《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。

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株式会社文化放送キャリアパートナーズ


株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。


2026年3月30日に総合順位を発表しましたが、今回は業種別ランキングを発表いたします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象　就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【業種別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆金融業界TOP20◆

1位　大和証券グループ


2位　日本生命保険


3位　ＳＭＢＣ日興証券


4位　Ｄａｉｉｃｈｉ　Ｌｉｆｅグループ（第一生命）


5位　三井住友信託銀行


6位　東京海上日動火災保険


7位　ソニー生命保険


8位　りそなグループ


9位　野村證券


10位　三井住友銀行


11位　住友生命保険


12位　三菱ＵＦＪ銀行


13位　みずほフィナンシャルグループ


14位　太陽生命保険


15位　三井住友海上火災保険


16位　朝日生命保険


17位　富国生命保険


18位　全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）


19位　商工組合中央金庫


20位　大同生命保険








◆マスコミ業界TOP20◆


1位　博報堂


2位　集英社


3位　読売新聞社


4位　ソニーミュージックグループ


5位　東宝


6位　東急エージェンシー


7位　大広


8位　ジェイアール東日本企画


9位　ＫＡＤＯＫＡＷＡ


10位　電通


11位　講談社


12位　ＴＢＳテレビ


13位　新潮社


14位　エイベックス


15位　日本放送協会（ＮＨＫ）


16位　テレビ朝日


17位　小学館


18位　ポニーキャニオン


19位　フジテレビジョン


20位　ユニバーサル　ミュージック








◆商社業界TOP20◆


1位　伊藤忠商事


2位　丸紅


3位　住友商事


4位　三菱商事


5位　三井物産


6位　豊田通商


7位　阪和興業


8位　キヤノンマーケティングジャパン


9位　国分グループ


10位　タキヒヨー


11位　長瀬産業


12位　日立ハイテク


13位　伊藤忠食品


14位　双日


15位　兼松


16位　岩谷産業


17位　伊藤忠エネクス


18位　ＪＦＥ商事


19位　アルフレッサ


20位　日本アクセス








◆自動車・機械・電気製品業界TOP20◆


1位　本田技研工業


2位　ソニー


3位　パナソニック　グループ


4位　トヨタ自動車


5位　セイコーエプソン


6位　コマツ（小松製作所）


7位　オムロン


8位　ＴＤＫ


9位　住友重機械工業


10位　富士通


11位　日立製作所


12位　三菱重工業


13位　京セラ


14位　東京エレクトロングループ


15位　村田製作所


16位　三菱電機


17位　クボタ


18位　東芝グループ


19位　日本電気（ＮＥＣ）


20位　川崎重工業








◆食品業界TOP20◆


1位　味の素


2位　明治グループ（明治・Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ）


3位　ロッテ


4位　キッコーマン


5位　アサヒビール


6位　コカ・コーラ　ボトラーズジャパン


7位　ニッスイ


8位　雪印メグミルク


9位　Ｕｍｉｏｓ（旧：マルハニチロ）


10位　サントリーホールディングス


11位　カゴメ


12位　アサヒ飲料


13位　伊藤園


14位　江崎グリコ


15位　日清食品


16位　キユーピー


17位　カルビー


18位　森永製菓


19位　キリンホールディングス


20位　伊藤ハム








◆ＩＴ・ソフトウェア業界TOP20◆


1位　Ｓｋｙ


2位　日立ソリューションズ


3位　日鉄ソリューションズ


4位　ＮＴＴデータ


5位　グーグル


6位　ＪＳＯＬ


7位　パーソルビジネスプロセスデザイン


8位　ＭＳ＆ＡＤシステムズ


9位　大塚商会


10位　ＡＮＡ　Ｘ


11位　富士ソフト


12位　パーソルクロステクノロジー


13位　ＮＥＣネッツエスアイ


14位　伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）


15位　楽天グループ


16位　ＳＣＳＫ


17位　アマゾンジャパン


18位　サイバーエージェント


19位　日本ヒューレット・パッカード


20位　ＬＩＮＥヤフー








◆化学業界TOP20◆


1位　富士フイルムグループ


2位　旭化成グループ


3位　花王


4位　カネカ


5位　アース製薬


6位　三菱ケミカル


7位　クラシエ


8位　ＡＤＥＫＡ


9位　住友化学


10位　積水化学グループ


11位　ニフコ


12位　トクヤマ


13位　信越化学工業


14位　エステー


15位　三井化学


16位　ユニ・チャーム


17位　東ソー


18位　長谷川香料


19位　高砂香料工業


20位　クラレ








◆ホテル・レジャー・旅行業界TOP10◆


1位　ニュー・オータニ


2位　ＪＴＢグループ


3位　ミリアルリゾートホテルズ


4位　パレスホテル


5位　星野リゾート


6位　オリエンタルランド


7位　帝国ホテル


8位　リゾートトラスト


9位　東京ドーム


10位　バンダイナムコアミューズメント



◆通信業界TOP10◆


1位　ＮＴＴ東日本


2位　ＪＣＯＭ


3位　ＮＴＴドコモ


4位　ＫＤＤＩ


5位　ソフトバンクグループ


6位　ＮＴＴアドバンステクノロジ


7位　ＮＴＴ西日本


8位　ＮＴＴ


9位　ＮＴＴドコモビジネス


10位　Ｕ-ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ



◆流通業界TOP10◆


1位　そごう・西武


2位　ルミネ


3位　アトレ


4位　ベルク


5位　日本生活協同組合連合会


6位　ニトリ


7位　イオン


8位　コストコホールセールジャパン


9位　ファミリーマート


10位　ヨドバシカメラ



◆建設業界TOP10◆


1位　鹿島建設


2位　日揮ホールディングス


3位　大林組


4位　大気社


5位　清水建設


6位　奥村組


7位　大成建設


8位　ＪＦＥエンジニアリング


9位　千代田化工建設


10位　竹中工務店



◆住宅業界TOP10◆


1位　住友林業


2位　一条工務店


3位　積水ハウス


4位　旭化成ホームズ


5位　飯田グループホールディングス


6位　セキスイハイムグループ


7位　パナソニック　ホームズ


8位　大和ハウス工業


9位　ミサワホームグループ


10位　タマホーム



◆不動産業界TOP10◆


1位　三井不動産


2位　三菱地所


3位　三井不動産リアルティ


4位　森ビル


5位　都市再生機構（ＵＲ都市機構）


6位　野村不動産


7位　住友不動産


8位　ＮＴＴ都市開発


9位　大京


10位　東京建物



◆旅客（航空・鉄道）業界TOP10◆


1位　全日本空輸（ＡＮＡ）


2位　日本航空（ＪＡＬ）


3位　東京地下鉄（東京メトロ）


4位　東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）


5位　東海旅客鉄道（ＪＲ東海）


6位　ＡＮＡエアポートサービス


7位　ＪＡＬスカイ


8位　ＡＮＡウイングス


9位　ＡＮＡ成田エアポートサービス


10位　阪急阪神ホールディングス



◆レストラン・フード業界TOP10◆


1位　スターバックスコーヒージャパン


2位　ゼンショーホールディングス


3位　サイゼリヤ


4位　すかいらーく


5位　吉野家ホールディングス


6位　ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（あきんどスシロー）


7位　くら寿司


8位　はま寿司


9位　ワタミグループ


10位　エームサービス



◆シンクタンク・調査・コンサルタント業界TOP10◆


1位　大和総研


2位　アクセンチュア


3位　日本Ｍ＆Ａセンター


4位　マネジメントソリューションズ（ＭＳＯＬ）


5位　デロイトトーマツコンサルティング


6位　野村総合研究所


7位　アビームコンサルティング


8位　ＰｗＣ　Ｊａｐａｎグループ


9位　ボストン　コンサルティング　グループ


10位　ＫＰＭＧコンサルティング




その他詳細については、下記よりDLしていただけます。



また、総合順位については2026年3月30日配信のリリースをご覧ください。


▽《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html



https://prtimes.jp/a/?f=d90419-78-5ae6542d6783f475ea4cc1eab43554ee.pdf

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■調査概要


調査名 ：2027入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査


調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員　（現大学4年生、現大学院2年生）


調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15


調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート


文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート


文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート


　　＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式


有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)


└総得票数 ：59,745票



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ


担当者：高野


Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp


ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/