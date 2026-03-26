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フランス ピエール フレィから春の新作壁紙・ファブリックス10コレクション入荷 計86デザイン298点 3月26日より発売開始
フランス庭園の美学を紐解く『JARDIN À LA FRANÇAISE（ジャルダン ア ラ フランセーズ）』やアーティストIsabelle de Borchgrave との協働『MÉMOIRES COLORÉES（メモワール コロレ）』屋内外仕様ファブリックス『BARFLEUR（バルフルール）』など
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、フランスのインテリアファブリックス業界のリーディングカンパニーPIERRE FREY（ピエールフレィ）の、フランス装飾美の新たな表現を提示し、伝統とアートが響き合う新作コレクション計86デザイン298点を3月26日より発売いたします。
『JARDIN À LA FRANÇAISE（ジャルダン ア ラ フランセーズ）』は、フランス式庭園の構成美を現代的に再解釈したコレクションです。歴史的アーカイブ資料に着想を得ながら、幾何学的な庭園構成と豊かな植物表現を融合し、時代を超えるエレガンスを提案します。また、ベルギー人アーティスト、Isabelle de Borchgrave（イザベル・ドゥ・ボルシュグラーヴ）との協働による『MÉMOIRES COLORÉES（メモワール コロレ）』は、紙を用いた芸術表現をインテリアエレメンツへと昇華したコレクションです。色彩・質感・錯視表現が融合し、アートとインテリアの境界を越える新しい装飾性を生み出しています。
一方、『BARFLEUR（バルフルール）』は屋内外で使用可能な高機能ファブリックスコレクションです。ノルマンディーの風景や歴史的邸宅に着想を得た温かみあるデザインと、高い耐候性・耐久性を兼ね備え、拡張するアウトドアリビング需要に応えます。屋内外対応ファブリックスの中でも珍しい刺繍デザインもあります。
歴史・芸術・技術を横断し、空間に新たな豊かさをもたらす本コレクションは、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/ 『 JARDIN À LA FRANÇAISE（ジャルダン ア ラ フランセーズ）』
壁紙：15デザイン 27点
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20wp/
ファブリックス：31デザイン 56点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20hanger/
中央/『MÉMOIRES COLORÉES（メモワール コロレ）』
壁紙：6デザイン 10点
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es%20wp/
ファブリックス：14デザイン 24点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es/
右/ 『 BARFLEUR（バルフルール）』
インドア・アウトドアファブリックス：16デザイン 82点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/barfleur/
左/SOUS LA VERRIÈRE（スー ラ ヴェリエール）
全2色by『JARDIN À LA FRANÇAISE』
\101,860/m 巾134cm 不織布壁紙(準不燃2-3)
フランス人イラストレーターのLucille Clerc（リュシル・クレルク）が描いた庭園の温室に見られるガラス屋根をモチーフにした壁紙です。グラフィカルで洗練された印象を与えます。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87oise%20wp/16473
右/DOMAINE ROYAL（ドメーヌ ロワイヤル）
by『JARDIN À LA FRANÇAISE』
\55,660/m 生地巾143cm
マルリー庭園の図面を基にしたコットンプリントです。王室資料に残る精緻な図を再構成し、幾何学と対称性が際立つ優雅な庭園の景観を表現しています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20hanger/16426
＊同柄の不織布壁紙：壁紙\88,110/m 巾137cm（準不燃2-3）
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20wp/16482
左/BEBELLE（ベベル）
by『MÉMOIRES COLORÉES』
\143,660/m 生地巾130cm
大きな紙に色彩を施し、それを形に合わせて引き裂きなが
ら作品を構成。イザベル・ド・ボルシュグラーヴならでは
の感性が感じられるデザインを刺繍で表現しています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es/16397
＊同柄の不織布壁紙：壁紙\97,570/m 巾136cm（準不燃2-3）
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es%20wp/16454
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
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トミタ バ―チャルショールーム
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壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、フランスのインテリアファブリックス業界のリーディングカンパニーPIERRE FREY（ピエールフレィ）の、フランス装飾美の新たな表現を提示し、伝統とアートが響き合う新作コレクション計86デザイン298点を3月26日より発売いたします。
一方、『BARFLEUR（バルフルール）』は屋内外で使用可能な高機能ファブリックスコレクションです。ノルマンディーの風景や歴史的邸宅に着想を得た温かみあるデザインと、高い耐候性・耐久性を兼ね備え、拡張するアウトドアリビング需要に応えます。屋内外対応ファブリックスの中でも珍しい刺繍デザインもあります。
歴史・芸術・技術を横断し、空間に新たな豊かさをもたらす本コレクションは、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/ 『 JARDIN À LA FRANÇAISE（ジャルダン ア ラ フランセーズ）』
壁紙：15デザイン 27点
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20wp/
ファブリックス：31デザイン 56点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20hanger/
中央/『MÉMOIRES COLORÉES（メモワール コロレ）』
壁紙：6デザイン 10点
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es%20wp/
ファブリックス：14デザイン 24点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es/
右/ 『 BARFLEUR（バルフルール）』
インドア・アウトドアファブリックス：16デザイン 82点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/barfleur/
左/SOUS LA VERRIÈRE（スー ラ ヴェリエール）
全2色by『JARDIN À LA FRANÇAISE』
\101,860/m 巾134cm 不織布壁紙(準不燃2-3)
フランス人イラストレーターのLucille Clerc（リュシル・クレルク）が描いた庭園の温室に見られるガラス屋根をモチーフにした壁紙です。グラフィカルで洗練された印象を与えます。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87oise%20wp/16473
右/DOMAINE ROYAL（ドメーヌ ロワイヤル）
by『JARDIN À LA FRANÇAISE』
\55,660/m 生地巾143cm
マルリー庭園の図面を基にしたコットンプリントです。王室資料に残る精緻な図を再構成し、幾何学と対称性が際立つ優雅な庭園の景観を表現しています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20hanger/16426
＊同柄の不織布壁紙：壁紙\88,110/m 巾137cm（準不燃2-3）
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/jardin%20%C3%80%20la%20fran%C3%87aise%20wp/16482
左/BEBELLE（ベベル）
by『MÉMOIRES COLORÉES』
\143,660/m 生地巾130cm
大きな紙に色彩を施し、それを形に合わせて引き裂きなが
ら作品を構成。イザベル・ド・ボルシュグラーヴならでは
の感性が感じられるデザインを刺繍で表現しています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es/16397
＊同柄の不織布壁紙：壁紙\97,570/m 巾136cm（準不燃2-3）
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/pierre%20frey/m%C3%89moires%20color%C3%89es%20wp/16454
表示価格は2026年3月現在税込価格となります。
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
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