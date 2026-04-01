株式会社東急エージェンシー(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高坂 俊之)は、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(所在地：横浜市港北区、研究科委員長：南澤 孝太、以下、KMD)と、インディペンデントのクリエイター／アーティストが生み出すIPを街づくりや企業ブランディングに活かし、持続的で創造的な経済循環を生み出すための産学共同研究を開始します。





デジタルプラットフォームの進展は、インディペンデントクリエイター／アーティストが自身の作品を自ら社会に届けることを可能にしました。一方でクリエイティブ活動はデジタル上の音源や映像に限定されるものではなく、フィジカルなパフォーマンスと融合されることで、より豊かな世界観を創出します。

こうして生み出される独創的なIPを、都市の魅力づくりや企業のブランディング活動へ活かす仕組みを構築することは、クリエイティブエコノミーの成長につながります。





「Phygital Experience Design」を提唱しフィジカルとデジタルが融合した最適な体験価値設計を実践する東急エージェンシーは、クリエイティブの社会的な機能とその社会化・コンテンツ化について研究を行っているKMD岸 博幸研究室と、クリエイター／アーティストのクリエイティブ活動が社会的・経済的な価値を生み出しながら、持続的かつ創造的に行われていくための仕組みづくりに関する共同研究を開始します。





2020年よりKMDの共同研究パートナーとなっているインディペンデントクリエイター／アーティストのコンテンツ展開・配信をデジタル上で手がけるチューンコアジャパン株式会社および同社が運用しているYouTubeチャンネル「NEOWN」と連携し、世界有数の情報発信都市である渋谷をはじめとするフィジカルな体験と融合させたコンテンツ開発や、広告モデルを含むさまざまなビジネスモデルの導入とサービス開発を目指した実証実験を行ってまいります。





Phygital Experience Design KEIO MEDIA DESIGN









■慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD) 概要

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)は、イノベーションを自ら生み出し、社会に向けて価値を創出する能力を持つ「メディア・イノベータ」の育成をミッションとしています。メディア・イノベータは分野や国境の枠を超えてグローバルに活動し、創造社会を先導していきます。

https://www.kmd.keio.ac.jp/





KEIO MEDIA DESIGN









■KMD岸 博幸研究室 概要

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)の岸 博幸研究室は、経営戦略、メディア・コンテンツビジネス、地域活性化、政策形成をテーマに研究・実践を行う場です。実社会の課題解決(地方創生、AIとクリエイティブ環境の融合など)を重視し、実践的なプロジェクトを展開しています。

https://www.kmd.keio.ac.jp/ja/faculty/hiro-kishi/





岸 博幸教授









■マイクパフォーマンスYouTubeチャンネル「NEOWN」

チューンコアジャパンが運営する注目のインディペンデントアーティストによるマイクパフォーマンスを発信する音楽YouTubeチャンネル「NEOWN(ネオン)」。独自の世界観・演出が特徴で、シーンを牽引するトップアーティストから期待のニューカマーまで幅広く出演。鮮やかな“ネオン”空間で繰り広げられる、唯一無二のパフォーマンス動画をお届けしています。

・NEOWN YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@NEOWN-Performance





NEOWN









■東急エージェンシー「Phygital Experience Design」 概要

「体験価値共創企業」をビジョンに掲げ、あらゆる顧客接点を駆使してブランド体験の価値向上に取り組む東急エージェンシーの、コミュニケーションプランニング手法。「Phygital Experience Design」では、生活者がカテゴリーに求める体験、ブランドが与えている体験を、独自のデータ基盤で可視化し、マーケティングゴールの達成へ向けた最適なコミュニケーションを、マスとデジタルそして東急グループが有するフィジカルなメディア／空間を融合し設計します。現代のメディア環境では、生活者一人ひとりの個人的な体験が瞬時にシェアされブランドの評判に影響を与えることを踏まえ、ペイドメディアだけでなく、アーンド、シェアード、オウンドのあらゆる接点を統合した体験価値起点でのマーケティングソリューションを提供します。

https://www.tokyu-agc.co.jp/article/202508.html





Phygital Experience Design