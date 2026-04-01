サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社グループ」)は、ブランドパートナーであるロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手が出演する新CM「サムライ～春～」編を、2026年4月2日(木)より当社WEBサイト及び各公式SNSで公開いたします。





新CM





当社グループは、企業理念に「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」を掲げ、スローガン「不動産を、超えてゆけ。」のもと、不動産の枠を超えた価値創造に挑み続けています。山本由伸投手は、自らの限界に挑み続け、世界の舞台で活躍する存在として、当社グループが大切にする“挑戦する姿勢”を体現するブランドパートナーです。





今回の新CM「サムライ～春～」編では、侍姿の山本由伸投手が荒野を静かに歩み進める中、突如として目の前に現れる巨大な鎖に立ち向かいます。行く手を阻むその鎖に対し、山本投手は日本刀を力強く振り下ろし、勢いよく断ち切ります。

CM内では、「負けるという選択肢はない」という強い意志を感じさせるセリフも印象的に登場し、どのような困難にも真正面から挑み、突破していく覚悟を描いています。

本CMは、当社グループの「どんな困難にも立ち向かう企業姿勢」を象徴的に表現したものです。外部環境が大きく変化し、先行きの見通しが難しい時代においても、当社グループは挑戦を止めることなく、社会に新たな価値を届けてまいります。山本投手の力強い存在感と、“障壁を断ち切る”ダイナミックな演出を通じて、見る人の心を奮い立たせるCMに仕上がりました。

まずは「サムライ～春～」編をお届けします。今後の四季折々の展開にご期待ください。









■公開概要

タイトル ： 新CM「サムライ～春～」編

出演 ： 山本由伸投手(ロサンゼルス・ドジャース／サムティ ブランドパートナー)

公開日 ： 2026年4月2日(木)

公開先 ： サムティ公式YouTubeチャンネル、公式WEBサイト、各公式SNS

視聴URL ： 15秒版 https://youtu.be/bpL2zKbmGGY

30秒版 https://youtu.be/ypIUd_Q1OKw

TVCM放映開始日： 2026年4月10日(金)より順次放送開始

放映予定番組 ： BSフジ 毎週月曜日～金曜日放送 プライムニュース

テレビ東京系列 毎週月曜日～金曜日放送 モーニングサテライト

テレビ東京系列 毎週土曜、日曜日放送 スポーツリアライブ

関西テレビ 毎月第1週目月曜日放送

藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/