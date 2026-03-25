King & Prince、18枚目のシングル「Waltz for Lily」　3月25日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、King & Princeのニュー・シングル「Waltz for Lily」（読み：ワルツフォーリリー）を3月25日（水）に発売します。

昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』がBillboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得。アルバムリード曲「Theater」もSNS上で大きな反響を呼び、話題を集めたKing & Prince。

今作は、3月27日（金）公開の永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌として描き下ろされました。タイトルのLilyには、百合の花ではなく”大切な人”という意味が込められており、映画の二人の出会いを想起させるような歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれるKing & Princeの新境地とも言える美しいラブソングです。

初回限定盤A/Bのカップリングには、メンバーが選曲した2曲「Misbehave」「I promise」のセルフカバーを収めています。特典映像は、初回限定盤Aに「Waltz for Lily」のMusic Video、Music Videoを別の視点から切り取った“Music Video Parallel reel”、撮影メイキング映像を収録。初回限定盤Bには、昨年実施したKing & Princeの楽曲にのせて約1万3,000発の花火をダイナミックに打ち上げたイベント「King & Princeとうちあげ花火2025」の一部始終とイベント裏側でのメンバーのオフショットや、“7th アルバム「STARRING」プレミアナイト” の密着映像を収録しています。

初回限定LIVE盤の特典映像には、前作シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」で誕生したスタジオライブ企画 ”Quiet Session Club” の第2弾となるオリジナルライブ映像を収録しています。コンサートや音楽番組とは趣向を変えた演出でKing & Princeの音楽をじっくりと楽しめる空間となっており、生バンド形式だったvol.1からさらにパワーアップし、コーラスも加えた厚みのあるアレンジで「One Sided Love」「泡の影」「Sing Your Melody」の3曲を披露しています。カップリングには、この ”Quiet Session Club” 楽曲のライブ音源を収録。”Quiet Session Club”ならではの特別なアレンジを、映像とライブ音源で堪能することができます。

楽曲のデジタル配信を記念して、「Waltz for Lily」をダウンロード購入した方全員に「単曲ダウンロードキャンペーン限定 オリジナル画像（1種）」をプレゼントします。応募期間は3月29日（日）23:59までとなっています。



King & Prince「Waltz for Lily」MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dqwZTJK_xA0 ]

King & Prince「Quiet Session Club」vol.2

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bt9luFY_l2Y ]

King & Prince 「Waltz for Lily」MV Parallel reel Short Clip

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=yLH4FbhPiD8 ]

King & Prince「Waltz for Lily」Music Video Behind the scenes Teaser

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=l2QEU2CCalA ]

King & Prince ニュー・シングル「Waltz for Lily」

3月25日（水）発売

https://lnk.to/18th0325_waltzforlily

■初回限定盤A

(CD+Blu-ray)\2,130 (税込）UPCJ-9072／(CD+DVD)\1,800 (税込）UPCJ-9073

【CD】

1. Waltz for Lily

2. Misbehave (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・「Waltz for Lily」 Music Video

・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel

・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース

■初回限定盤B

(CD+Blu-ray)\2,130 (税込）UPCJ-9074／(CD+DVD)\1,800 (税込）UPCJ-9075

【CD】

1. Waltz for Lily

2. I promise (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes

・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース

■初回限定LIVE盤

(CD+Blu-ray)\2,130 (税込）UPCJ-9076／(CD+DVD)\1,800 (税込）UPCJ-9077

【CD】

1. Waltz for Lily

2. One Sided Love (Quiet Session Club)

3. 泡の影 (Quiet Session Club)

4. Sing Your Melody (Quiet Session Club)

【Blu-ray/ DVD】

・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody

仕様：スリーブケース付き2Dケース

■通常盤(初回プレス)

(CD)\1,300 (税込）UPCJ-9078

※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。

【CD】

1. Waltz for Lily

2. Umbrella

3. Wanderer

仕様： 3Pケース仕様

【先着外付け特典】※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・初回限定LIVE盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ

【封入特典】※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。

【初回封入特典】※Blu-ray/DVD共通

▼期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00～2026年4月24日（金）18:00まで

※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。

■「Waltz for Lily」単曲ダウンロードキャンペーン詳細

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2026-03-23/

■King & Prince「Waltz for Lily」特設サイト：https://kingandprince7th.jp

King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes Teaser

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=6ZqvBlLN1EE ]

King & Prince「Waltz for Lily」期間限定動画 Teaser

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=A4u6Hf-1HZw ]

▼King & Prince オフィシャルアカウント

・YouTube：https://www.youtube.com/@kp_official_523

・X：https://x.com/kp_official0523

・Instagram：https://www.instagram.com/kp_official_523/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@kingandprince_um

・永瀬 廉オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/ren.nagase.official/

・高橋海人オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/kaito.takahashi_1999/