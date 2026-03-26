眦膕阿暴蕕箸覆襯筺璽泪鷯鐇濺絞沺屮筺璽泪 京都眦膕S.C.店」がオープン

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2026年3月31日(火)
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*¹のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年3月31日(火)に「ヤーマン 京都郄島屋S.C.店」をオープンいたします。
これまで、当社は2025年に郄島屋で複数店舗に渡りPOP UPイベントを開催し、ご好評をいただいておりました。このことから、郄島屋に初となる常設店をオープンいたします。店頭には、顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）』を併設。『FACE LIFT GYM』のトレーニングコースを通して、店頭で気になった製品を、ご自身の肌でご体験いただくことが可能です。
■出店情報
店舗名：ヤーマン 京都郄島屋S.C.店
住所：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 京都郄島屋S.C.（百貨店）3階 化粧品売場〈ヤーマン〉
オープン日：2026年3月31日(火)
営業時間：10:00〜20:00
電話番号：075-252-7949
施設サイト：https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/specialtystores/
■オープン記念セットのご案内
『リフトロジー プロ』 オープン記念セット／69,300円（税込）
リフトケア*²特化型美顔器のハイエンドモデル『リフトロジー プロ』。2026年4月20日(月)までにご購入いただくと、美顔器と併用してご利用いただける『フローレスセラム ハイドレイティング』（80g）と、お手入れ後のうるおいケアとしてご利用いただける『メディリフト ニードルリフトシートマスク』をお付けいたします。
セット内容（左から順に）： リフトロジー プロ
フローレスセラム ハイドレイティング（80g）
メディリフト ニードルリフトシートマスク（7枚）
※数量には限りがございます。なくなり次第終了となります。
『フォトプラス プレテージ SP 掘戰ープン記念キット／220,000円（税込）
全11機能を集約した複合型美顔器『フォトプラス プレステージ SP 掘戞2026年4月20日(月)までにご購入いただくと、美顔器と併用してご利用いただける『パワーブースターパッド』 3種（各15枚）と『フローレスセラム ハイドレイティング』（80g）をお付けいたします。
セット内容（左から順に）：
フォトプラスプレステージ SP
フローレスセラム ハイドレイティング（80g）
パワーブースターパッド 3種（各15枚）
※数量には限りがございます。なくなり次第終了となります。
■ヤーマン 京都郄島屋S.C.店 『FACE LIFT GYM』
「ヤーマン 京都郄島屋S.C.店」にはヤーマンの美容機器を使用した顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM』が併設されています。店頭ではオープンを記念して、キャンペーンを実施。2026年6月30日(火)までにご予約いただいたお客様に限り、「QUICK for Refresh」を2,000円引きにてお試しいただけます。また、「ヤーマン 京都郄島屋S.C.店」で55,000円以上（税込）お買い上げいただいたお客様には「SIGNATURE」の20％オフチケットをプレゼントいたします。
QUICK for Refresh
コース所要時間：トレーニング時間：25分 ／ 全体 所要時間（目安）：40分
価格：3,850円（税込）
使用製品：『ヴェーダニードルスパ』『FACE LIFT GYM リリースボール』『フォトプラス プレステージ SP 掘
SIGNATURE
コース所要時間：トレーニング時間：35分 ／ 全体 所要時間（目安）：60分
価格：6,050円（税込）
使用製品：『ヴェーダニードルスパ』『FACE LIFT GYM リリースボール』『WAVY ニードルリフトポインター SP』『メディリフトプラス』（『メディリフト プラス』は、1,100円（税込）で『ブルーグリーンマスク リフト』に変更することが可能です。）
*1 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*2 肌を引き上げた状態で行うケア
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*¹のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年3月31日(火)に「ヤーマン 京都郄島屋S.C.店」をオープンいたします。
これまで、当社は2025年に郄島屋で複数店舗に渡りPOP UPイベントを開催し、ご好評をいただいておりました。このことから、郄島屋に初となる常設店をオープンいたします。店頭には、顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）』を併設。『FACE LIFT GYM』のトレーニングコースを通して、店頭で気になった製品を、ご自身の肌でご体験いただくことが可能です。
店舗名：ヤーマン 京都郄島屋S.C.店
住所：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 京都郄島屋S.C.（百貨店）3階 化粧品売場〈ヤーマン〉
オープン日：2026年3月31日(火)
営業時間：10:00〜20:00
電話番号：075-252-7949
施設サイト：https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/specialtystores/
■オープン記念セットのご案内
『リフトロジー プロ』 オープン記念セット／69,300円（税込）
リフトケア*²特化型美顔器のハイエンドモデル『リフトロジー プロ』。2026年4月20日(月)までにご購入いただくと、美顔器と併用してご利用いただける『フローレスセラム ハイドレイティング』（80g）と、お手入れ後のうるおいケアとしてご利用いただける『メディリフト ニードルリフトシートマスク』をお付けいたします。
セット内容（左から順に）： リフトロジー プロ
フローレスセラム ハイドレイティング（80g）
メディリフト ニードルリフトシートマスク（7枚）
※数量には限りがございます。なくなり次第終了となります。
『フォトプラス プレテージ SP 掘戰ープン記念キット／220,000円（税込）
全11機能を集約した複合型美顔器『フォトプラス プレステージ SP 掘戞2026年4月20日(月)までにご購入いただくと、美顔器と併用してご利用いただける『パワーブースターパッド』 3種（各15枚）と『フローレスセラム ハイドレイティング』（80g）をお付けいたします。
セット内容（左から順に）：
フォトプラスプレステージ SP
フローレスセラム ハイドレイティング（80g）
パワーブースターパッド 3種（各15枚）
※数量には限りがございます。なくなり次第終了となります。
■ヤーマン 京都郄島屋S.C.店 『FACE LIFT GYM』
「ヤーマン 京都郄島屋S.C.店」にはヤーマンの美容機器を使用した顔専門トレーニングジム『FACE LIFT GYM』が併設されています。店頭ではオープンを記念して、キャンペーンを実施。2026年6月30日(火)までにご予約いただいたお客様に限り、「QUICK for Refresh」を2,000円引きにてお試しいただけます。また、「ヤーマン 京都郄島屋S.C.店」で55,000円以上（税込）お買い上げいただいたお客様には「SIGNATURE」の20％オフチケットをプレゼントいたします。
QUICK for Refresh
コース所要時間：トレーニング時間：25分 ／ 全体 所要時間（目安）：40分
価格：3,850円（税込）
使用製品：『ヴェーダニードルスパ』『FACE LIFT GYM リリースボール』『フォトプラス プレステージ SP 掘
SIGNATURE
コース所要時間：トレーニング時間：35分 ／ 全体 所要時間（目安）：60分
価格：6,050円（税込）
使用製品：『ヴェーダニードルスパ』『FACE LIFT GYM リリースボール』『WAVY ニードルリフトポインター SP』『メディリフトプラス』（『メディリフト プラス』は、1,100円（税込）で『ブルーグリーンマスク リフト』に変更することが可能です。）
*1 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*2 肌を引き上げた状態で行うケア
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/