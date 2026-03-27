株式会社西武不動産（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齊藤 朝秀）と株式会社マクニカ（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：原 一将）は、2027年3月（予定）に営業を終了する新横浜プリンスペペ（2026年2月12日、西武不動産から発表済）の跡地について、今般、売買契約書を締結しましたのでお知らせいたします。「交通利便性」と多くの価値あるスポットを擁した「地域力」を持つ新横浜エリアにおいて、不動産デベロッパーである西武不動産と、その地に本社を構え、先端テクノロジーを社会に次々と実装しているグローバル企業のマクニカが、行政や地域の方々と連携してその強みを融合し、未来社会に向けた実験的な取り組みや技術実装を行い、未来都市としての新横浜エリアの新たな価値創造に向け、両社一体となって協業して参ります。その一環として、今後バリューアップを検討している新横浜プリンスホテルおよびマクニカが建設を予定している新社屋の敷地間に、誰もが自由に行き交い、ふれあえるコミュニティ・プロムナードの整備を行う予定です。西武グループの不動産事業やホテル・レジャー事業のノウハウと、マクニカが手掛ける世界最先端技術を掛け合わせたイベントや交流の場を通じて、新横浜エリアの活性化と賑わいの創出をするとともに、新たな価値の提供を目指してまいります。今後の計画等については、決定次第お知らせいたします。

（関連リリース）2026年2月12日 【株式会社西武不動産】新横浜プリンスぺぺの営業終了について（https://www.seiburealestate.co.jp/pdf/news/20260212_shinyokohamapepe_hp.pdf）2026年3月27日 【株式会社マクニカ】新社屋建設用地の取得について（https://www.macnica.co.jp/public-relations/news/2026/149461/）株式会社西武不動産（会社概要）

所 在 地 ： 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号代 表 者 ： 代表取締役社長 齊藤 朝秀設 立 ： 1956年6月4日資 本 金 ： 86億円Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.seiburealestate.co.jp/＜事業内容＞不動産の保有・経営・開発等。都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業など、さまざまな事業を展開する西武グループの中核会社として、不動産事業領域において、保有不動産の経営を担い、資産の有効かつ戦略的な活用を推進し、潜在的な不動産価値を開発により顕在化させていくデベロッパーです。全国にまたがるグループ保有資産の有効活用や西武鉄道沿線の価値向上に資する取り組みを通じて、地域社会、お客さまの課題解決に貢献してまいります。株式会社マクニカ（会社概要）

所 在 地 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3代 表 者 ： 代表取締役社長 原 一将設 立 ： 1972年10月30日資 本 金 ： 111億9,426万8千円 Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.macnica.co.jp/ ＜事業内容＞マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。