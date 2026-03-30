積水ハウス、多様性が社会を豊かにする「Beyond Blue Project」へ協賛4月2日「世界自閉症啓発デー」に合わせJUNOPARKでの連動企画も実施











■JUNOPARKについて積水ハウスが「子どもたちの感性を育む」をテーマに、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた「住育エデュテイメント施設」 です。「住」にまつわるさまざまなテーマの多彩なアクティビティを通じて、自分らしい幸せを見つけ、人生を主体的につくっていくための感性を育むための空間を提供しています。HP： https://www.sekisuihouse.co.jp/junopark/■ヘラルボニーについて「異彩を、放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。 障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPとして管理し、自社ブランド「HERALBONY」や企業共創を通じて、アートを軸に多角的な事業を展開しています。HP： https://www.heralbony.jp/