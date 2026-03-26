株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田 泰二)は、2026年4月1日(水)よりSUPER CENTER PLANT店内に展開する、直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)でグランドメニューをリニューアルいたします。





グランドメニューリニューアル





【JJ BURGERグランドメニューのリニューアルについて】

今回のリニューアルでは、新たに12品※のバーガーをラインナップに追加しました。

国産牛パテの旨みを存分に楽しめる肉肉しさ満載のリッチな「スペシャル」バーガーから、卵や野菜をメインにしたヘルシー志向の「エッグ＆ベジタブル」バーガーまで、気分やシーン、好みに合わせて選べる幅広い商品構成としています。

食べ応えを求める方はもちろん、軽めの食事を楽しみたい方や、ご家族それぞれの好みに合わせて選びやすいラインナップとすることで、より多くのお客様にJJ BURGERをお楽しみいただける内容となっています。





※一部店舗では11品となります





4月1日(水)からのリニューアルメニュー





※数量限定の商品は品切れとなる場合がございます









【JJ BURGERのこだわりについて】

『国産素材へのこだわり』

味と品質、安全性にこだわり、ハンバーガーのパテには国産牛100％、バンズには国産小麦を使用しています。





『できたてへのこだわり』

できたての最高のおいしさをお届けしたいから、作りおきはしません。ご注文後から調理を始めます。





『手作りへのこだわり』

バンズは粉から手作りし、ソースも店内で作っています。

できる限り手作りで伝えたいおいしさがあります。









【新メニューお試しクーポン！】

■期間

4月1日(水)～4月30日(木)

■内容

グランドメニューのリニューアルに伴い、新メニューを対象としたお試しクーポンをご用意しました

※クーポン内容の詳細は、4月1日(水)以降にPLANTアプリにてご確認ください





新メニューお試しクーポン





【取扱店舗はこちら】

https://www.plant-co.jp/jjburger.html#sec8









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/