ケミカル
7位 クラシエ
8位 ＡＤＥＫＡ
9位 住友化学
10位 積水化学グループ
11位 ニフコ
12位 トクヤマ
13位 信越化学工業
14位 エステー
15位 三井化学
16位 ユニ・チャーム
17位 東ソー
18位 長谷川香料
19位 高砂香料工業
20位 クラレ
◆ホテル・レジャー・旅行業界TOP10◆
1位 ニュー・オータニ
2位 ＪＴＢグループ
3位 ミリアルリゾートホテルズ
4位 パレスホテル
5位 星野リゾート
6位 オリエンタルランド
7位 帝国ホテル
8位 リゾートトラスト
9位 東京ドーム
10位 バンダイナムコアミューズメント
◆通信業界TOP10◆
1位 ＮＴＴ東日本
2位 ＪＣＯＭ
3位 ＮＴＴドコモ
4位 ＫＤＤＩ
5位 ソフトバンクグループ
6位 ＮＴＴアドバンステクノロジ
7位 ＮＴＴ西日本
8位 ＮＴＴ
9位 ＮＴＴドコモビジネス
10位 Ｕ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
◆流通業界TOP10◆
1位 そごう・西武
2位 ルミネ
3位 アトレ
4位 ベルク
5位 日本生活協同組合連合会
6位 ニトリ
7位 イオン
8位 コストコホールセールジャパン
9位 ファミリーマート
10位 ヨドバシカメラ
◆建設業界TOP10◆
1位 鹿島建設
2位 日揮ホールディングス
3位 大林組
4位 大気社
5位 清水建設
6位 奥村組
7位 大成建設
8位 ＪＦＥエンジニアリング
9位 千代田化工建設
10位 竹中工務店
◆住宅業界TOP10◆
1位 住友林業
2位 一条工務店
3位 積水ハウス
4位 旭化成ホームズ
5位 飯田グループホールディングス
6位 セキスイハイムグループ
7位 パナソニック ホームズ
8位 大和ハウス工業
9位 ミサワホームグループ
10位 タマホーム
◆不動産業界TOP10◆
1位 三井不動産
2位 三菱地所
3位 三井不動産リアルティ
4位 森ビル
5位 都市再生機構（ＵＲ都市機構）
6位 野村不動産
7位 住友不動産
8位 ＮＴＴ都市開発
9位 大京
10位 東京建物
◆旅客（航空・鉄道）業界TOP10◆
1位 全日本空輸（ＡＮＡ）
2位 日本航空（ＪＡＬ）
3位 東京地下鉄（東京メトロ）
4位 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）
5位 東海旅客鉄道（ＪＲ東海）
6位 ＡＮＡエアポートサービス
7位 ＪＡＬスカイ
8位 ＡＮＡウイングス
9位 ＡＮＡ成田エアポートサービス
10位 阪急阪神ホールディングス
◆レストラン・フード業界TOP10◆
1位 スターバックスコーヒージャパン
2位 ゼンショーホールディングス
3位 サイゼリヤ
4位 すかいらーく
5位 吉野家ホールディングス
6位 ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（あきんどスシロー）
7位 くら寿司
8位 はま寿司
9位 ワタミグループ
10位 エームサービス
◆シンクタンク・調査・コンサルタント業界TOP10◆
1位 大和総研
2位 アクセンチュア
3位 日本Ｍ＆Ａセンター
4位 マネジメントソリューションズ（ＭＳＯＬ）
5位 デロイトトーマツコンサルティング
6位 野村総合研究所
7位 アビームコンサルティング
8位 ＰｗＣ Ｊａｐａｎグループ
9位 ボストン コンサルティング グループ
10位 ＫＰＭＧコンサルティング
その他詳細については、下記よりDLしていただけます。
また、総合順位については2026年3月30日配信のリリースをご覧ください。
▽《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html
https://prtimes.jp/a/?f=d90419-78-5ae6542d6783f475ea4cc1eab43554ee.pdf
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■調査概要
調査名 ：2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査
調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 （現大学4年生、現大学院2年生）
調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15
調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート
文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート
文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート
＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式
有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)
└総得票数 ：59,745票
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ
担当者：高野
Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp
ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/