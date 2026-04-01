株式会社レイクニュータウン(所在地：長野県北佐久郡軽井沢町発地342-59 レイクニュータウン内)が運営する「軽井沢レイクガーデン」の2026年の開園期間は、4月17日(金)から11月8日(日)までとなります。





約1万坪の敷地内で、軽井沢の風土にあった四季折々の植物を楽しめるナチュラルガーデンです。

水辺の庭園を中心に、350種類のイングリッシュローズや、宿根草、ハーブ等が可憐に咲き誇ります。

散策のあとは、直営店「メアリーローズ」で、雑貨・菓子・ガーデングッズ等のショッピングも楽しめます。苗売り場「ガーデンショップ」では、薔薇・宿根草・おすすめの肥料等お買い得商品が揃います。

カフェやレストランがあるマナーハウスの2階は、多目的レンタルスペース「ガーデンカルチャークラブ」があり、イベントスペースとしてご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。





●開園時期4月～5月

春 ワスレナグサ

新緑

バラ





●ローズシーズン期間6月～7月

ローズシーズン パーゴラ

ローズシーズン メガネ橋

入口噴水





●直営店 メアリーローズ

直営店 メアリーローズ





●苗売り場 ガーデンショップ

ガーデンショップ





●ガーデンカルチャークラブ

ガーデンカルチャークラブ





【レイクガーデン概要】

場所 ： 長野県北佐久郡軽井沢町レイクニュータウン

運営 ： 株式会社レイクニュータウン(所在地：長野県北佐久郡)

開園時間： 9:15～17:00(最終入園16:30)

※シーズンによって開園時間が変わりますので

詳しくはホームページをご覧ください。

※毎週水曜日はメンテナンス日として

閉園1時間前にクローズとなります。(ローズシーズン除く)

入園料 ： 通常大人 1,500円 ローズシーズン 2,000円

※シーズンによって料金が変わります。ホームページをご覧ください。

Web ： https://www.karuizawa-lakegarden.jp/