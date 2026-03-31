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アース製薬のオウンドメディア『アース製薬のシラミ相談室』が 「コンテンツマーケティング・グランプリ2025」優秀賞を受賞！
〜生活者の切実な不安に寄り添う情報のセーフティネットとして高く評価〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）が2025年に立ち上げたオウンドメディア『アース製薬のシラミ相談室』は、Content Marketing Academy（株式会社日本SPセンター） / オウンドメディア勉強会が主催する「コンテンツマーケティング・グランプリ2025」において、優秀賞を受賞しました。
【「コンテンツマーケティング・グランプリ」について】
「コンテンツマーケティング・グランプリ」は、日本国内の優れたコンテンツマーケティングの取り組みを広く伝え称えることを目的とした、日本で唯一のコンテンツマーケティング専門のグランプリで、今回で5回目の開催となります。記事サイトに限らず、動画・音声・紙メディアなども含めた自社オリジナルコンテンツでの取り組み全般が対象となり、専門家による厳正な審査により受賞メディアが選定されます。
グランプリ公式サイトURL：https://lp.contentmarketinglab.jp/cma/grandprix2025
【受賞サイト『アース製薬のシラミ相談室』について】
『アース製薬のシラミ相談室』は、現在も子どもたちを中心に発生しているアタマジラミ被害に関する情報を提供するサイトです。シラミの種類や生態、アタマジラミの見つけ方や効果的な駆除方法などを詳しく解説するほか、家庭や教育施設でできる対策法やよくあるご質問など、シラミで困っている方に役立つ情報を幅広くお届けしています。
アース製薬のシラミ相談室URL：https://www.earth.jp/shirami/
【審査員からの評価ポイント】
審査の過程では、以下のような評価コメントをいただきました。
シラミの生態から予防、具体的な駆除方法に至るまで、ユーザーの「今すぐ解決したい」という切実なニーズに寄り添った情報設計が極めて優秀です。家庭や教育現場といった利用シーンを想定し、心理的ステップに合わせた情報を段階的に提示することで、「不安の解消」から「具体的な解決行動」へと自然に導くカスタマージャーニーが完成されています。単なる製品紹介に留まらず、生活者の切実な不安に寄り添う情報のセーフティネットとして、コンテンツマーケティングの模範的な構造といえるでしょう。
【アース製薬のシラミ駆除剤について】
アース製薬は、用途に合わせて選べるシラミ駆除剤のラインナップをご用意しています。
製品名：アース シラミとりローション
分類：防除用医薬部外品
販売名：アースシラミとりローション
内容量：150mL
有効成分：ジメチコン（ジメチルポリシロキサン）
効果・効能：アタマジラミの駆除
特長：ピレスロイド系殺虫成分不使用で、抵抗性シラミ、卵にも効くから再発生を防止。乾いた髪に塗り広げやすいヘアオイル状のローション。ヘアバンド・専用クシ付き。
製品名：アース シラミとりシャンプーα 100mL
分類：第2類医薬品
販売名：アースシラミとりシャンプーα
内容量：100mL
有効成分：フェノトリン
効果・効能：シラミの駆除
特長：シャンプーして5分で優れたシラミ駆除効果を発揮。たっぷり柔らかな泡立ちとやさしいフローラルの香り。専用クシ付き。
製品名：アース シラミ・ダニ退治スプレー
分類：防除用医薬部外品
販売名：ダニアースPs（f）
内容量：250mL
有効成分：フェノトリン
効果・効能：屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除
特長：寝具やカーペット等にスプレーするだけで、頭から落ちたシラミ・ダニを簡単駆除。効果は約7日間持続。※使用環境により異なります。
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）が2025年に立ち上げたオウンドメディア『アース製薬のシラミ相談室』は、Content Marketing Academy（株式会社日本SPセンター） / オウンドメディア勉強会が主催する「コンテンツマーケティング・グランプリ2025」において、優秀賞を受賞しました。
【「コンテンツマーケティング・グランプリ」について】
「コンテンツマーケティング・グランプリ」は、日本国内の優れたコンテンツマーケティングの取り組みを広く伝え称えることを目的とした、日本で唯一のコンテンツマーケティング専門のグランプリで、今回で5回目の開催となります。記事サイトに限らず、動画・音声・紙メディアなども含めた自社オリジナルコンテンツでの取り組み全般が対象となり、専門家による厳正な審査により受賞メディアが選定されます。
グランプリ公式サイトURL：https://lp.contentmarketinglab.jp/cma/grandprix2025
【受賞サイト『アース製薬のシラミ相談室』について】
『アース製薬のシラミ相談室』は、現在も子どもたちを中心に発生しているアタマジラミ被害に関する情報を提供するサイトです。シラミの種類や生態、アタマジラミの見つけ方や効果的な駆除方法などを詳しく解説するほか、家庭や教育施設でできる対策法やよくあるご質問など、シラミで困っている方に役立つ情報を幅広くお届けしています。
アース製薬のシラミ相談室URL：https://www.earth.jp/shirami/
【審査員からの評価ポイント】
審査の過程では、以下のような評価コメントをいただきました。
シラミの生態から予防、具体的な駆除方法に至るまで、ユーザーの「今すぐ解決したい」という切実なニーズに寄り添った情報設計が極めて優秀です。家庭や教育現場といった利用シーンを想定し、心理的ステップに合わせた情報を段階的に提示することで、「不安の解消」から「具体的な解決行動」へと自然に導くカスタマージャーニーが完成されています。単なる製品紹介に留まらず、生活者の切実な不安に寄り添う情報のセーフティネットとして、コンテンツマーケティングの模範的な構造といえるでしょう。
【アース製薬のシラミ駆除剤について】
アース製薬は、用途に合わせて選べるシラミ駆除剤のラインナップをご用意しています。
製品名：アース シラミとりローション
分類：防除用医薬部外品
販売名：アースシラミとりローション
内容量：150mL
有効成分：ジメチコン（ジメチルポリシロキサン）
効果・効能：アタマジラミの駆除
特長：ピレスロイド系殺虫成分不使用で、抵抗性シラミ、卵にも効くから再発生を防止。乾いた髪に塗り広げやすいヘアオイル状のローション。ヘアバンド・専用クシ付き。
製品名：アース シラミとりシャンプーα 100mL
分類：第2類医薬品
販売名：アースシラミとりシャンプーα
内容量：100mL
有効成分：フェノトリン
効果・効能：シラミの駆除
特長：シャンプーして5分で優れたシラミ駆除効果を発揮。たっぷり柔らかな泡立ちとやさしいフローラルの香り。専用クシ付き。
製品名：アース シラミ・ダニ退治スプレー
分類：防除用医薬部外品
販売名：ダニアースPs（f）
内容量：250mL
有効成分：フェノトリン
効果・効能：屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除
特長：寝具やカーペット等にスプレーするだけで、頭から落ちたシラミ・ダニを簡単駆除。効果は約7日間持続。※使用環境により異なります。