自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年5月12日（火）に、オンラインセミナー「【ヘルスケアウェビナーVol.5】今日、塩分どのくらいとったかな？～血圧と塩分の関係～」を無料開催いたします。

気づいていますか？ “いつもの食事”が血圧を変えていること。

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260512seminar

乗務員の健康管理は運行管理者の大切な業務のひとつ。その中でも血圧管理は安全運行を行うための重要な項目です。本ウェビナーでは、高血圧のリスクや、高血圧対策としての食生活の見直し。普段からの血圧チェックで自分の体調を知り、自分を守ることなどを解説します。普段の生活の中で健康意識を高めたい方や、社内教育や安全・健康指導に関わる方にとって、明日から使える知識をお届けします。

こんな課題をお持ちでしょうか

✅乗務員の血圧管理が重要なのは分かっているが、具体的な指導方法が分からない✅塩分や食生活の改善を促したいが、本人任せになってしまっている✅健康指導をしても継続されず、習慣化につながらない～主な対象者～・乗務員の健康管理・安全管理を担当している運行管理者の方・血圧や生活習慣病対策について、具体的な指導方法を知りたい方・日々の食生活や塩分摂取が気になっている方・健康意識を高めたい方

セミナー概要

開催日時：2026年5月12日（火）10:00～10:30開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）参加費用：無料【内容】・血圧が高いことが何故いけないのか・梅干し、塩じゃけ、お味噌汁。健康的な朝ごはん？・毎日の血圧管理で体調を知りましょうスピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 黒崎 恵介

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260512seminar

みなさまのご参加をお待ちしております。 ■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/