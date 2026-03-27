GREEN FUNDINGでプロジェクト中のペット用空気清浄機「Dreame FP10」が公開後30分以内に目標金額達成！
鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）が運営する、“驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする”AFU（アフー）ストアは、Dreame Furcatch 空気清浄機 FP10の販売をクラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGで、2026年3月26日に開始し、公開後30分以内で目標金額を達成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345329/images/bodyimage1】
GREEN FUNDINGにてDreame Furcatch 空気清浄機 FP10が2026年3月26日に目標金額を達成しました。
クラウドファンディングサイト GREEN FUNDING
商品販売ページ＞＞ https://greenfunding.jp/afustore/projects/9286
【GREEN FUNDINGの先行販売について】
本商品は、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGの先行予約販売商品です。支援者様には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。
商品の詳細・ご購入＞＞https://greenfunding.jp/afustore/projects/9286
価格：89,800円（税込）⇒ 先着20名様限定【46%OFF】48,300円（税込）～
販売期間：2026年3月26日 ～ 2026年5月10日まで
目標金額：500,000円(2026年3月26日 目標達成)
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345329/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
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GREEN FUNDINGにてDreame Furcatch 空気清浄機 FP10が2026年3月26日に目標金額を達成しました。
クラウドファンディングサイト GREEN FUNDING
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【GREEN FUNDINGの先行販売について】
本商品は、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGの先行予約販売商品です。支援者様には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。
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価格：89,800円（税込）⇒ 先着20名様限定【46%OFF】48,300円（税込）～
販売期間：2026年3月26日 ～ 2026年5月10日まで
目標金額：500,000円(2026年3月26日 目標達成)
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI
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私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
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