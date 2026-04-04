根菜界に激震……！？「フリーズドライ国産長芋とろろ」初のCM　まるで映画のクオリティ！2026年4月4日（土）より放映開始

アスザックフーズ株式会社

フリーズドライおよびエアドライなど乾燥食品の開発・製造を手がけるアスザックフーズ株式会社(代表取締役：久保正直、本社：長野県須坂市)は、「フリーズドライ国産長芋とろろ」のCMを2026年4月4日（土）より放映いたします。

アスザックフーズYouTube：https://youtu.be/rINS9DpK8gY

累計販売食数360万食※超え！フリーズドライ国産長芋とろろ

本商品は、水を注ぐと長芋本来の風味と粘りがよみがえる、フリーズドライのとろろです。上品なうまみの枯節かつおと昆布のだしで味付けしており、ご飯や麺との相性抜群です。

2025年12月には、第94回「ジャパン・フード・セレクション」において、まるでおろしたての風味と使いやすさが評価され、最高位のグランプリを受賞しました。

※2012年4月～2025年12月一般店舗・通販販売実績

■CM制作の背景：売上金額 昨対139.2％！※

フリーズドライ国産長芋とろろは、昨今の高齢化・個食化・時短ニーズに合致し、右肩上がりに伸長しています。2025年3月～2026年2月の売上金額は、前年同期比で139.2％でした。

長芋をすりおろすのが面倒なときや、少しだけ欲しいとき、忙しい朝に、海外で、など様々なシーンで便利に使える一方、まだまだ”フリーズドライのとろろ”の魅力は浸透していません。とろろが食べたいけれど諦めてしまっている……そんな悩みを抱える方に手に取っていただけるよう、CM放映による認知拡大を目指します。

※2024年3月～2026年2月 当社調べ／年間売上金額（出荷ベース）

■CMストーリー

CMは、「フリーズドライ国産長芋とろろ」の便利さから、出番が減ったおろし金の哀愁ただようシーンから始まり、根菜界に激震（……！？）が走るシーンへとつながります。水を注ぐだけで、おろしたての風味と粘りがよみがえるという商品特徴を、フリーズドライブロックが復元する様子にクローズアップして表現しています。まるで壮大な映画の予告のように、フリーズドライのとろろの美味しさをドラマチックに伝えるCMとなっています。

■放映予定

１.タイムCM 2026年4月4日（土）より放映開始

長野放送「土曜はこれダネッ！」 毎週土曜日 18:00-19:00

２.スポットCM

2026年6月15日（月）から2026年7月14日（火）

放映エリア：関東（テレビ朝日）、長野（長野朝日放送）

３.デジタル広告

TVer、YouTube ほか

【商品概要】

商品名：フリーズドライ国産長芋とろろ

内容量：6.8g

標準小売価格：170円（税抜）

シリーズ品 フリーズドライ大根おろし

自社農園で栽培した大根を、収穫後2日以内にすりおろし、すぐにフリーズドライすることで、大根本来の香りや味わいを楽しめます。

商品名：フリーズドライ大根おろし

内容量：4.9g

標準小売価格：120円（税抜）

【会社概要】

私達は、食べることのすばらしさを提供することが食品会社の使命と考えます。

「様々な方が、様々なときに、様々な場で食の喜びを感じて欲しい。」そのような考えから、フリーズドライやエアドライ技術でそのお手伝いをすることが、私達の喜びです。

乾燥は食品の廃棄を少なくし、保存剤も必要としません。

安全やサステナブル(持続可能性)を確保し、もっとおいしく、もっと使い易く、もっと手軽に、更に更にと進化を続けてまいります。

商号：アスザックフーズ株式会社

代表者：代表取締役 久保 正直

所在地：〒382-0000 長野県須坂市大字米持293番地45

設立：1963年(昭和38年)11月

事業内容：・フリーズドライ(真空凍結乾燥)食品の開発・製造

・エアドライ(熱風乾燥)食品の開発・製造

・乾燥食品に付帯する包装業務

ＵＲＬ：https://asuzacfoods.co.jp/

【一般のお客様の商品購入などのお問い合わせ先】

アスザックフーズ株式会社 お客様センター

TEL：0120-817-014

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

アスザックフーズ・オンラインショップ：https://asuzacfoods.shop/