テレビ朝日がお届けする、音楽と映像が融合する新たなライブイベント「sumika×瑠東東一郎 CINEMA＆LIVE」開催決定!!!

株式会社テレビ朝日

テレビ朝日がお届けする、音楽と映像が融合する新たなライブイベント

「sumika×瑠東東一郎 CINEMA＆LIVE」の開催が決定しました。

本公演では、sumikaのワンマンライブに、映像のプロフェッショナルチームが制作する短編映画を融合。

音楽ライブの枠を超えた、“物語を体感するライブ”という新たなエンターテインメントに挑戦します。

ライブ中に展開される映像作品は、本公演のために制作される完全オリジナルストーリー。

sumikaの楽曲が持つ物語性や世界観を映画表現でさらに広げ、

ライブ空間全体をひとつの作品として体感できる特別なステージを創り上げます。

演出を手がけるのは、「おっさんずラブ」シリーズや連続ドラマ「unknown」など

数々の話題作を生み出してきた映画監督、瑠東東一郎。

2026年には、亀梨和也主演の配信ドラマ「ストーブリーグ」が話題となり、

さらに香取慎吾主演映画「高校生家族」の公開を控えるなど、注目を集めるクリエイターです。

sumikaが奏でる音楽、映画が紡ぐ物語、そしてライブの熱量が融合する、

2日間だけの特別な時間をぜひ会場でご体感ください。

■sumika プロフィール

神奈川県川崎市出身、片岡健太（Vo./Gt.）、荒井智之（Dr./Cho.）、小川貴之（Key./Cho.） からなるバンド。様々な人にとっての“sumika（住処）”のような場所になって欲しいとの願いを込めて、2013年5月に結成。

■監督 瑠東東一郎 プロフィール

1979年3月20日生まれ、兵庫県出身。

映像ディレクターとしてキャリアをスタートし、バラエティ番組での演出を経て、ドラマ・映画へと活動の幅を広げる。2018年のドラマ『おっさんずラブ』では第97回ザテレビジョンドラマアカデミー賞監督賞を受賞、2023年の映画『Gメン』では第97回キネマ旬報ベスト・テン読者選出日本映画監督賞を受賞した。最新作として2026年秋以降に映画『高校生家族』が公開予定。

▼オフィシャルHPリンク

https://g-creators.com/member_detail/ruto

■4月4日（土）20:00よりsumikaオフィシャルファンクラブにてFC先行受付開始！

本日4月4日（土）20:00より、sumikaオフィシャルファンクラブにてチケット最速先行の受付を開始いたします。詳しくはイベント公式HP、またはsumikaオフィシャルファンクラブサイト

（https://sumika-atticroom.com/）をご確認ください。

《受付詳細》

受付期間：4月4日（土）20:00～4月19日（日）23:59

チケット料金：指定席 \11,000（税込）※来場者限定パンフレット付き

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30888/table/441_1_b2f3f183ca1db12ddd9513e2a2916c6f.jpg?v=202604050151 ]