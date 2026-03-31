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ヤマハ バイクレンタル戸田美女木 新規OPENについて
ヤマハのランドモビリティ製品を体験できる店舗が埼玉県内に誕生
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」は、ヤマハのランドモビリティ製品のレンタル体験ができる店舗として、「ヤマハ バイクレンタル戸田美女木」を埼玉県戸田市に出店し2026年4月19日よりレンタルを開始いたします。
当店では、YZF-R9やXSR900 GPといったヤマハ最新モデルも豊富にラインナップするほか、ヤマハ バイクレンタルの新たな取り組みとなるヘリテージシリーズ(※)ラインナップ店舗として、R1-Zもラインナップしております。
店舗へはJR埼京線北戸田駅もしくはJR武蔵野線、武蔵浦和駅からお越しいただけるほか、お客様用バイク駐輪場、駐車場(土日祝日のみ)もご利用いただけます。東京外環道そばの立地のため、首都高の渋滞に悩まされること無く群馬・栃木・長野県方面へのアクセスが可能です。近隣エリアにお住まいのお客様はもちろん、北関東方面へのツーリング、ご旅行や観光を検討されているお客様のレンタルにもおすすめとなっております。
北関東エリアへのツーリングの発着点として、ヤマハ最新モデルをじっくりレンタルしてみたいお客様の体験スポットとして、ヤマハ バイクレンタル戸田美女木をぜひご利用ください。
※ヤマハ発動機での製造・販売が終了したモデルを対象としたレンタルサービスです。
店舗名称：ヤマハ バイクレンタル戸田美女木
住所 ：〒335-0038 埼玉県戸田市美女木北3丁目4番地の51
電話番号：048-458-3436 （4月19日 AM 9:00 OPEN）
※4/19以前はヤマハ バイクレンタルコールセンター 0120-819-117へご連絡ください
営業時間：10:00-18:30 (土曜日・日曜日、祝祭日は9:00-18:00)
年末年始の営業日に関しましては、ホームページにてご確認ください。
定休日 ：毎週木曜日
予約開始日：2026年3月31日（火）ご予約は下記専用サイトから
ヤマハ バイクレンタル：https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/
貸出開始日：2026年4月19日（日）
料金クラスと主なレンタル配備モデル
【EXクラス】TRACER9 GT＋ Y-AMT
【 801cc〜】MT-09SP、XSR900、XSR900GP、TRACER9 GT、YZF-R9
【 401cc〜】MT-07 Y-AMT、TMAX560 TECH MAX
【 251cc〜】YZF-R3、MT-03、
【 126cc〜】YZF-R25、MT-25、XMAX、NMAX155
【 51cc〜 】 XSR125、FAZZIO
【 ~50cc 】 JOG one、JOG
【ヘリテージ】R1-Z ※4月下旬レンタル開始予定
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタルコールセンター
TEL:0120-819-117
関連リンク
ヤマハ バイクレンタル
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp
ヤマハ発動機販売株式会社が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」は、ヤマハのランドモビリティ製品のレンタル体験ができる店舗として、「ヤマハ バイクレンタル戸田美女木」を埼玉県戸田市に出店し2026年4月19日よりレンタルを開始いたします。
当店では、YZF-R9やXSR900 GPといったヤマハ最新モデルも豊富にラインナップするほか、ヤマハ バイクレンタルの新たな取り組みとなるヘリテージシリーズ(※)ラインナップ店舗として、R1-Zもラインナップしております。
北関東エリアへのツーリングの発着点として、ヤマハ最新モデルをじっくりレンタルしてみたいお客様の体験スポットとして、ヤマハ バイクレンタル戸田美女木をぜひご利用ください。
※ヤマハ発動機での製造・販売が終了したモデルを対象としたレンタルサービスです。
ヤマハ バイクレンタル 新店舗概要
店舗名称：ヤマハ バイクレンタル戸田美女木
住所 ：〒335-0038 埼玉県戸田市美女木北3丁目4番地の51
電話番号：048-458-3436 （4月19日 AM 9:00 OPEN）
※4/19以前はヤマハ バイクレンタルコールセンター 0120-819-117へご連絡ください
営業時間：10:00-18:30 (土曜日・日曜日、祝祭日は9:00-18:00)
年末年始の営業日に関しましては、ホームページにてご確認ください。
定休日 ：毎週木曜日
予約開始日：2026年3月31日（火）ご予約は下記専用サイトから
ヤマハ バイクレンタル：https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp/
貸出開始日：2026年4月19日（日）
料金クラスと主なレンタル配備モデル
【EXクラス】TRACER9 GT＋ Y-AMT
【 801cc〜】MT-09SP、XSR900、XSR900GP、TRACER9 GT、YZF-R9
【 401cc〜】MT-07 Y-AMT、TMAX560 TECH MAX
【 251cc〜】YZF-R3、MT-03、
【 126cc〜】YZF-R25、MT-25、XMAX、NMAX155
【 51cc〜 】 XSR125、FAZZIO
【 ~50cc 】 JOG one、JOG
【ヘリテージ】R1-Z ※4月下旬レンタル開始予定
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ バイクレンタルコールセンター
TEL:0120-819-117
関連リンク
ヤマハ バイクレンタル
https://bike-rental.yamaha-motor.co.jp