BOSSが「パフォーマンス」にフォーカスしたポップアップストアを伊勢丹新宿店にて開催

ヒューゴボスジャパン株式会社

ヒューゴ ボス ジャパン 株式会社(本社：東京都港区)は、3月25日(水)から3月31日(火)まで、伊勢丹新宿店メンズ館1階ザ・ステージにて、BOSSの「パフォーマンス」カテゴリーにフォーカスしたポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップストアでは、アクティブに過ごす現代のライフスタイルに寄り添い、洗練されたデザインと高度な機能性を兼ね備えたアイテムをラインアップ。通気性に優れた素材や高いストレッチ性を持つアイテムを中心に、24時間365日、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍するスタイルをご提案いたします。期間中は伊勢丹新宿店限定アイテムや同店先行販売アイテムなど、ここでしか手に入らない特別な商品も多数展開いたします。

ジャケット\92,400(税込) パンツ\42,900(税込)シャツ\75,900(税込)

また、今年3月4日にローンチした「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」コレクションも登場。BOSSのブランドアンバサダーである大谷翔平選手自身が厳選した、機能性に優れたパフォーマンスのシアサッカーのセットアップを、本ポップアップストアにてご覧いただけます。

ジャケット\113,300(税込) パンツ\52,800(税込)

ここだけの特別なショッピングを、ぜひお楽しみください。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

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