インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「H5はやぶさ 10周年記念ウオッチ」を販売開始いたしました。









2016年3月に開業した北海道新幹線と、『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズのダブル10周年を記念して、H5はやぶさをイメージしたセイコー製の腕時計が登場しました。





文字盤は、車体に合わせた「常盤グリーン」と「飛雲ホワイト」のグラデーションカラー。帯色の「彩香パープル」が、インデックスをスタイリッシュに彩ります。

3時と9時のインダイヤルは、バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーションから誕生したキャラクターで、「シンカリオン H5はやぶさ」の運転士である「発音ミク」の髪飾りがモチーフ。

数量限定5000点のクロノグラフモデルで、裏蓋にはエディションナンバーが刻印されます。





記念ウオッチには、作中で運転士が使用する「Shinca」をイメージしたステンレス製メタルカードが付属。

見返しにビジュアルカードがセットされた特製ボックスに収めてお届けします。





2026年3月26日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/shinkalion-h5hayabusa/









H5はやぶさ 10周年記念ウオッチ

H5はやぶさをイメージしたクロノグラフモデル。文字盤は車体にあわせた「常盤グリーン」と「飛雲ホワイト」のグラデーションカラー。





10時のインデックスには10周年を称えるクロスマーク、12時のインデックスにはH5はやぶさの頭部のトサカパーツが輝きます。





「彩香パープル」のラインがアクセントになったインデックス。1時と11時はH5はやぶさの肩パーツ、3時と9時は車体サイドのラインをイメージ。





小秒針のインダイヤルには、車内内装の雪の結晶をデザイン。

時分針とヘッドライトに見立てたドットには、暗い所で光るルミブライト（蓄光塗料）が施されています。





裏蓋には北海道新幹線のシンボルマークと記念の銘、限定5000点の証となるエディションナンバーを刻印。





記念ウオッチには、H5はやぶさの「Shinca」をイメージしたステンレス製メタルカードが付属します。裏面に「シンカリオン H5はやぶさ」と発音ミクがデザインされた特別仕様で、メタルカードならではの重厚感のある輝きがポイントです。





はやぶさのイメージカラー「常盤グリーン」の特製ボックス入り。

天面には、北海道新幹線のロゴとシンカリオン10周年記念のロゴが箔押しされています。





見返しには、H5系はやぶさと「シンカリオン H5はやぶさ」、発音ミクがデザインされたビジュアルカードをセット。

付属のメタルカードとともに、腕時計を飾ってお楽しみいただけます。





■商品情報

商品名：H5はやぶさ 10周年記念ウオッチ

価格 ：59,800円（税込65,780円）

限定数：5000点

発売日：2026年3月26日（木）

お届け：2026年8月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/shinkalion-h5hayabusa/





(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS (C) Crypton Future Media, INC





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：47×39.8×厚さ12.8mm

手首回り（約）：S＝14cm、M＝16cm、L＝18cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水仕様：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■北海道新幹線 H5系はやぶさ

2016年3月26日に開業した、新函館北斗～新青森間を結ぶ北海道新幹線。新幹線車両は東北新幹線Ｅ５系をベースにした、H5系車両が運行されています。車両の形状や性能など基本仕様はＥ５系同様であるものの、H5系では車体中央の帯にライラック、ルピナス、ラベンダーをイメージした「彩香パープル」のラインを採用。内装には雪の結晶や縄文土器の文様、アイヌ文様など、北海道ならではのモチーフがちりばめられ、旅への期待が高まるデザインになっています。





■『新幹線変形ロボ シンカリオン』＆「発音ミク」

ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの3社が原案として立ち上げたプロジェクト『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズ。実在の新幹線が巨大ロボット・シンカリオンに変形して敵と戦う作品で、シンカリオンと高い適合率を持つ子どもたちが運転士としてシンカリオンを運転します。「発音ミク」は、このシンカリオンとバーチャル・シンガー「初音ミク」のコラボから誕生したキャラクター。2018年放送のアニメに登場し、「シンカリオン H5はやぶさ」の運転士として活躍。2019年公開の劇場版では、シンカリオンのテーマソングを歌うライブシーンが描かれました。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。