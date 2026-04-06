デジタルメディア事業を展開する株式会社cielo azul（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：大泉 聡）は、直近2年以内に派遣会社に登録し実際に就業した20～50代の男女1,005人を対象に、「派遣会社選びの実態と就業前後のギャップ」に関する調査を実施しました。

就業前に重視されたのは「求人数の多さ」と「条件面」

「【就業前】登録する派遣会社を選ぶ際に、重視したこと（上位3つまで選択可）」について尋ねたところ、最も多かったのは「求人数の多さ（希望職種・勤務地の選択肢）（44.7％）」で、次に「時給・交通費などの条件面（44.5％）」「短期・単発案件の豊富さ（25.4％）」となりました。就業前の段階では、「まず自分に合う求人があるか」「条件面で納得できるか」という、比較しやすい要素が強く意識されていることがわかります。求人数と条件面がほぼ同水準で並んでいることからも、派遣会社選びは「選択肢の広さ」と「待遇」の両面で見られているといえそうです。

最終的な決め手1位は「時給・交通費などの条件面」

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「【就業前】最終的に『この派遣会社で進めよう』と決めた最大の決め手」について尋ねたところ、最も多かったのは「時給・交通費などの条件面（22.2％）」で、次に「求人数の多さ（希望職種・勤務地の選択肢）（21.1％）」「担当者の対応・相性（9.2％）」となりました。比較検討の段階では選択肢の広さが重要でも、最後のひと押しになるのは、時給や交通費といった生活に直結する条件であることがわかります。

1日～数日以内の超短期希望層では「条件面」より「求人数」が決め手

全体では「条件面」が最終的な決め手1位でしたが、就業期間の希望別に見ると傾向が異なりました。「1日～数日以内」の就業を希望していた層では、派遣会社を決めた最大の決め手は「求人数の多さ（32.4％）」で、「時給・交通費などの条件面（14.6％）」を上回りました。短期・単発で働きたい人ほど、待遇比較よりもまず案件数を重視している実態が見えてきました。

就業後に重要性を実感したのは「担当者の対応・相性」と「職場情報の詳しさ」

「【就業後】実際に派遣として就業した後に、『派遣会社選びではこれが重要だった』と感じたこと（上位3つまで選択可）」について尋ねたところ、最も多かったのは「時給・交通費などの条件面（37.3％）」で、次に「求人数の多さ（希望職種・勤務地の選択肢）（31.0％）」「担当者の対応・相性（24.4％）」となりました。「担当者の対応・相性」を重要項目として挙げた人は、就業前の15.7％に対し、就業後は24.4％となりました。また、就業前には上位ではなかった「職場情報の詳しさ（19.1％）」も、就業後に重要性を実感する項目として挙がっています。派遣会社選びの段階では見えやすい条件面や求人数が重視されやすい一方、実際に働き始めると、担当者の連絡や説明の丁寧さ、職場情報の共有の質といったサポート面が納得感を左右していることがうかがえます。

派遣会社への満足度は74.2％、一方で「仕事内容ギャップ」「求人紹介不足」「連絡の遅さ」に不満も

「直近の派遣就業で利用した派遣会社の満足度はどれくらいか」と尋ねたところ、「とても満足（17.0％）」「やや満足（57.2％）」を合わせた74.2％が満足と回答しました。一方で、「直近の派遣就業で経験した困りごと・トラブル・不満（上位2つまで選択可）」について尋ねたところ、最も多かったのは「【就業前】求人紹介が少ない／希望に合う求人が来ない（17.6％）」で、次に「【就業後】想像していた仕事内容とのギャップ（16.0％）」「【就業前】連絡が遅い・進捗が分からない（13.2％）」となりました。条件面だけでは判断しづらい「運用面」でのズレが、就業後の不満につながっている可能性があります。

2社以上に登録した人は51.5％、最大の理由は「求人の選択肢を確保するため」

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「直近で派遣として就業するまでに、何社の派遣会社に登録したか」と尋ねたところ、「1社（48.5％）」が最も多く、「2社（28.5％）」「3社（11.1％）」「4社以上（11.9％）」となりました。2社以上に登録した人を合計すると51.5％で、半数を超えています。

4社以上登録した層では満足度が全体より低い

登録社数別にみると、直近で4社以上の派遣会社に登録した層では、満足度は65.0％となり、全体の74.2％を下回りました。「複数登録すれば安心」と単純には言えず、自分の希望条件や重視ポイントを整理したうえで、比較の軸を持って登録先を選ぶことも大切だといえそうです。

派遣で働く目的は「生活費の補填」が最多、就業期間の希望は多様

「派遣で働く目的はどれに近いか（上位2つまで選択可）」と尋ねたところ、「生活費の補填・つなぎのため（57.1％）」が最も多く、次に「短期間での収入確保のため（20.5％）」「柔軟な働き方の実現のため（16.5％）」となりました。また、「就業期間の希望はどれに近かったか」と尋ねたところ、「期間は決めていなかった（30.7％）」が最も多く、「3ヶ月以上（22.4％）」「1日～数日以内（18.5％）」「1～3ヶ月以内（17.0％）」「30日以内（11.4％）」となりました。派遣利用者のニーズはかなり多様であることがわかります。

後悔しないために事前に確認したいのは「仕事内容」「条件の詳細」「職場の実態」

自由回答では、「事前に確認すべきだったこと」として、仕事内容の具体性、残業や手当を含む条件の詳細、職場の雰囲気や人間関係などに関する声が目立ちました。

自由回答の一部・仕事内容や場所、働いてる人がどんなものかを聞き、自分に合ってるかちゃんと続けることができるのかをしっかり確認すべきだと思った（30代／男性／埼玉県）・勤務条件や、残業時間の有無など、給料に関する内容等を事前に確認しておくべきだったと思う。また、正社員への内部登用があるかなども確認しておくべきだった（30代／男性／大阪府）・職場の仕事内容は実際に見て確認した方が良い。あと給料面もよく確認して、夜勤手当とか有休とか色々聞いておくべき（40代／女性／新潟県）・人間関係を大事にする職場かどうか、年齢層、性別、勤務年数、過去の離職率など事前にもっと調査をすべきだった（50代／男性／大阪府）派遣会社に求められているのは、表面的な条件提示だけではなく、求職者が就業後の自分を具体的にイメージできるような情報提供だといえそうです。

まとめ：条件面だけでは見えにくい、就業後のミスマッチ要因とは

今回の調査では、派遣会社選びの段階では「求人数の多さ」や「時給・交通費などの条件面」が重視されている一方、実際に就業した後には「担当者の対応・相性」や「職場情報の詳しさ」の重要性を実感する人が増えていることがわかりました。後悔しないためには、時給や勤務地といった条件だけでなく、仕事内容の具体性、残業や手当を含めた条件の詳細、職場の雰囲気や働く人の特徴など、就業後のイメージにつながる情報まで事前に確認しておくことが大切です。派遣会社側にも、求人条件の提示だけでなく、就業前後を通じた丁寧な説明や情報共有が求められているといえそうです。

【調査概要】

調査名：「派遣会社選びの実態と就業前後のギャップ」に関する調査調査期間：2026年2月26日（木）～2026年2月27日（金）調査方法：インターネット調査調査人数：1,005人調査対象：調査回答時に、直近2年以内に派遣会社に登録し、実際に就業した20～50代の男女と回答したモニター調査元：株式会社cielo azulモニター提供元：サクリサ

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