米国事業の医療求人サイト「Jobley」、世界最大級のソフトウェアレビュープラットフォーム「G2」でLeaderに選出

株式会社メドレー

株式会社メドレー（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧口 浩平、以下メドレー）が米国で展開する医療求人サイト「Jobley」は、世界最大級のソフトウェアレビュープラットフォーム「G2」が発表した「Spring 2026 Grid(R) Report」において、Job Search Siteカテゴリーの2部門で最上位の評価である「Leader」を獲得しました。

G2は、年間1億人以上のビジネスユーザーが利用する世界最大級のソフトウェアレビュープラットフォームです。ユーザーからのレビューや客観的な外部データに基づき、独自のアルゴリズムでソフトウェア製品やサービスの「顧客満足度」と「市場プレゼンス」を評価し、四半期ごとに「Grid(R) Report」を発表しています。

今回Jobleyは、顧客満足度および市場プレゼンスで総合的に高い評価を獲得し、Job Search Siteカテゴリーの2部門「Grid(R) Report for Job Search Sites」「Small-Business Grid(R) Report for Job Search Sites」で最上位の評価である「Leader」に選出されました。

- Grid(R) Report for Job Search Sites- - 求人検索サイトを総合的に評価。顧客満足度スコアと市場プレゼンススコアの両方で高い評価を得た製品やサービスが「Leader」に選出されます。- Small-Business Grid(R) Report for Job Search Sites- - 小規模事業者ユーザーからのフィードバックを基に求人検索サイトを評価。対象のマーケットにおいて、顧客満足度と市場プレゼンスの両方で高い評価を得た製品やサービスが「Leader」に選出されます。

また、ユーザーからの総合評価では5点満点中4.4という高い評価を獲得し、サービスの有用性と利用時の利便性、質の高いサポートが評価されました。

- 製品・サービスの総合評価：88%のユーザーが、5点満点中「4」または「5」の評価を付与- 推薦意向度：89%のユーザーが、知人や他社に「推薦したい」と回答

▪️Jobleyユーザーからの評価の声

「Jobleyのプラットフォームは、視認性が高く、求める人材をスムーズに探せる点が魅力です」― 歯科クリニック財務責任者／事業開発担当

「採用決定時のみ費用が発生し、システム利用にあたって月額費用等が不要である点に魅力を感じています。また、Jobleyは長期的なキャリア形成を考えている歯科人材と出会えるプラットフォームです」― DSO（歯科医院支援組織）採用担当者

「Jobleyは歯科分野の採用担当者にとって利便性が高く、特に、候補者検索機能は絞り込み項目が充実しており使いやすいです」― 採用担当者

「Jobleyは単に仕事を紹介するだけでなく、一人ひとりに合った仕事探しを支援してくれます。利用者のキャリアに真摯に向き合う姿勢が感じられます」― 歯科衛生士



■ Jobleyについて

Jobleyは、メドレーが2009年の創業以来運営してきた日本最大級の医療介護求人サイト「ジョブメドレー」の知見を活かし、2023年2月に米国で立ち上げた医療ヘルスケア特化型の求人サイトです。現在は米国のほぼ全域にわたり※、歯科領域を中心に、事業所と専門人材をつなぐ採用支援サービスを提供しています。

Jobleyは採用決定まで費用が発生しない完全成功報酬型のサービスであり、専任のサポートチームが事業所と専門人材を支援します。これにより、採用コストを抑えつつ効率的なマッチングを実現し、採用に関わる業務の負荷を軽減しています。

米国では、歯科業界を含むヘルスケア領域において、慢性的な人材不足や採用活動の長期化が課題となっています。Jobleyは、医療ヘルスケア人材のキャリア支援と事業所の採用活動の効率化を通じてこれらの課題の解決を目指しています。

https://us.job-medley.com/

※ 2026年3月時点で、全米44州およびワシントンD.C.にてサービスを提供



■ 今後の展開

現在、Jobleyは日本、米国、フィリピンの3拠点にまたがるグローバルチームで運営しています。営業・マーケティング体制の強化により、利用事業所数は順調に拡大を続けており、今後数年以内に、米国歯科領域における求人数No.1ポジションの確立を目指してまいります。

また、AIをはじめとする最新技術を取り入れ、さらなる利便性の追求とプロダクトの進化に取り組んでいきます。

メドレーは今後も、業務効率のさらなる向上を通じて、低価格かつ高品質なサービス提供を支える事業基盤を強化するとともに、米国における事業拡大および医療機関の採用課題の解決に努めてまいります。

＜株式会社メドレーについて＞

「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、「病院や行政による持続可能な医療」「患者やそのご家族にとって納得できる医療」、それぞれの実現を目指し、医療ヘルスケア領域でテクノロジーを活用した事業を展開しています。

【人材プラットフォーム事業】

「働くをもっと広く支える」をサービスビジョンとして掲げ、日本最大級の医療介護求人サイト「ジョブメドレー」とその周辺事業を通じて、転職・採用や研修・育成の支援から医療ヘルスケア事業所の業務効率化まで、医療福祉に関わる人と組織をサポートしています。

【医療プラットフォーム事業】

医療機関の業務効率化とより良い患者体験を支援するため、次世代医療プラットフォーム 「MEDLEY AI CLOUD」と、いつもの医療が変わるアプリ「melmo」を中核として、医療機関と患者・生活者がつながる「ひとつながりの医療プラットフォーム」を展開しています。

名称：株式会社メドレー

代表者：代表取締役社長 瀧口 浩平

所在地：東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー13F

URL：https://www.medley.jp