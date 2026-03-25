国際物流大手が集結。越境ECの複雑さと変化を突破する、2026年の「最適解」と世界市場で選ばれるための「価値基準」とは。ZenGroup主催イベントの登壇者コメントを公開。

ZenGroup株式会社

「変化は例外ではなく前提」―― 2026年3月12日(木)、ZenGroup株式会社（本社：大阪市中央区）は、グランフロント大阪会場およびオンラインにてイベント「越境ECの未来を考える2026」を開催いたしました。

国際物流の最前線を走る物流大手各社が集結し、越境EC市場の拡大に伴う「物流の複雑化」や「地政学的リスク」を突破するための実践的な知見が共有されました。

開催レポート第二弾となる本プレスリリースでは、国際ルールの変更や地政学的リスクなど、激変する世界市場で日本企業が勝ち抜くための「物流パートナーの選定基準」や「サスティナビリティへの対応」など、海外販路拡大を目指す日本企業へ向けた、登壇各社による事後コメントをお届けします。

登壇企業（写真右から）

ZenGroup株式会社 代表取締役 スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ

株式会社OCS 取締役（事業部門担当）相良 孝輔 様

世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希 様

株式会社SlowLife 代表取締役 濱本 悠路 様

DHLジャパン株式会社 グリーンサプライチェーン推進責任者 小島 浩嗣 様

UPSジャパン株式会社 インダストリアル エンジニアリング部長 三浦 暁彦 様

UPSジャパン株式会社 セールス＆ソリューションズ部長 松田 佳典 様

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 ワールドワイドアカウントマネージャー 森 雄 様

ZenGroup株式会社 代表取締役 コーピル・オレクサンドル

ヤマト運輸株式会社 グローバル購買部 神田 直浩 様

ルフトハンザ カーゴ AG 西日本地区統括部長 鈴木 伸一 様

株式会社ECMSジャパン 代表取締役社長 小松 英樹 様

【開催概要】

イベント名： 越境ECの未来を考える2026 ―ロジスティクスと越境ECの可能性

特設サイト： https://lp.zen.one/ecfuture-2026（当日のプログラム詳細・登壇者情報）

内容： 越境ECの要となる「物流」に焦点を当て、大手物流企業などによるセミナーやパネルディスカッションを実施。デミニミスルール（一定額以下の貨物に対する免税制度）等の制度変更や最新トレンドを網羅的に解説しました。参加した事業者は、激変する国際物流の動向を整理し、今後の海外展開に直結する専門知識を深める機会となりました。

【物流戦略の提言】世界市場で選ばれるための価値基準

サスティナビリティは「選ばれる武器」

DHLジャパン株式会社 | グリーンサプライチェーン推進責任者 小島 浩嗣 様

■選定基準：物流パートナー選定における「最も重視すべき点」は？

サービスとグローバルネットワーク：「DHLの最大の強みは、世界220ヵ国をカバーする圧倒的なグローバルネットワーク、高品質な物流サービス、そしてそれらを支える人材の専門性にあります。越境ECでは、配送スピードだけでなく、通関対応含む国境を越える複雑性への対応力が重要になります。私たちは単なる輸送業者ではなく、日本の優れた文化や商品を確実に海外へ届ける事業基盤となれることを目指し、信頼できる物流パートナーとして、DHLはEC事業者が世界市場へ挑戦する際の“プラットフォーム”として機能し、ビジネスチャンスの拡大を力強く支えます。」

■次の一手：海外販路拡大を目指す企業が明日からできる物流アクションとは？

サスティナビリティの一歩を踏み出すこと：「弊社が世界24ヵ国で実施した『2025年版Eコマーストレンドレポート調査レポート』では、越境ECの新しい競争軸が、体験（配送・返品、決済、AIによる購買体験の最適化）、信頼（透明性、ソーシャルコマース）、価値観の共有（サスティナビリティ）の3つに明確化されました。特にサスティナビリティは、購買の判断基準として定着しつつあります。世界的には環境配慮がすでにビジネスのスタンダードになっており、配送時に環境への配慮という選択肢を提示できることが、消費者・パートナー企業・社員との共感を生み、ブランド価値の向上につながる第一歩となります。」

■未来へ向けて：物流企業事業者が果たすべき役割とは？

日本の優れた商品、そして文化をサスティナブルに世界へ届ける仕組みづくり：「物流企業は、日本の優れた商品や文化を物流ソリューションを通して世界へ届ける橋渡し役を担っています。世界的に環境配慮がスタンダードとなった現在、EC事業者が持続的に成長するためには、環境負荷を抑えた物流ソリューションの提供が不可欠です。同時に、業界全体として、日本各地の商品を確実に世界に届ける“強固な物流プラットフォーム”を整備し、持続可能な社会に貢献しながら、日本の魅力を世界へ確実に広げていくことが求められています。サスティナブルな物流を通じて社会に貢献しながら、日本の価値を確実に世界へ届けていくこと――これこそが未来に向けて物流企業が果たすべき役割です。」

複雑な国際物流を「シンプル」に

UPSジャパン株式会社 | セールス＆ソリューションズ 部長 松田 佳典 様、インダストリアル エンジニアリング 部長 三浦 暁彦 様

■選定基準：物流パートナー選定における「最も重視すべき点」は？

企業間のシナジー：「物流会社にはそれぞれ個性があります。単なる価格比較ではなく、自社の強みを補い、強みを引き出してくれる『相乗効果』を埋めるパートナーを選ぶことが、海外進出成功の最短ルートです。私たちは単なる外注先ではなく、お客様のビジネスを共に育てる戦略的なパートナーでありたいと考えています。」

■次の一手：海外販路拡大を目指す日本企業が明日からできる物流アクションとは？

不確実な時代だからこそ「計算された一歩」を：「海外市場はルール変更やコスト増など、常にリスクと隣り合わせです。だからこそ、場当たり的でない、緻密に計算された『次の一歩』を踏み出す勇気が求められます。データに基づいた確かなシミュレーションを行い、変化をチャンスに変える準備を明日から始めてください。」

■未来へ向けて：物流企業事業者が果たすべき役割とは？

複雑な国際物流をシンプルに：「国際物流にはハードルがありますが、それをシンプルにするのがプロの役割です。私たちは複雑な規制対応や価格戦略の改良を突き詰め、お客様が販路拡大に集中できる環境を整えます。物流側のルールを最適化し、日本企業の挑戦を支えるインフラとして、世界の壁を低くしていきます。」

【攻めの戦略】マーケティングと事業者視点

素晴らしい製品を、マーケティングの力で世界へ

世界へボカン株式会社 | 代表取締役 徳田 祐希 様

「越境ECには無限の可能性がある一方で、課題が山積みでもあります。そんな中、成功するために不可欠なのは、必ず成功するという『覚悟』と『実行力』です。私は20年近く、日本企業の海外進出を支援し、今も日々魅力的な製品に出会います。しかし、それらを伝える術である英語やマーケティングが得意でないことで衰退している企業・産業が多くあることは大きな損失です。私たちの経験が、皆様の新たな挑戦のきっかけになれば幸いです。日本が誇る素晴らしい製品や文化を、共に世界へ届けていきましょう！」

挑戦の心得とパートナーの重要性

株式会社SlowLife | 代表取締役 濱本 悠路 様

「越境ECは、売る仕組みを整えるだけではなく自社の強みをどのように世界へ届けるかを問い続ける取り組みだと感じています。弊社のようにモノづくりにこだわり抜いているもののマーケティングがおろそかになってしまっている企業は少なくありません。そんな企業にとって海外マーケティングのパートナーは暗闇を照らす一筋の光となるでしょう。私たちが世界へボカン社と出会ったように御社が背中を任せられる良きパートナーを見つけることが、それぞれの挑戦を前に進めるきっかけになります。」

【物流現場より】不確実な情勢を突破する国際物流への挑戦を共に

■イベント参加企業へのメッセージ

株式会社ECMSジャパン 代表取締役社長 小松 英樹 様

越境ECを取り巻く物流環境は日々変化しており、越境EC業界の拡大に伴い、その重要性も一層高まっていると感じております。皆様と共に切磋琢磨しながら、業界の発展に寄与できるよう努めてまいりたいと存じます。

株式会社OCS 取締役（事業部門担当） 相良 孝輔 様

先日は貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。素晴らしい運営のもと「リアルのイベント」を通じて、皆様の熱い思いや、深い洞察に直接触れられたことで、私たちも大変多くの学びをいただきました。輸出入規制が変化しコンプライアンス対応がより求められる環境変化と、サプライチェーンが安定しない不確実な情勢下では、輸送モードを複線化する“Just in case”の備えが、変化を乗り越える鍵となると実感しました。

ヤマト運輸株式会社 グローバル購買部 神田 直浩 様

昨今の中東情勢をはじめ、国際物流を取り巻く環境は不確実性が高くなっておりますが、越境ECは確実に皆さまのビジネスにとって重要な販売チャネルになっていくと思います。私たちは物流事業者として、お客さまにより良いソリューションのご提案や、より使いやすい輸送商品の開発を進めることで、社会に役立てるよう努めてまいります。



ルフトハンザ カーゴ AG 西日本地区統括部長 鈴木 伸一 様

越境ECを取り巻く「制度の変化」および「航空貨物マーケットの構造的変化」という、すでにビジネスへ影響が顕在化しつつある重要なトピックについてご紹介いたしました。本内容が、各社様における物流体制やリスク管理を見直す一助となれば幸いです。また、弊社は日本とEUを結ぶ航空貨物会社として、今後も安定的なフライトの維持および需要に応じた増便を通じ、皆様のサプライチェーンの持続的な確保に貢献してまいります。

■越境ECを検討する日本企業へのメッセージ

株式会社ECMSジャパン 代表取締役社長 小松 英樹 様

越境ECは、グローバルにビジネスを拡大する大きなチャンスです。しかし、国ごとに異なる規制や物流課題があるため、戦略的かつ柔軟な対応が求められます。当社は豊富な越境物流のノウハウと多様なネットワークを活かし、越境EC物流のリーディング企業としてお客様の海外展開をしっかりとサポートいたします。安心して海外市場に挑戦いただけるよう、最適な物流ソリューションを一緒に考え、ご提供してまいります。ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社OCS 取締役（事業部門担当） 相良 孝輔 様

越境ECの輸送方法は従来のB2Cのみならず、B2B2Cなど新たな輸送モードも登場し、より効率的で多様な展開が可能になっています。「日本の価値を世界へ」繋げる皆様の挑戦において、弊社はANAグループのネットワークも活かし、AEO認定事業者として皆様と共に最適な「次の一手」をサポートさせていただきます。

ヤマト運輸株式会社 グローバル購買部 神田 直浩 様

世界に誇る商材を数多く持つ日本は、より多くの海外進出のチャンスがあると思います。ぜひ、ZenGroupさまのような、越境ECに関心のある事業者の海外進出を支援するサポーターを活用しながら、皆さまの商品を世界中に広めていただきたいと思います。私たちは、世界に向けて販路拡大を目指される販売事業者の皆さまを、物流で支えてまいります。

ルフトハンザ カーゴ AG 西日本地区統括部長 鈴木 伸一 様

越境ECにおいて安定的な成長を実現するためには、まずコンプライアンス体制という基盤を確立することが不可欠であり、同時に複数の輸送オプションを確保しておくことが重要となります。迅速性、コスト競争力、そして信頼性を兼ね備えた配送を実現するためには、事前の適切な準備に加え、信頼できる物流パートナーの選定が成功の鍵を握ります。弊社も引き続き、業界の発展に貢献してまいります。

【イベント関連レポート】

プレスリリース：イベントレポート第一弾「変化は例外ではなく”前提”」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000509.000023616.html)

関連記事：ZenGroupポータルサイト「ZenOne」記事 第一弾(https://zen.one/blog/185/20260318)

関連記事：ZenGroupポータルサイト「ZenOne」記事 第二弾（近日公開予定）

【ZenGroup株式会社について】

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行プラットフォーム

・ZenLink：集客支援型越境ECバナー（日本企業の海外進出を後押し）

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenPlus：越境ECモール（出店・販売支援）

・ZenLuxe：ラグジュアリーブランド専門越境ECモール

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は300万人を超え、175の国・地域へ延べ950万点以上の商品を発送しています。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

【ZenGroupへのお問い合わせ】

本セミナーを機にZenGroupに興味を持っていただいた方は、ぜひ以下よりお問い合わせください。175の国に及ぶ豊富な発送実績と、各国の市場を熟知したネイティブマーケターの知見を活かし、海外展開のご相談から実装までをトータルでサポートいたします。

お問い合わせ先 :https://zen.one/contactus

【会社概要】

会社名 ：ZenGroup株式会社

設立 ：2014年4月

代表者 ：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所 ：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金 ：80,000,000円

URL ：https://zen.group