DXRacer 2026年スプリングセール開催中｜ゲーミング環境をアップグレードする絶好のチャンス

東起株式会社

春は新しいスタートに最適な季節です。デスク周りの整理整頓から、デバイスのアップグレード、そして理想のゲーミングチェアへの買い替えまで--この機会に環境を一新してみませんか？

新シーズンの到来を記念して、DXRacer 2026年スプリングセールがついにスタート。人気のゲーミングチェアや人間工学設計の製品を、お得な価格でご提供しています。

ゲーミング環境や在宅ワーク環境のアップグレードを検討していた方にとって、今が絶好のタイミングです。この期間限定のチャンスをぜひお見逃しなく。

セールはこちら：

https://www.dxracerchair.jp/collections/promotions/spring-sale-2026(https://www.dxracerchair.jp/collections/promotions/spring-sale-2026)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3X1DMW5

この春、ゲーミング環境をリフレッシュ

ゲームプレイや配信、リモートワークの普及により、デスクに向かう時間はますます長くなっています。だからこそ、快適性と人間工学に基づいた設計がこれまで以上に重要になっています。

高品質なゲーミングチェアは、姿勢の改善や疲労軽減に役立ち、長時間の使用でも集中力を維持するサポートをしてくれます。

DXRacerは、ゲーミングチェア業界のパイオニアとして知られ、人間工学設計・耐久性・レーシングスタイルのデザインを融合させた製品で高い評価を得ています。今回のスプリングセールでは、これらのプレミアムな機能をより手軽に手に入れることができます。

プロゲーマー、コンテンツクリエイター、または日常的に長時間デスクワークをする方まで、最適なチェアが日々の体験を大きく変えてくれます。

DXRacer 2026年スプリングセールの内容

本セール期間中は、快適性とパフォーマンスを向上させるゲーミングチェアや関連アクセサリーを特別価格でご提供します。

- セール期間：2026年3月25日00：00（水）から2026年3月31日23：59（火）- 値引額：最大7,000円- 対象商品：DXRacerの人気モデル「Prince シリーズ」と「Drifting シリーズ」- 日本国内からの迅速配送＆安心のカスタマーサポート

さらに、DXRacer製品には長期保証および返品ポリシーが付帯しており、安心してご購入いただけます。

快適性を追求し、パフォーマンスを支える設計

DXRacerのチェアは、長時間の着座でも快適さと正しい姿勢を維持できるよう設計されています。多くのモデルに以下の機能が搭載されています：

- 調整可能なランバーサポート（腰部サポート）- 多方向に調整できるアームレスト- 高密度フォームクッション- EPUレザーや通気性ファブリックなどの耐久性に優れた素材- リクライニング機能でリラックスも可能

これらの機能により、ハードなゲームプレイから日常の作業まで、幅広いシーンで快適な座り心地を実現します。

今こそアップグレードのベストタイミング

春のセールは、ゲーミング機材を見直す絶好の機会です。これから迎える新シーズンや新作ゲームに備えて、今のうちに環境を整えておきましょう。

新しいゲーミングスペースの構築、ホームオフィスの改善、またはゲーマーへのギフトとしても、DXRacer 2026年スプリングセールは品質と快適性を兼ね備えた理想的な選択です。

DXRacer スプリングセールをチェック

本キャンペーンは期間限定のため、人気モデルは早期に完売する可能性があります。チェアの買い替えを検討中の方は、ぜひこの機会をご活用ください。

セール一覧はこちら：

https://www.dxracerchair.jp/collections/promotions/spring-sale-2026(https://www.dxracerchair.jp/collections/promotions/spring-sale-2026)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3X1DMW5

快適さをアップグレードし、パフォーマンスを最大化。

DXRacerで、本来あるべきゲーム体験をお楽しみください。

会社概要

会社名：東起株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区 農人橋２丁目１－３１-1235

代表者：江原舞

設立 ：2020年01月